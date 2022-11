Murió Hebe de Bonafini: el Gobierno definió cómo serán los tres días de duelo

Hebe de Bonafini murió ayer a los 93 años

El gobierno nacional definió las características del duelo nacional dispuesto por la muerte de la histórica presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

A través de un decreto publicado esta mañana en el Boletín Oficial y firmado por Alberto Fernández, Juan Manzur -jefe de Gabinete- y Martín Soria -ministro de Justicia-, la administración pública declaró tres días de homenaje que empezaron a correr el domingo, fecha del fallecimiento de la titular del organismo de derechos humanos.

“Durante los días de duelo la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos”, se precisó en el artículo 3.

Además, el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, expresará formalmente las condolencias del gobierno nacional a la familia de Bonafini.

No hay más definiciones, por lo que tanto dependencias públicas como privadas funcionarán normalmente durante los días de duelo. También habrá clases como sucede habitualmente, excepto por los colegios que definieron horarios especiales por el partido que jugará mañana la Selección en el inicio del Mundial de Qatar 2022.

En los considerandos del acto administrativo, se enumeraron los argumentos que impulsaron al gobierno nacional a adoptar esta decisión. “Hebe de Bonafini se convirtió en una figura de orden internacional; no hay país en el mundo que no conozca los trágicos años del terrorismo de Estado en Argentina y que no haya visto a las Madres de Plaza de Mayo como un símbolo de la lucha por los derechos humanos”, se destacó.

“Con enorme valentía, con inmenso coraje, con su búsqueda infatigable, su lucha de décadas generó una sociedad mejor, que lleva a los derechos humanos como un elemento de su propia identidad nacional”, agregaron

El mensaje de Alberto Fernández

Fernández despidió ayer a Bonafini con un mensaje en redes sociales.

Con la partida de Hebe de Bonafini perdimos una luchadora incansable. Reclamando verdad y justicia junto a las Madres y Abuelas, enfrentó a los genocidas cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección.



Con enorme cariño y sincero pesar, la despido. Hasta siempre Hebe. pic.twitter.com/MfNoadWa0p — Alberto Fernández (@alferdez) November 20, 2022

El mensaje del mandatario generó una reacción agresiva de Madres, que a través del usuario de Twitter “Prensa Madres”, le contestó al Presidente.

Sr Presidente no se perdió nada, el legado de las Madres vive en el pueblo.

Relacionar la lucha de nuestra Presidenta con otra organización es un insulto.

Por suerte Hebe hizo público todo lo que pensaba de usted. — Prensa Madres (@PrensaMadres) November 21, 2022





