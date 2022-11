El intendente de Córdoba le respondió a Kelly Olmos: “Nosotros vamos a seguir trabajando más allá del mundial”

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti (derecha) y el intendente de la capital provincial, Martín Llaryora (izquierda)

En las últimas horas, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos aseguró que combatir la inflación durante noviembre “no va a hacer la diferencia” en la lucha del Gobierno contra uno de los principales flagelos que afectan a los argentinas, y manifestó su preferencia a que la Selección Argentina de fútbol se consagre campeona del Mundial de Qatar.

Consultado, el intendente de Córdoba y candidato a gobernador provincial, Martín Llaryora, tomó distancia de esta afirmación y sostuvo que “seguirá trabajando más allá de Mundial”. “Todo el Gobierno tiene que estar encargado de bajar la inflación, cada uno tiene que tener su ámbito de responsabilidad”, afirmó el dirigente cercano a Juan Schiaretti en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN radio.

En esta línea, Llaryora indicó que la Argentina atraviesa “un momento tremendamente difícil” donde, además de la necesidad de “arreglar la macro”, hay que tener un plan productivo. “No hay país que pueda salir adelante sin un plan productivo y desarrollo nacional, eso nos falta, mientras que la grieta consume todo y le conviene a los partidos de Capital Federal, que es algo que te permite ganar una elección pero que no te permite gobernar”, agregó.

Por otro lado, el jefe comunal también cuestionó al criterio del gobierno nacional para repartir los fondos discrecionales. Un relevamiento de Infobae entre especialistas arrojó como resultado que Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, recibe más del doble que Córdoba, Santa Fe, CABA y Mendoza juntas.

Martín Llaryora es candidato a gobernador provincial en representación del actual oficialismo de Córdoba

“Este privilegio que tiene el AMBA de los subsidios a la energía, el agua, al transporte, las cloacas, deja al interior en difíciles condiciones”, sostuvo. “Es un presupuesto unitario que no prevé un desarrollo de la Argentina desde hace muchos años, y esto produce una migración constante del interior de la argentina y un crecimiento de la pobreza en Capital Federal o el conurbano, y después se sufre en todos los índices, cuando hay que desarrollar grandes pueblos del interior, pero deciden poner el grueso de los recursos en el conurbano y en Capital”, añadió.

En los primeros nueve meses del año, la Nación giró a las provincias $4,4 billones en fondos “automáticos” y “discrecionales”, un aumento nominal del 75,7% respecto de igual período de 2021. Estos fondos “automáticos” son aquellos que se asignan en función de la Ley de Coparticipación Federal y enmiendas vigentes, mientras los “discrecionales” responden a criterios “políticos” y a la relación entre el gobierno nacional y los provinciales de turno, explican los especialistas en finanzas públicas.

En el caso de estos últimos, que sumaron $480.120 millones, Buenos Aires recibió $203.367 millones, el 42,4% del total. Según surge de un informe de la consultora fiscal Aerarium, la provincia recibió así más del doble que Córdoba, Santa Fe, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y Mendoza, los 4 distritos que le siguen en población y PBI, que recibieron en conjunto el 17,8% de los fondos “discrecionales”.

Además, el gobierno de Kicillof recibió en los primeros 9 meses $75.500 millones vía el “Fondo de Fortalecimiento Fiscal” creado con los recursos recortados desde septiembre de 2020 a CABA, y otros $43.300 millones de financiamiento directo y adicional del Tesoro Nacional.

Otras críticas a Kelly Olmos

Más allá de los cuestionamientos de Llaryora, dirigentes de Juntos por el Cambio también manifestaron sus críticas a las declaraciones de “Kelly” Olmos.

“Ministra renuncie, no está a la altura de los problemas que tiene el país, los argentinos no podemos esperar que termine el mundial para que ustedes se ocupen de bajar la inflación a la que le declararon la guerra en marzo y venimos perdiendo catastróficamente”, indicó el ex diputado por la UCR Luis Petri.

En tanto, la diputada provincial por la Coalición Cívica Maricel Etchecoin afirmó: “Primero tiene que estar el bienestar de todos los argentinos que debe garantizar el gobierno. Primero es solucionar los problemas de la gente que no van a disolverse después del mundial. No quieran esconder la realidad por un mes. Sean responsables del cargo que les toca ocupar”.

A su vez, la diputada del PRO Victoria Morales Gorleri señaló: “El gobierno de Alberto Fernández) y Cristina (Kirchner) debe comprender de una vez que la inflación y la pobreza no pueden esperar. El país no es viable con estos niveles de exclusión y no hay partido de fútbol ni campeonato que pueda esconder esa realidad. ¿Hace falta que se lo recordemos? Vergüenza”.

