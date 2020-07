El video completo de Mario Ishii muestra que no fue tergiversado: “Yo los tengo que cubrir cuando están vendiendo falopa con las ambulancias”

Infobae tuvo acceso al material de más de 12 minutos en el que el intendente de José C. Paz discute con trabajadores municipales. No hubo tergiversación ni recorte del contexto del diálogo. "Entre que a ustedes les vaya mal y a mí me vaya peor, que les vaya mal a ustedes. Quiero ser franco, eh", dijo también el jefe comunal