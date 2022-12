Axel Kicillof relanzó el operativo clamor por Cristina Kirchner: “Te necesitamos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires apuntó contra la oposición y contra el Poder Judicial

Durante el acto que protagonizó hoy en Avellaneda junto a Cristina Kirchner y al intendente local, Jorge Ferraresi, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, relanzó el operativo clamor a favor de una eventual candidatura de la Vicepresidenta, al asegurar que la dirigente es necesaria “para seguir avanzando con los derechos en el futuro”.

Al tomar la palabra luego de un breve discurso del anfitrión de la jornada, el mandatario bonaerense recordó el intento de asesinato que sufrió la ex presidenta en septiembre pasado y, en línea con la ex jefa de Estado, cuestionó duramente a la oposición y al Poder Judicial.

En primer término, Kicillof aprovechó la oportunidad para opinar sobre el conflicto por los fondos de coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires y que le habían sido otorgados durante la administración nacional de Mauricio Macri, lo que calificó como “un manejo discrecional, arbitrario y dirigido de los recursos hacia el distrito más rico del país”.

Te puede interesar: Cristina Kirchner criticó a la Corte por la coparticipación y habló de su candidatura: “No es renunciamiento, hay proscripción”

Haciendo referencia a este punto, el gobernador argumentó que “hay dos modelos” en la Argentina, el del Frente de Todos y “el que ya gobernó, el que perdió y el que hoy dice que viene a ajustar, a sacar derechos laborales, a sacar indemnizaciones, a privatizar Aerolíneas e YPF”.

El gobernador bonaerense participó del acto en Avellaneda

En este sentido, sostuvo que “en este momento queda claro que está en juego si es la derecha o si son los derechos” y aseguró que el oficialismo utiliza el presupuesto para “reconocer y ampliar derechos, como lo hicieron Néstor y Cristina”.

Fue entonces cuando habló de “democracias o mafias” y pidió por la Vicepresidenta: “Pueden seguir amenazando a Cristina. Yo te quiero decir que todos vimos con el corazón en la boca cómo te gatillaban en la cabeza, y quiero decir que eso es muy impresionante, que nos conmueve mucho, aunque lo han tratado de tapar, que ahora no lo quieren investigar, que luego de eso han buscado la proscripción, han sacado una condena escandalosa pidiendo la cárcel. Bueno, ¿saben qué? No les tenemos miedo. No les tenemos miedo. A vos, Cristina, te necesitamos para seguir avanzando con los derechos en el futuro. Muchas gracias, y fuerza, compañeros”.

De esta manera, se sumó a la multitud que se encontraba en el acto y que más tarde, mientras hablaba la propia ex mandataria nacional, volvieron a entonar el canto “Cristina presidenta”, que ya se escuchó en otros eventos en los que participó la titular del Senado.

Axel Kicillof junto a Cristina Kirchner y Jorge Ferraresi

Las declaraciones de Kicillof llegaron en el primer evento público del que participó la ex presidenta luego de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos por la causa Vialidad, tras lo cual, en una transmisión en vivo por su canal de Youtube, ella misma aseguró que su nombre “no va a estar en ninguna boleta” en las próximas elecciones.

Te puede interesar: El Gobierno pidió que la Corte Suprema suspenda los efectos del fallo por la coparticipación

Sobre esto mismo se refirió Cristina Kirchner este martes en Avellaneda, cuando aclaró: “Soy peruca, hablemos claro. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva. Acá tampoco hay autoexclusión, hay proscripción. El día que yo hablé (al conocerse su condena en la causa por Vialidad) no estaba enojada, no es que dije algo en el fervor del momento. Fue algo meditado”.

De igual forma, el Poder Judicial fue cuestionado también por Kicillof, que consideró que favorece a la oposición, ya que “parece que cuando las urnas no se les dan, vienen los fallos judiciales”, como “para cambiar el Consejo de la Magistratura o para evitar que sean servicios públicos las telefonías”.

Seguir leyendo: