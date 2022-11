La diputada del PRO que perdió a uno de sus hijos defendió un proyecto de ley para la asistencia médica frente a la muerte perinatal

Con su hijo en brazos, Camila Crescimbeni contó su experiencia y agradeció el apoyo a la ley

Con uno de sus hijos en brazos, la diputada del PRO Camila Crescimbeni contó durante la sesión de este jueves por la noche su experiencia al perder a su otro bebé en el parto y defendió el proyecto de ley de procedimientos médicos para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, al sostener que “es la diferencia entre poder sanar o estar siempre en deuda”.

El emotivo momento ocurrió sobre el cierre del debate de esta iniciativa, que terminó siendo aprobada por 216 votos afirmativos, 1 negativo y 0 abstenciones, cuando la dirigente de la oposición tomó la palabra y relató el momento que tuvo que pasar hace algunos meses.

“Espero que con este proyecto podamos ayudar a cientos de familias a sanar y que podamos visibilizar y hablar de estos temas, que generalmente están escondidos, porque uno siempre anhela la vida y no la muerte, pero cuando la muerte se vuelve parte de la vida no queremos ser unos parias, queremos seguir hablando de nuestros hijos tan amados”, manifestó en su discurso.

Se trata de la misma legisladora nacional que a finales de octubre pasado estuvo en su banca durante las casi 20 horas de discusión, y en la posterior votación, del Presupuesto 2023, a pesar de que semanas antes uno de sus dos gemelos había fallecido tras el parto.

En esta oportunidad, Crescimbeni reconoció que “lo último que quisiera es estar hablando de este proyecto” en primera persona, pero explicó que “la vida quiso” que le tocara pasar por esa situación y decidió contar cómo la transitó ella para defender así la importancia de esta ley, que ahora será tratada en el Senado.

Crescimbeni, su marido y su hijo Rufino, presente en la sesión de este jueves (@camilacrescimbeni)

“El mío era un embarazo que venía muy bien, que nunca tuvo complicaciones. En el último momento yo ya estaba internada por una rotura prematura de membrana, que es lo que se conoce como rotura de bolsa. Estuve 48 horas internada sin problemas, con maduración pulmonar, que es lo que se suele hacer cuando los bebés son prematuros -estábamos en la semana 33- y en la madrugada del lunes, sin previo aviso, sin más que un monitoreo a las 5 de la mañana porque tenía un dolor, que dio bien, a las 8 y media de la mañana el siguiente control dio que mi hijo Silvestre no tenía más latidos, que es la frase que toda madre que gesta puede aseverar que es lo más terrible que te pueden decir, porque es la vida que uno ama, que eligió, y el tamaño que tiene ese amor es proporcional al dolor”, recordó.

Al respecto, la diputada del PRO señaló que a partir de entonces comenzó a recibir llamadas y mensajes de otras personas que habían pasado por lo mismo, por lo que remarcó que, “evidentemente, es un tema mucho más común y tabú de lo que se piensa”.

“Nunca me imaginé que iba a estar hablando de este proyecto en particular, pero lo que quería transmitir, más allá de la experiencia que me tocó, es visibilizar en mí, como le habrá pasado a varias de las personas que están hoy en el recinto, que es muy importante el acompañamiento en ese tiempo, porque una está en shock total, porque espera la vida, no la muerte, y no sabe sus derechos, esa es la verdad”, explicó.

En este sentido, detalló que, por ejemplo, ella no sabía que podía tener “a upa” a su bebé fallecido, por lo que le agradeció “a todo el equipo del Sanatorio Mater Dei, que desde el primer minuto” le ofrecieron alzarlo, lo cual hizo durante “cuatro horas”.

Durante la sesión también se aprobó la ley de alcohol cero

“Le pusimos ropa, lo llamamos por su nombre, le cantamos, lo abrazamos, y todo eso es parte de este proyecto, porque esos hijos son bebés amados, no es un dato menor ese”, remarcó Crescimbeni, visiblemente emocionada.

Entre otros puntos, la legisladora consideró que “el tiempo” que la madre puede tener a su hijo debería “ser modificado” también, “porque muchas veces uno tiene que retirarse de la sala de parto, y eso es así, pero la despedida tiene que poder continuar, si la familia así lo desea, en otro lugar, en una habitación”, aunque este es un asunto que “no se llegó a hablar” y no está incluido en la ley aprobada.

“Que si una lo elige, pueda estar acompañada por un psicólogo prenatal, poder también hacer partícipes a otros miembros de la familia de esa despedida, porque es muy corto ese tiempo que uno tiene. De nuevo, estamos en shock, y es parte del proceso que te va a ayudar a sanar para toda la vida”, agregó.

Por último, la diputada aseguró que “el dolor ese” de perder a un bebé en el parto “no se supera ni se deja atrás, porque se transforma en lo que uno es para siempre, y todo lo que uno pensó que iba a ser es diferente y la vida misma es diferente a la que soñaste”.

“Es muy importante para todas las mujeres del país, en todos los rincones y maternidades, públicas y privadas, que esté ese derecho y ese acompañamiento, porque es la diferencia entre poder sanar o estar siempre en deuda pensando que no tenés ni una foto de tu hija o hijo, que es lo único que podés tener”, cerró.

