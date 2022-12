Mauricio Macri y referentes de la oposición criticaron el feriado que decretó el Gobierno

El ex Presidente, en el estadio Lusail de Doha (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Luego de que se conociera la decisión del Gobierno nacional, que decretó un feriado nacional para este martes para recibir a la selección argentina tras obtener el Mundial de Qatar 2022, Mauricio Macri criticó la medida y consideró que “es poco feliz”.

“¿Y los jujeños? ¿Y los catamarqueños?¿Por qué no dejan que la gente pueda decidir libremente si se pliega, dónde y cuánto tiempo. Es por lo cual la mayoría de los argentinos rechazamos este gobierno. Queremos ser libres. Queremos que nos quiten esta pata de encima”, expresó el ex mandatario, en declaraciones a TN.

Asimismo, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sostuvo en su cuenta oficial de Twitter: “¡Bienvenidos, Campeones del Mundo! Recibamos a Messi y a la Selección con los valores que compartimos con ellos: los del esfuerzo y el trabajo. #YoFestejoTrabajando”.

En tanto, el ex senador Esteban Bullrich utilizó la misma red social para afirmar: “Si declaramos asueto o feriado para recibir a la selección, no entendimos el ejemplo que nos dieron”.

“Todos estamos felices por el triunfo de la Selección Argentina. Ahora bien, no era necesario someter a todo el país con un feriado nacional a paralizar la producción y la educación, por un festejo que se realizará en la Ciudad de Buenos Aires”, cuestionó el senador radical Alfredo Cornejo.

El senador mendocino Alfredo Cornejo y la ex ministra Patricia Bullrich, otros de los que criticaron la medida

En la misma dirección, el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, dijo: “Tratándose de un Decreto de Necesidad y Urgencia, que tiene naturaleza de ley nacional, y al no contener en su escrito, la opción de adhesión a las provincias, mañana increíblemente será feriado en todo el territorio nacional”.

Por su parte, José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, criticó: “¿Feriado Nacional mañana por el campeonato mundial logrado por nuestra selección? Delirio total. Encima hoy se convocó a sesión de Diputados para pasado mañana y tratar 21 proyectos de ley, ninguno importante para la gente. La política disociada de la realidad. Peronia”, criticó el economista libertario.

“El gobierno de científicos de las mil ideas productivas decretó un feriado nacional para recibir a los jugadores. El laburante de Chaco, Río Negro, Cordoba, PBA, etc, etc que no va a ver pasar a los jugadores ni cerca tampoco tiene que ir laburar. Quedan 356 días y se van!”, se sumó la diputada del PRO Mercedes Joury.

El Gobierno nacional determinó que este martes sea feriado nacional a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicó esta noche. En el mismo se resaltó que, tras la consagración del equipo nacional en el Mundial de Qatar 2022, “la selección argentina regresará al país el día martes 20 de diciembre de 2022, y con el fin de que el pueblo argentino pueda festejar en paz y en unión, compartiendo la alegría con nuestros jugadores y su cuerpo técnico, resulta propicio declararlo Feriado Nacional”.

Sin embargo, en el Decreto también se aclaró que “atento la proximidad del cierre del ejercicio 2022, resulta necesario que el personal de las instituciones bancarias y entidades financieras y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) preste servicios hasta las 12:00 horas del día 20 de diciembre”.

Si bien el festejo se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, con el Obelisco como epicentro, sorpresivamente el feriado tiene alcance nacional. Apenas se conoció la decisión del Gobierno nacional, algunos gobernadores se mostraron en desacuerdo.

