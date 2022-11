El Frente de Todos le respondió a Martín Guzmán: “Continúa eligiendo el camino de la imprudencia y la soberbia”

El ex ministro de Economía Martín Guzmán

El ex ministro de Economía, Martín Guzmán, reavivó las tensiones al interior del Frente de Todos al asegurar en una entrevista que durante las negociaciones con el FMI “Máximo Kirchner actuó como un chico caprichoso” y Cristina Kircher “se corrió” y “no apoyó”.

Las palabras del ex funcionario generaron un fuerte malestar en las filas oficialistas. Uno de los primeros en salir a contestarle fue el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien lamentó que Guzmán continúe “eligiendo el camino de la imprudencia en sus actos y la soberbia en sus declaraciones”

“Si realmente desea contribuir a que la Argentina pueda ponerse de pie, sus aportes deberían ser constructivos y alejados de toda descalificación”, agregó.

Te puede interesar: Guzmán criticó el rol de CFK en la negociación con el FMI y le apuntó a Máximo Kirchner: “Actuó como un chico caprichoso”

En la entrevista, Guzmán también habló sobre la dinámica interna del Gobierno. “Mi viejo votó a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner para que gobiernen. En ese momento, Alberto gobernó y Cristina se corrió. Después de eso, gestionar se transformó en una hazaña”, disparó el ex ministro. Además, desmintió que existiesen aspectos de la negociación con el FMI que hubieran sido ocultados al Presidente o a la Vicepresidenta: “Ambos conocían absolutamente todos los detalles. Siempre supieron todo”.

Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados (Gastón Taylor)

Por otro lado, el ex ministro describió las instancias previas a su salida del Gobierno. “Le dije al Presidente: si no ordenamos esto va a venir una corrida cambiaria. Y vino. El ministro de Economía tiene más información que nadie y uno ve cosas que ni siquiera el Presidente puede ver”, señaló. “Dimos vuelta esa corrida en junio pero después, en una reunión que ocurrió dos días antes de la renuncia, le planteé al Presidente que necesitaba un mínimo de instrumentos para gestionar porque de lo contrario no íbamos a poder frenar la próxima corrida”, agregó.

Guzmán también aseguró que en ese momento dio “un ultimátum” en materia de gestión energética. Recordó que fue de público conocimiento que no pudo modificar “la segmentación de los subsidios energéticos para que los ricos no reciban más subsidios”. Sin nombrar a ninguno en particular, admitió que en el área energética “le pedía cosas a los funcionarios y no se hacían”.

Noticia en desarrollo