Gesto de distensión del kirchnerismo con Alberto Fernández: “Wado” de Pedro irá a la mesa nacional en el PJ

Alberto Fernández junto a "Wado" De Pedro

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, será uno de los representantes del kirchnerismo y de La Cámpora en la mesa nacional que convocó Alberto Fernández para el próximo jueves, a las 19, en el PJ. Así lo confirmaron a Infobae fuentes cercanas al funcionario.

La presencia de De Pedro en la sede histórica de calle Matheu es un gesto de distensión con el Presidente de parte del sector que lidera Cristina Kirchner, luego de días marcados por una fuerte tensión en la convivencia interna del Frente de Todos.

El último sábado a la mañana, el funcionario fue recibido por Fernández en la Quinta de Olivos, donde sellaron una tregua para poder seguir adelante con la gestión. El encuentro sirvió para que ambos se reprochen de frente los sinsabores de una relación política que está quebrada y que, pese al acuerdo de convivencia, no tiene retorno.

La reunión del sábado sirvió para limar asperezas, intentar dejar atrás el enojo de De Pedro por haber quedado afuera de la reunión que tuvo el Presidente con Lula da Silva y las organizaciones de Derechos Humanos, y para lograr bajar el nivel de conflicto interno.

La presencia del ministro del Interior es una de las pocas confirmadas para el jueves, ya que aún no salieron las invitaciones desde la Casa Rosada. Los gobernadores del PJ no organizaron su presencia porque no les llegó la invitación formal para el encuentro.

“Tendríamos que estar todos presentes porque entre los gobernadores nadie representa al total”, aseguró un mandatario ante la consulta de este medio. Lo cierto es que los caciques peronistas del interior definirían su presencia en las horas previas a la reunión.

El jueves por la mañana muchos de ellos viajarán a Tucumán para presenciar el regreso de Juan Manzur a la gobernación de Tucumán. Fueron invitados por el todavía Jefe de Gabinete y es probable que la mayoría esté presente. Esa actividad en la agenda les genera una doble presión a los gobernadores porque si no viajan a Buenos Aires a la tarde será una señal negativa para el Presidente.

Uno de los mandatarios que confirmó presencia en Tucumán reflexionó sobre esa posibilidad en diálogo con este medio. “Si todos vamos a la asunción de Juan y a la tarde no vamos al PJ, generaría una mala lectura”, explicó. Las ausencias serían un golpe para el armado de la mesa que lleva adelante la Casa Rosada.

Juan Manzur asumirá la gobernación de Tucumán y Osvaldo Jaldo pasará nuevamente a la vicegobernación

Los mandatarios provinciales están haciendo equilibro en la interna del peronismo. No quieren dar señales erradas en un momento donde la tensión volvió a florecer en la convivencia entre Alberto Fernández y el kirchnerismo. En particular, alrededor de la conformación de la mesa nacional y el temario que se debatirá.

En ese sentido, los gobernadores son proclives a la idea del sector K y estiman que lo mejor es hablar de un punteo de temas que incluyen gestión, candidaturas y estrategia electoral. En Balcarce 50 siguen repitiendo que el encuentro será meramente electoral.

La gestión de la mesa está en manos del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos, quien tiene a su cargo la tarea de tejer los acuerdos para que ese encuentro se concrete. En la Casa Rosada hay hermetismo respecto a la organización del evento y en las distintas terminales del Frente de Todos esperan la invitación oficial. Hay un vacío en los canales de comunicación que generó incertidumbre sobre la concreción de la mesa.

