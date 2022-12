En un gesto de distensión interna, Rodríguez Larreta posará con los cuatro precandidatos del PRO a jefe de Gobierno

Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Macri, Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario posarán juntos para una foto

En otra señal de distensión en la pelea del PRO porteño, Horacio Rodríguez Larreta posará hoy con los cuatro candidatos a jefe de Gobierno del espacio: Jorge Macri, Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario. Será durante un encuentro de fin de año del larretismo para los dirigentes del interior y del AMBA que apoyan el proyecto “Horacio Presidente”, que se hará en Costa Salguero.

El evento, que comenzará a las 18, irán entre 3000 y 4000 personas, estará focalizado en la dirigencia del PRO y aliados provinciales y será cerrado con un discurso de Rodríguez Larreta, en el que se mezclarán el agradecimiento al respaldo político y una visión de su plan si llega a la Casa Rosada.

A diferencia de la foto del 15 de septiembre pasado, en el Centro Cultural Recoleta, al brindis de este jueves no sólo fueron invitados referentes del interior sino también de CABA y de la provincia de Buenos Aires. No irán los socios de Juntos por el Cambio como la UCR y la Coalición Cívica, pero sí representantes de las fuerzas del interior con los que se sellaron acuerdos políticos, como Luis juez (Córdoba), Germán Alfaro (Tucumán), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Poggi (San Luis). No es casual que dos de los organizadores del evento estén a cargo del armado político del larretismo en todo el país: el diputado nacional Omar De Marchi y el funcionario porteño Eduardo Macchiavelli.

Fernán Quirós lanzó su candidatura porteña al lado de Horacio Rodríguez Larreta

El dato más sugestivo es que durante el encuentro habrá una foto de los cuatro precandidatos a jefe de Gobierno. Tras el clima de tensión con Jorge Macri luego de que posó con Patricia Bullrich para recibir su apoyo, Rodríguez Larreta se reunió a solas con su ministro de Gobierno para descomprimir el clima interno. En una pizzería de Recoleta, Larreta le aseguró al primo de Mauricio Macri que bajo ningún punto de vista quiere que el radical Martín Lousteau gane las elecciones porteñas y que él apoyará al candidato del PRO que pueda garantizar que la Ciudad seguirá teñida de amarillo.

Las fricciones habían escalado porque Rodríguez Larreta respondió a la foto con el lanzamiento de varios candidatos para competir en la Ciudad: a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ya instalada como candidata, se sumaron su par de Salud, Fernán Quirós, y el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario. Todos, con la misma idea del jefe de Gobierno de quitarle apoyos al postulante impulsado por Mauricio Macri.

En el entorno del intendente de Vicente López en uso de licencia relativizan la tensión por la multiplicidad de candidatos y aseguran que ya sabían que iba a haber más postulantes del PRO, aunque él aspira a convertirse en el único del partido a partir de marzo o abril de 2023.

Patricia Bullrich y Jorge Macri, en una foto que elevó la tensión en el PRO porteño

En Costa Salguero, Rodríguez Larreta no buscará producir un acontecimiento netamente social: la foto de toda la dirigencia del PRO y de fuerzas provinciales que lo apoyan será una imagen de fuertes apoyos políticos que se quiere instalar en medio de las versiones de que Bullrich lo está superando en intención de voto en algunas encuestas. El larretismo lo desmiente y sostiene que, además, el encuentro de mañana graficará que “la mayor parte” de los referentes del interior y del AMBA están de su lado: “El 90% de la dirigencia apoyan a Horacio”, aseguran cerca del jefe de Gobierno.

Mientras, sigue sin definirse la posible incorporación del diputado nacional del PRO Waldo Wolff al gobierno porteño, anticipada por Infobae. Alejado de Bullrich y alineado con Jorge Macri, el legislador se reuniría en las próximas horas con Rodríguez Larreta para definir si se suma o no al equipo. Wolff fue sondeado y habría respondido que le interesaría sumarse a la gestión si respetan su independencia política a nivel nacional. Si se concreta su pase, podría ocuparse de funciones vinculadas con la comunicación del gabinete.

