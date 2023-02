Jorge Ferraresi: “La fiesta de Olivos tuvo un muy fuerte rechazo y no se analizó su impacto electoral”

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi

El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recordó este domingo el impacto que tuvo la fiesta de Olivos en las elecciones de 2021, en la sociedad y en la interna del gobierno nacional. En ese sentido, dijo que “fue un fuerte golpe” que “algunos” minimizaron y que “hubo un rechazo muy fuerte”.

“Cuando uno pierde una elección es por distintos errores, y porque no hace una interpretación clara de lo que la sociedad está reclamando. Creo que en ese momento no se analizó el impacto electoral que iba a tener”, indicó durante una entrevista con Romina Manguel en el programa Confesión de parte, que se emite por FM Milenium.

Ferraresi hizo un análisis político de la última derrota electoral del peronismo. “Hubo una lectura equivocada. Yo también la hice equivocada. Pensé que íbamos a ganar la elección. Cristina pensaba que íbamos a perder. Nos equivocamos en la agenda. Salíamos de la pandemia y nuestros candidatos tenían que ver con ese momento”, expresó.

En otro tramo de la entrevista, el ex ministro del gobierno nacional se refirió a la última reunión de dirigentes bonaerenses que hubo en Merlo. Aseguró que no hubo un alineamiento a la figura de Sergio Massa ni que hubo una decisión de desmarcarse de Alberto Fernández, que no fue invitado a la cumbre peronista.

Jorge Ferraresi aseguró que su candidata a la presidencia es Cristina Kirchner

El intendente de Avellaneda consideró que hace falta “agrandar y no achicar”, pero reconoció que “no hay una posibilidad de síntesis porque tenemos distintas miradas sobre distintos temas”. Separó en tres a los socios del Frente de Todos, en referencia a Alberto Fernández, Sergio Massa y Cristina Kirchner, y dijo que el peronismo debería tener una PASO en “la que los tres espacios compitan”.

“No veo que entre todos podamos sacar un candidato de síntesis. No lo veo posible. Además, me parece sano que podamos debatir sobre qué haríamos con algunos temas. Se nos abre la posibilidad de debatir entre los distintos sectores y resolver las diferencias en una Primaria”, explicó.

Respecto a la construcción de una mesa política nacional, Ferraresi consideró que “no se deben discutir conceptos ideológicos”. Lo que hay que hacer, según su mirada, es ordenar las PASO para que no hay múltiples candidatos a gobernadores de Buenos Aires que puedan entorpecer la reelección de Axel Kicilloff.

Ferraresi se refirió a la derrota electoral del peronismo en el 2021 y el impacto de la fiesta de Olivos (Foto: Nicolas Stulberg )

“Es importante que Axel se consolide como candidato en la provincia porque es el que más votos puede aportar. Nadie le puede ganar a Axel en la provincia. No tiene competencia”, sentenció.

Por otra parte, afirmó que, para él, “Sergio Massa no va a ser candidato” y destacó que el propio ministro es el que está dejando saber esa voluntad. “El Frente de Todos puede ser competitivo en la medida que la economía esté ordenada. Sergio está trabajando para que haya un 3 adelante en el número de la inflación mensual”, indicó.

Por último, aseguró que “Cristina Kirchner” es su candidata y que él trabaja para que eso suceda. “Ella tiene que ser la que represente nuestro espacio”, señaló. Y agregó: “Cristina siempre dijo que va a ser lo que tenga que hacer, y es lo que hará. A ella hay que seguirla en la película. Nos viene diciendo que nos tenemos que despabilar, que tenemos que agarrar el bastón de mariscal”, sostuvo.

