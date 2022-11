La Policía busca al secretario general y al abogado de UATRE por el asesinato del chofer de un sindicalista

Una cámara de seguridad captó el ataque al chofer del ex legislador y dirigente de UATRE

La Policía busca a José Voytenco y a Marcelo Urban, secretario general y abogado de Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), por sospechar que se encuentran implicados en el asesinato del chofer Mauricio Cordara, de 45 años y quien trabajaba para Pablo Ansaloni, actual vicepresidente de la obra social del sindicato y ex diputado nacional.

El chofer fue asesinado al ser atacado cuando llegaba a una casa en el partido bonaerense de Colón y desde ayer se investigaba si el crimen ocurrió en el marco de una feroz interna gremial.

El hecho ocurrió el viernes pasado, cerca de las 17, cuando Cordara buscó a los hijos del dirigente en el colegio al que asisten y fue acribillado por al menos un hombre en la calle 20 entre 43 y 44.

José Voytenco, secretario general de UATRE

Ansaloni, además de haber sido diputado nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2021 y ser el actual vicepresidente de la Obra Social del Personal Rural de la República Argentina (OSPRERA), es candidato a presidente para las elecciones de la UATRE, con fecha para el 21 de diciembre próximo.

Según allegados a la investigación, en los teléfonos constarían mensajes con la orden de atentar contra quien enfrentara al oficialismo del gremio.

Marcelo Urban, abogado del sindicato

Cordara iba con los dos menores de edad a bordo de un Volkswagen Vento. Los chicos descendieron del auto y el conductor se acercó al baúl para agarrar las mochilas. En ese momento fue sorprendido por un atacante que sin mediar palabra le disparó varias veces a corta distancia en una secuencia que duró 30 segundos.

El asesino -que iba vestido con una remera azul, jean y una gorra, de acuerdo a las imágenes que tomó una cámara de seguridad- abordó a un Fiat Palio y escapó. El vehículo, según se comprobó en las últimas horas, llevaba la patente de un auto robado en Esteban Echeverría.

Mauricio Cordara trabajaba como chofer de Ansaloni

Cordara se desplomó y murió en el lugar. El informe preliminar de la autopsia confirmó que el hombre recibió “entre seis y siete disparos” que le provocaron la muerte casi en el acto. En el lugar se encontraron en total 9 vainas servidas de calibre 9 milímetros.

La investigación se encunetra en manos de la fiscal Magdalena Brandt, a cargo de la UFI N°1 descentralizada en Colón, quien ayer ordenó las primeras medidas y tareas para identificar al homicida.

La Justicia no descarta por ahora que el crimen sea parte de un conflicto gremial. Sin embargo, recién comienza el análisis de las pruebas reunidas hasta el momento para confirmar o desechar distintas versiones respecto al móvil del crimen y la toma de testimonios. Hasta ahora ya declararon el ex legislador, sus hijos y una vecina de la zona.

“Se investiga hechos previos como discusiones en asambleas del gremio. Hasta el momento no descartamos ninguna hipótesis, hay varias líneas de investigación” señaló un vocero del expediente. La fiscal Brandt también ordenó que sea peritado el teléfono de Cordara para establecer cuáles fueron las últimas personas con las que se contactó y si se eliminó información importante para la causa.

Pablo Ansaloni, candidato a presidente de UATRE

En enero de 2021, Ansaloni, integrante del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo y presidente del Partido Fe -el espacio fundado por el fallecido dirigente rural Gerónimo Momo Venegas- fue suspendido como afiliado de la UATRE y repudiado por la DAIA por sus declaraciones antisemitas realizadas durante una charla virtual.

“Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros, y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia porque son como los judíos, por ahí no tienen patria y no saben dónde están”, manifestó en esa oportunidad el ex diputado, quien luego sostuvo que la divulgación del video tuvo intención de dañar su imagen.

Luego, en febrero de ese año, Voytenco presentó una denuncia penal contra Ansaloni y otros tres ex miembros en ese momento del Consejo Directivo de Osprera por “estafa y asociación ilícita” por “un festival de viáticos, por sumas millonarias, que se autorizaban a sí mismos”, según el denunciante.

