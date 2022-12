Cristina Kirchner viajará al sur para pasar las fiestas junto a su familia

Cristina Kirchner viajará a Santa Cruz para pasar las fiestas (Foto de archivo)

Cristina Kirchner, partirá en las próximas horas rumbo al sur del país para pasar las fiestas junto a su familia

Según confirmaron sus allegados, la Vicepresidenta viajará a su casa de Río Gallegos, donde recibirá a su familia para pasar la Nochebuena y la Navidad. Entre los invitados, estarán sus hijos Máximo y Florencia y sus nietos.

El viaje de la Vicepresidenta coincide con un parate en la actividad del Senado ante la imposibilidad de los dos bloques peronistas de alcanzar el quórum para forzar una sesión.

Lo más probable es que Cristina Kirchner se quede en la propiedad ubicada en Mascarello 441, en la capital de la provincia de Santa Cruz, hasta fin de año, para recibir allí el 2023.

La vuelta de la vicepresidenta de la Nación a la ciudad de Buenos Aires aún no está programada y dependerá de lo que se defina en la Casa Rosada. El presidente Alberto Fernández aún no definió si convocará a sesiones extraordinarias para enero y febrero para debatir proyectos impulsados especialmente por el Ministerio de Economía.

Otro punto a tener en cuenta en la agenda de la vicepresidenta es el devenir de sus causas judiciales, pero los tribunales estarán cerrados durante enero por la feria judicial.

Cristina y Máximo Kirchner

El 2023 será un año intenso para la dirigencia política por las elecciones nacionales. Cristina Kirchner anunció que no será candidata y el Peronismo empezó a rearmarse para la competencia. En un primer momento, eso se tradujo en un perenigraje de dirigentes al despacho del primer piso de la Cámara Alta. Ahora, que la vicepresidenta no es muy adepta a mantener este tipo de conversaciones por teléfono como consecuencia de las filtraciones, puede ser que esto se traslade al sur del país.

El presidente Alberto Fernández reveló que la última vez que intercambió mensajes con su vice fue el 6 de diciembre, día en que CFK fue condenada en la causa Vialidad.

Respecto a las candidaturas, el Presidente de la Nación ratificó que su “principal tarea” es “mantener la unidad” del Frente de Todos y dijo que el candidato presidencial de la coalición oficialista para el 2023 será el que “esté en mejores condiciones para competir”.

”Si soy yo, seré yo y si es otro lo apoyaré encantando. La misión es garantizar que la Argentina no vuelva al pasado. Mi principal tarea es mantener la unidad del Frente de Todos y voy a trabajar en eso. Hay miradas distintas y hay que resolverlas a través de una PASO. Me voy a poner al frente de organizar esto porque soy el presidente del PJ y de la Nación y mi propósito es que la Argentina mire para el futuro y no para el pasado”, dijo el mandatario en declaraciones a radio Con Vos.

