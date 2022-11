Consejo de la Magistratura: el kirchnerismo y JxC afinan sus estrategias en el Senado para imponer a sus representantes

El Frente de Todos en el Senado rechazó el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura (Maximiliano Luna)

En el Frente de Todos la decisión está tomada: avanzar con el nombramiento del senador Martín Doñate como representante en el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026 por la tercera minoría del Senado de la Nación en nombre del bloque Unidad Ciudadana.

Así quedó establecido en la conferencia de prensa que se realizó esta semana luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara a favor de Luis Juez como representante de la Cámara alta y corriera del cargo a Doñate. Por lo menos hasta el próximo 18 de noviembre, que es cuando culmina este período.

Para el oficialismo, el fallo de la Corte es lo suficientemente ambiguo como para dejar la puerta abierta a que tanto el PRO como el Unidad Ciudadana entiendan que tiene el derecho de nombrar a un senador por la tercera minoría para el período 2022-2026. Es por eso que el PRO ya avanzó y le pidió a la presidenta del Senado que lo vuelva a nombrar a Luis Juez. Lo mismo hará Juliana Di Tullio como titular del bloque Unidad Ciudadana pidiendo por Martín Doñate.

Esto generará un nuevo cruce entre el oficialismo y la oposición que seguro tendrá su exposición el miércoles que viene en los discursos que se desarrollen en la sesión en la que se buscará aprobar el Presupuesto 2023 y la prórroga por cinco años de un paquete de impuestos.

“Nosotros somos la tercera minoría, la primera es el bloque Frente Nacional y Popular, la segunda la UCR”, explicó Juliana Di Tullio. La senadora bonaerense le pidió a la secretaría del Senado la conformación de cada uno de los bloques en la actualidad y el pasado 10 de diciembre cuando se renovó la conformación de la Cámara para demostrar que en la oposición también hubo movimientos de senadores en el resto de los bloques.

Este punto es central respecto de la discusión con la Corte Suprema de Justicia y, particularmente, con su presidente y también titular del Consejo, Horacio Rosatti. En el fallo que desplaza a Doñate, el máximo tribunal dice que los bloques son los que se conforman al momento del último recambio legislativo para evitar lo que entiende que son maniobras que pueden afectar la representación de las minorías. Con ese documento que Di Tullio pidió a la secretaría de la Cámara, la senadora busca demostrar que en el PRO hubo movimientos desde el pasado 10 de diciembre.

“No sólo el reglamento, que tiene rango constitucional, nos avala para conformar los bloques que creamos necesarios, sino que además ellos también tuvieron modificaciones en sus estructuras. Además, actúan como un bloque único”, explicó un senador oficialista. Frente al planteo de que por lo menos en ese caso se diferencia entre radicales y del PRO, el senador insistió con que “son lo mismo y si es así, nosotros podemos decir que algunos son kirchneristas y otros albertistas”.

En Juntos por el Cambio están a la expectativa y estudian dos caminos. Más allá de los discursos respecto del “equilibrio” en el Consejo que mostrará el PRO, la discusión estará sobre si la maniobra de división del bloque que la Corte califica como ilegítima tiene continuidad en el tiempo. Es decir, si luego de seis meses en los que el Frente de Todos se transformó en un interbloque, es aplicable la misma lógica que en ese momento.

Más teniendo en cuenta que a partir del 18 de noviembre el oficialismo sumará un concejero por la Cámara de Diputados como consecuencia de que Graciela Camaño, hoy en un bloque opositor pero que ingresó al organismo vía un acuerdo entre el Frente Renovador y el Frente de Todos, decidió que no relegirá, lo que habilita a que la primera minoría -el Frente de Todos- sume un nuevo concejero.

Por un lado, el camino “clásico” es el de la judicializar la discusión. Si eso sucede, la demanda que puede llegar a presentar el PRO recorrerá un camino similar a la que terminó definiendo la Corte. Ingresará al fuero Contencioso Administrativo pasando por las diferentes instancias. En el caso en donde falló la Corte, en primera y segunda instancia la Justicia le dio la razón al Frente de Todos y luego de las apelaciones de la oposición, llegó al máximo tribunal, que definió a favor del reclamo del PRO.

El segundo camino es que el Consejo de la Magistratura no acepte la nominación de Doñate y, con la anuencia de Rosatti, no lo deje ingresar al organismo. “Esto no pasó nunca, el Consejo le tiene que tomar juramento a los representantes que envíe cada una de las cámaras”, señaló el abogado Andrés Gil Dominguez.

Parte de esta estrategia comenzó esta semana cuando los senadores del PRO y los concejeros abogados que asumieron también por la lista del partido de Mauricio Macri le pidieron a Rosatti que le tome juramento a Luis Juez para ocupar definitivamente el lugar.

Por ahora todo parece haber entrado en un compás de espera. El viernes no hubo actividad en el Congreso de la Nación por un simulacro de desalojo por amenaza de bomba y el lunes es el día del empleado legislativo, por lo que tampoco hay actividad.

Además, el miércoles el Senado realizaría una sesión para darle sanción definitiva al proyecto de Presupuesto 2023 y el paquete de impuestos que se prorrogarán por cinco años. Y el jueves es el acto por el Día de la Militancia en La Plata, donde Cristina Kirchner será la única oradora.

Y, un dato no menor, la Vicepresidenta está a cargo del Ejecutivo ya que Alberto Fernández está de gira por Francia e Indonesia y regresa al próximo viernes 18 de noviembre.

Hasta ese día, la presidencia de la Cámara alta quedará en manos de la senadora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, por lo que lo más probable es que se espere a que Cristina Kirchner retome su actividad en el Palacio Legislativo para que se firme el documento por el cual el Senado de la Nación designa a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura para el período 2022-2026.

