Sigue la polémica en el Senado por los pliegos de seis oficiales de las Fuerzas Armadas que rechazó el kirchnerismo

El kirchnerismo frenó seis ascensos de miembros de las Fuerzas Armadas

La pelea en el oficialismo muestra muchas facetas. Cada tema en donde se presente por un lado la Casa Rosada y por el otro el kirchnerismo saca a la luz las rispideces. El ascenso de los militares que propuso el Ejecutivo Nacional no fue la excepción.

El Gobierno había mandado los pliegos de casi 200 militares que, luego de haber recorrido el espinel que significa la aprobación interna de cada una de las fuerzas, el estudio de los antecedentes por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la firma del Presidente en su rol de Comandante en Jefe, llegaba al Senado para que sea estudiado por los legisladores.

Aunque una buena cantidad de los pliegos fueron aceptados, hubo 9 que quedaron “en revisión” por decisión de los senadores kirchneristas. La excusa fue -en su momento- que se debían estudiar antecedentes respecto de posibles denuncias sobre esos miembros de las Fuerzas Armadas.

Anabel Fernández Sagasti durante el debate en comisión

Días atrás, se reunió la comisión de Acuerdos para dictaminar sobre los 9 casos que habían sido separados y el oficialismo, en voz del senador Oscar Parrilli, hizo valer su mayoría y dispuso darle el visto bueno a sólo 3 y rechazar a los 6 restantes.

Así fue que Parrilli leyó la posición del Frente de Todos y dijo que el oficialismo iba a dictaminar de manera positiva los ascensos del coronel Roberto Casares, contraalmirante Pablo Luis Fal y el vicecomodoro Gustavo Daniel Otero.

Pero luego continuó: “Se devuelve con una negativa de acuerdo, es decir, estamos proponiendo que se rechace la propuesta de ascenso, con un dictamen de rechazo, los ascensos del general Sergio Pucheta, los teniente coronel Guillermo Gomar, María Alejandra Freytes y Andrea Cristina de Marco, el marino Juan Alberto Mercatelli y el profesional del cuerpo médico de la Fuerza Aérea Rubén Algieri”.

La decisión del oficialismo fue rechazada por Juntos por el Cambio. El senador Julio Martínez le exigió a Parrilli y a la titular de la comisión, la senadora Anabel Fernández Sagasti, que dieran las explicaciones de por qué estos militares que habían pasado todo el proceso de selección eran rechazados.

Julio Martínez (Noticias Congreso Nacional)

El senador patagónico dijo que por respeto a las personas no iban a explicar públicamente las razones, pero que cuando lleguen los dictámenes iban a exponerlas.

Frente a esta situación, los senadores de Juntos por el Cambio definieron realizar un dictamen de minoría para apoyar el caso de los seis miembros de las fuerzas armadas que fueron rechazados por el kirchnerismo.

Pero la comisión no terminó con el tratamiento de esos nueve pliegos: quedaba uno más y que había sido enviado por el Poder Ejecutivo sin pasar por los filtros previos de las Fuerzas Armadas. Ese es el caso del Jefe de la Casa Militar, el destacamento que funciona como custodia del Presidente de la Nación, el coronel Alejandro Guglielmi.

El radical riojano Martinez volvió a pedir la palabra y le preguntó a la presidenta de la Comisión por qué no se debatía el pliego de Guglielmi. “Entró más tarde a la comisión”, recibió como respuesta de parte de Fernández Sagasti.

“¿No será que no lo quieren tratar porque el que lo apadrina es el Presidente, que sea un nuevo Rafecas -en alusión al fiscal Daniel Rafecas propuesto hace casi tres años para que sea procurador general y nunca tratado en la Cámara Alta? La titular de la Comisión repitió que no estaba en tratamiento porque no estaba en la orden del día por haber entrado más tarde. La realidad es que entró apenas un día después que el resto y la especulación en Juntos por el Cambio es que el kirchnerismo planea “dormir” el pliego porque llegó con el padrinazgo de Alberto Fernández.

