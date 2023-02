Para el interventor del ENRE, “el Estado tendría que tener el control de las empresas de energía”

Miles de usuarios sufrieron cortes de luz en el AMBA en medio de la ola de calor (Télam)

Luego que en medio de la ola de calor este último fin de semana miles de usuarios se vieron afectados por cortes de luz y que -en consecuencia- el Gobierno advirtiera con quitarle la concesión del servicio a Edesur, el interventor del Ente Nacional de Regulación de la Energía (ENRE), Walter Martello, consideró que “el Estado tendría que tener el control de las empresas de energía”.

El funcionario sostuvo que “la intervención del Estado en estas empresas tiene que ser cada vez más fuerte”. Este lunes, Martello anunció en sus redes sociales que dio inicio e instruyó a las áreas del ENRE “a realizar un informe de desempeño de la empresa Edesur a efectos de evaluar sus reiterados incumplimientos y conductas para con los usuarios, y la correspondiente evaluación de los actos a seguir”, y que notificó “una intimación a la empresa para que restablezca el servicio a todos aquellos usuarios que desde 12 horas o más padecen cortes del mismo”.

“Vamos a analizar la concesión de Edesur porque venimos de un sistema crónico de incumplimientos por parte de la empresa, que lo padecimos los últimos días a partir de la ola de calor, que no es excusa porque estaba previsto en todos los análisis meteorológicos”, planteó el interventor del ENRE en declaraciones a El Destape y apuntó contra el “supuesto plan de contingencia” de la empresa “que a todas luces fue insuficiente”.

“Hubo picos de 180.000 usuarios sin servicio″, señaló sobre los cortes del último fin de semana. Martello apuntó además “al argumento que dicen de las tarifas no se condice con la realidad”: “Cuando tuvieron aumentos de tarifa de 2.700% tuvieron inversiones similares”. “Si como dicen que durante tantos años trabajaron a pérdida, ¿por qué no utilizaron la clausula contractual para retirarse del mercado? Quiere decir que entonces no era tan deficitario el negocio de distribución de la energía en el AMBA. Con las perdidas que ellos manifiestan y que nosotros no convalidamos en todos sus términos, sigue siendo negocio para ellos”, continuó.

En este marco, señaló que continuar con el contrato establecido de 60 años de concesión “no resiste esta pésima calidad de servicio al que nos tienen acostumbrados desde hace décadas”.

También calfició como “inoportuno” el anuncio de ENEL de que “iba a vender su participación en Edesur”. “Si vacían la empresa tendrían una desvalorización para la venta”, agregó.

Frente a este panorama, Martello opinó que al menos “el Estado tiene que tener una participación en el directorio de las empresas de energía”: “Tenemos que defender la calidad del servicio independientemente de quienes sean sus dueños”.

Desde su intervención en el ENRE, el funcionario recordó que “ya le hemos aplicado más de 2.000 millones de pesos de multas” y que “es la primera vez que se abre el proceso de quita de la concesión”.

“No podemos naturalizar que se puede hacer cualquier cosa y que nada tenga sanción, sobre todo con una empresa que es monopolica, que le quedan 60 años de contrato, que no realiza las inversiones y cada vez que la temperatura sube por encima de los 34 grados padecemos este tipo de fenómenos”, fundamentó la advertencia del Gobierno. “El estado debería tener el control de las empresas”, enfatizó.

En declaraciones a Agencia Télam, Martello dijo que “las excusas se han terminado” y “ha llegado el tiempo de examinar los desvíos contractuales”.

”Los elevaremos a la Secretaría de Energía y a las autoridades políticas para que a partir de nuestro informe determinen las acciones a seguir que podrían determinar o no la causal de rescisión de su contrato”, destacó el funcionario, quien sostuvo que “está claro que sus incumplimientos contractuales son crónicos y severos para la gente que los padece”.

