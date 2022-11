Cómo es la agrupación feminista que pintó las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA

Integrantes de una agrupación feminista pintaron las escalinatas de la Facultad de Derecho de la UBA y un grupo de mujeres hizo una performance de twerk

“Reforma Judicial Transfeminista”, dice la leyenda escrita en el emblemático ingreso a la Facultad de Derecho de la UBA que generó polémica, revuelo en las redes y repercusión en los medios de comunicación.

La pintada, que tuvo lugar este lunes a las 16, formó parte de una actividad realizada por La Lengua en la Calle, un colectivo transdisciplinario que vincula los activismos feministas con las prácticas artísticas. Y en esta oportunidad, contó con el apoyo de la Red de Profesoras y Doctrina Penal Feminista y “la autorización de la Facultad”, según explicaron en un comunicado de prensa.

La agrupación feminista La Lengua en la Calle admitió que fue la autora de la intervención artística

En el marco de una alianza político-artística, también se realizó un encuentro académico donde tres referentes del derecho trazaron líneas para pensar los recorridos de los feminismos en el derecho penal. La actividad fue parte de un ciclo itinerante, al que además se sumaron la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

“Reforma judicial transfeminista es una consigna que levantamos y seguiremos levantando, convencidas y comprometidas con la necesidad de construir un poder judicial que no violente nuestros derechos y que sea capaz de observar las violencias que sufrimos día a día las mujeres y personas LGBTIQ+”, aseguraron quienes participaron de la pintada.

Incluso, aclararon que mientras la colectiva pintaba las escalinatas, un grupo de mujeres que estaba practicando twerking se acercó y se sumó espontáneamente a la propuesta artística. “Esta y otras intervenciones no planeadas fueron registradas en fotografías y videos que circularon en redes sociales y generaron repercusiones diversas”, señalaron.

A pesar de que el baile no fue organizado por La Lengua en la Calle, dijeron que lo ocurrido “nos interpela respecto de un debate que está abierto dentro de los feminismos, sobre el alcance de nuestra autonomía sexual”.

En las escalinatas también tuvo lugar un taller de defensa personal

Y agregaron: ”Sabemos que las respuestas pueden ser múltiples, tantas como integrantes tienen nuestras colectivas, por lo que queremos ser parte de esas discusiones. Los feminismos nos interpelan, el arte también. Vamos a profundizar nuestras redes y alianzas, convencidas de que uno de los mayores peligros a los que nos enfrentamos es al de homogeneizar las respuestas y clausurar los debates”.

Desde la agrupación feminista se mostraron convencidos de que ante la incomodidad que generen en el otro no van a renunciar a ser interpeladas, a formular preguntas y a debatir. “Somos colectivas diversas compuestas por personas con distintas ideologías y pertenencias. Ese lugar y el reclamo por una reforma judicial que contemple un enfoque de géneros y diversidad es lo que queremos seguir defendiendo”, indicaron.

Las imágenes de lo ocurrido ayer fueron compartidas por la cuenta de Instagram de la agrupación Derecho Penal Feminista y muestran que la manifestación fue a plena luz del día, mientras algunos transeúntes eran testigos en primera persona de la protesta y otros decidieron sumarse al taller de defensa personal, que se hizo en el lugar.

La pintada estaba siendo removida esta mañana por el personal de mantenimiento de la Facultad

En diálogo con Infobae, voceros de la Facultad de Derecho de la UBA expresaron que no comparten la medida, pero explicaron que en estos casos no pueden hacer nada para impedirlo porque las escalinatas son de uso público. “No hay ningún tipo de sanción que pueda poner la facultad”, aseguraron.

Al mismo tiempo, confirmaron que hoy por la mañana la pintada ya estaba siendo removida por personal de mantenimiento.

Félix Lonigro, abogado y profesor de derecho constitucional en la UBA, le expresó a este medio que siente “vergüenza” por la acción que llevó a cabo la agrupación feminista de la facultad, y al mismo tiempo considera que sus militantes incurrieron en “el delito de daño agravado”.

“Pero además, han perpetrado un acto de obscenidad impropio para un ámbito universitario, lo cual constituye una contravención en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. La cultura es demasiado importante como para que se la manifieste de un modo tan grotesco y vulgar, y en un ámbito tan inapropiado para tal fin. Repudio con total firmeza estos hechos y espero que las autoridades de la Facultad y de la UBA, actúen con el rigor que corresponde”, señaló Lonigro en diálogo con este medio.

