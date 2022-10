El mensaje de Camila Crescimbeni, la diputada homenajeada que atraviesa una situación difícil y fue ovacionada en plena sesión

Crescimbeni, su marido y su hijo Rufino (@camilacrescimbeni)

La diputada nacional del PRO, Camila Crescimbeni, fue al recinto y participó de todo el debate por el proyecto de Presupuesto 2023 (que duró casi 20 horas) en medio de un duro momento familiar y personal. Al cerrar el debate, no pudo contener las lágrimas y esa imagen y el reconocimiento de pie que le brindaron sus pares tuvo un impresionante impacto en la opinión pública.

Crescimbeni y su marido Juan Pablo perdieron hace poco más de un mes a uno de sus hijos recién nacido (Silvestre) y su gemelo (Rufino) permanece internado en neonatología del Sanatorio Mater Dei. A través de sus redes sociales, la legisladora agradeció todos los mensajes de apoyo y energía que le enviaron a la familia. Asimismo, aclaró que su presencia en el recinto en este momento delicado fue para cumplir con su deber.

“Gracias a todos por sus abrazos, rezos y energía para nuestra familia. No hacen falta aplausos por ayer, sólo cumplí con mi deber. Con Juampi recibimos todo el amor que nos mandan de, porque lo necesitamos”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, contó que en estos momentos se está dedicando a su otro hijo, Rufino, que lleva 5 semanas y 4 días en la unidad de cuidados intensivos neonatales, y a Juana, su otra hija de 2 años. “Agradecemos que sigan rezando por Rufino y por los bebés que la pelean en las Neos de todo el país”, resumió en su mensaje.

Fue su compañera de bloque, Silvia Lospennato, quien pidió la palabra instantes después de la votación del último artículo y valoró su presencia en el recinto. Con lágrimas en sus ojos, dijo: “Es solamente un minuto. La verdad es que queríamos agradecerle y también contarles que la diputada Camila Crescimbeni que hace menos de un mes perdió a un hijo, que está en licencia por maternidad de su otro bebé que está internado, vino hoy a cumplir con su función”, destacó Lospennato.

En este sentido, resaltó: “Mientras muchos diputados se fueron a dormir, la diputada vino a cumplir con su función”, exclamó con la voz quebrada.

La legisladora Crescimbeni no pudo contener las lágrimas tras el reconocimiento

Muy activa en redes sociales, Crescimbeni dedicó distintos mensajes a sus hijos en el Día de la Madre. “Silvestre, mi cachorrito. Te amo con la intensidad absoluta de mi ser. Te extraño cada segundo que pasa y me alejo del amor de tus pataditas en la panza”, comienza el primero de los posteos.

“No puedo creer lo cerca que estuvimos. Estaba tan convencida, tan confiada, tan feliz esperando su llegada. Cuando naciste parecías tan listo, tan perfecto, tan gordito, tan tierno que creí que estabas acá. Pero no, tu alma exigió otro camino y hoy pido ayuda para aceptarlo y acompañarte con amor, agradeciéndote por haberme elegido como tu mamá para esta breve misión en la Tierra”, continúa.

En otro posteo de Instagram menciona a Rufino, el gemelo que lucha por su vida hace 5 semanas y 4 días. “Rufino. Mi vidita. Tan chiquito y sos el guerrero más tenaz que conozco. Te amo con todo mi ser. Cuando se desencadenó la muerte de tu hermano, estuvimos cerca de perderte a vos también. Todavía no sabemos qué pasó porque tuvimos un embarazo muy sano y feliz, aunque seguido muy de cerca por ser gemelos. Te abrazaste a la vida con una determinación tan emocionante. Tus ojitos y tus palabras cuando pude verte me decían Acá estoy mami, acá me quede con vos, con ustedes, no llores más. Pero mi corazón estaba tan roto y tan feliz de tenerte al mismo tiempo que me costaba encontrar algo de calma. El miedo me seguía recorriendo”.

Finalmente, Crescimbeni compartió un video del último adiós a Silvestre. “La muerte de un hijo transforma todo lo que uno fue, es y quería ser en otra cosa”, escribió. En ese mismo posteo, la legisladora agradeció al personal de salud que la atendió y le permitió tener a su hijo en brazos, aunque sea por un par de horas, para recibirlo y despedirlo.

“El duelo gestacional perinatal y neonatal es un apagón existencial. No hay edulcorante ni via rápida para entender qué hacer con todos los sueños y el amor que tenemos listos para nuestros bebés, para todo el espacio afectivo que tenemos en nuestro ser para ellos”, concluyó.

Sus sentidas publicaciones contaron con decenas de mensajes de contención y palabras de afecto de sus seguidores, al igual que las muestras de cariño y los aplausos que recibió del resto de los diputados tras la maratónica sesión en el Congreso de la Nación.

El mandato de Camila Crescimbeni finaliza en diciembre de este año (@camilacrescimbeni)

Crescimbeni tiene 32 años y es oriunda de la localidad bonaerense de Almirante Brown. Licenciada en Ciencia Políticas, desde muy joven milita en las filas del PRO. Junto a otros jóvenes macristas, pasó por varias áreas en el Ministerio de Desarrollo Social. En 2019 fue electa diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

