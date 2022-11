Polémica protesta en la Facultad de Derecho: militantes de una agrupación feminista K pintaron las escalinatas y bailaron en ropa interior

Integrantes de la agrupación K se manifiestaron en ropa interior en las escaleras de la Facultad de Derecho

Ayer por la tarde, mientras Patricia Bullrich brindaba un seminario en uno de los salones de la Facultad de Derecho de la UBA, integrantes de la agrupación kirchnerista Doctrina Penal Feminista protagonizaron un polémico espectáculo en las escalinatas por las cuales se accede al centro universitario: no sólo pintaron el mensaje “Reforma Judicial Transfeminista”, sino que además se manifestaron con un baile en ropa interior -popularmente conocido como twerking- ante la vista de todos.

Las imágenes compartidas por la cuenta de Instagram de la agrupación K (@dpenalfeminista) muestran que la manifestación fue a plena luz del día y mientras algunos transeúntes eran testigos en primera persona de la protesta. La pintada fue realizada por el colectivo transdisciplinario La Lengua en la Calle, y la actividad también contó con un taller de defensa personal.

En diálogo con Infobae, voceros de la Facultad de Derecho de la UBA expresaron que no comparten la medida, pero explicaron que en estos casos no pueden hacer nada para impedirlo porque las escalinatas son de uso público. “No hay ningún tipo de sanción que pueda poner la facultad”, aseguraron.

"Reforma Judicial Transfeminista": el mensaje que pintó una agrupación feminista K en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA.

Al mismo tiempo, confirmaron que hoy por la mañana la pintada ya estaba siendo removida por personal de mantenimiento.

Félix Lonigro, abogado y profesor de derecho constitucional en la UBA, le expresó a este medio que siente “vergüenza” por la acción que llevó a cabo la agrupación feminista de la facultad, y al mismo tiempo considera que sus militantes incurrieron en “el delito de daño agravado”.

“Pero además, han perpetrado un acto de obscenidad impropio para un ámbito unviersitario, lo cual constituye una contravención en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La cultura es demasiado importante como para que se la manifieste de un modo tan grotesco y vulgar, y en un ámbito tan inapropiado para tal fin. Repudio con total firmeza estos hechos y espero que las autoridades de la Facultad y de la UBA, actúen con el rigor que corresponde”, señaló Lonigro en diálogo con Infobae.

Integrantes de agrupación K se manifiestaron en ropa interior en las escaleras de la Facultad de Derecho de la UBA.

En julio pasado, la Facultad de Derecho de la UBA fue escenario de un intento de boicot por parte de militantes kirchneristas a una charla que debía dar el diputado Ricardo López Murphy sobre economía y política. Como consecuencia, el diputado tuvo que cambiar de salón y expresó en sus redes sociales: “Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista”.

“Me obligaron a cambiar de salón mi charla en la UBA porque un grupo de militantes bloqueaba el acceso, pero preferí acercarme a conversar. Vamos a liberarnos del adoctrinamiento kirchnerista destruyendo el relato, poniendo el cuerpo y rescatando a los jóvenes del totalitarismo”, expresó el legislador en su cuenta de Twitter.

López Murphy tenía previsto brindar una charla en la UBA acompañado por el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, pero fue interceptado por un grupo de militantes de La Cámpora. “Venimos a hacer acá una manifestación pacífica, pública”, expresó uno de los manifestantes que sostenía un bombo, acompañado de otros compañeros que tenían pancartas. Una de las organizadoras lo interpeló: “¿Cómo que pacífica si no dejan entrar al salón?”.

El economista liberal tuvo que cambiar de lugar para dar su clase

Los militantes comenzaron a dirigirse específicamente a López Murphy y le exigieron respuestas sobre la implementación del presupuesto educativo del 2001, cuando entonces era ministro de Economía.

“¿Vamos a respetar la libertad académica o no? Yo estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes quieran”, respondió el diputado ante las acusaciones. Insistentes con su protesta, el militante que había tomado la palabra propuso que la charla se realizara en el pasillo para que fuera “visible a los estudiantes que pasan y no se escondan en un salón”.

“No nos vamos a esconder. ¿Usted me vio esconderme alguna vez?”, preguntó López Murphy, que recibió una respuesta eufórica: “Sí, desde el 2001 se está escondiendo”. En medio del bullicio, el economista gritó: “No es verdad. Viajo todos los días en colectivo como no lo hace ninguno de los dirigentes de ustedes. No se animan a caminar por las calles sin custodios”.

