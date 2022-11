Andrés Gil Domínguez: “A la clase política no le interesa encarar una reforma judicial en serio”

Justicia Abierta - Andrés Gil Domínguez

Andrés Gil Domínguez es abogado, doctor y posdoctor en Derecho, académico y profesor universitario. Fue discípulo del famoso constitucionalista Germán Bidart Campos. También es litigante. Fue abogado en el caso de Tobías, primero en el mundo en reconocer la co-paternidad registral igualitaria entre dos varones respecto de un niño nacido por subrogación. Hace poco obtuvo la inscripción registral de un niño como hijo de una relación poliamorosa de dos varones y una mujer. En 2020, Alberto Fernández lo convocó para integrar el Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, que se conoció como “Comisión Beraldi”.

- Andrés Gil Domínguez, ¿quién sos?

- Soy el papá de Santino y Ciriana, soy abogado, doctor en derecho y posdoctor en derecho de la universidad pública, soy mitad académico, mitad abogado litigante y, fundamentalmente, soy hincha de Boca Juniors y de Obras Basket.

- ¿Dirías que sos un abogado mediático?

- Depende cómo definamos mediático. Si mediático es que te guste estar en los medios, no per se. Ahora, si ser mediático implica utilizar los medios para poder difundir tu tarea académica y la tarea profesional e incidir en la opinión pública, sí, soy un abogado mediático.

- ¿Cuál dirías que fue tu mejor gol? ¿Qué te gustaría que se recuerde que dejaste por la Justicia o por el derecho?

- En primer lugar, el caso de la orangutana Sandra.

- ¿Cómo es el caso de la orangutana Sandra, para quienes no lo conocen?

- El caso de la orangutana Sandra fue un caso que litigamos en varios fueros donde, por primera vez también en la historia de la jurisprudencia mundial, se estableció que los animales, como seres sintientes, son personas no humanas, sujetos de derechos, titulares de determinados derechos que deben ser garantizados.

- El informe de la Comisión Beraldi, ¿está en un tacho de basura en el despacho de Alberto Fernández? ¿Adónde está?

- Quisiera saber yo dónde está. Porque en realidad está accesible a quien lo quiera consultar. Fue un trabajo muy arduo. Lo entregamos en tiempo y forma. Y, en realidad, no es un informe final hecho para el presidente Alberto Fernández, sino hecho para la democracia argentina. Y lamentablemente no lo leyó o no lo operativizó ni el Presidente ni el oficialismo en el Congreso ni la oposición en el Congreso. A la gran mayoría de la clase política no le interesa encarar una reforma judicial en serio, aún en temas que no tienen ninguna ideología. ¿Cuál es el problema de incorporar o no tecnología de forma rápida para poder darle una mayor transparencia y eficiencia al Poder Judicial?

- Pero las discusiones que hay en la Argentina sobre reforma judicial no son esas. Son discusiones que ponen en juego muchas veces los privilegios del poder. Digamos, las discusiones sobre independencia judicial en serio implicarían para muchos poderosos en la Argentina…

- La independencia del Poder Judicial es un significante. Pero, a ver, que hace falta una ley orgánica de la Corte Suprema de Justicia que hoy funciona con leyes del Siglo XIX, decretos-leyes de la dictadura, acordadas de la Corte Suprema de Justicia, eso no afecta en nada la independencia del Poder Judicial. Decir cómo tienen que ser las audiencias, si los acuerdos tienen que ser transmitidos en vivo y en directo, si tiene que haber una inteligencia artificial que haga al funcionamiento de… Eso no hace a la independencia del Poder Judicial y, sin embargo, nadie lo encara. Nadie lo encara. Y siempre, si hay un oficialismo que lo intenta, quien está en la oposición, no importa de qué sector sea, inmediatamente dice: “Se violenta la independencia del Poder Judicial”.

- ¿Cambiarías algo?

- No, no cambiaría absolutamente nada porque creo que es una mirada complementaria que trata de posarse por fuera de la grieta.

- ¿Vos realmente pensás que en el caso de la obra pública Cristina Fernández sólo tiene una responsabilidad ética? ¿No ves realmente una responsabilidad penal?

- A mí me parece que el tipo penal de asociación ilícita es muy difícil, casi imposible desde el punto de vista jurídico y de aquello que se ha demostrado en la causa de ser aplicado.

- No es igual la única imputación que tiene. Tiene una imputación por administración fraudulenta. ¿Vos creés realmente que no hay ninguna posibilidad de que Cristina Fernández sea responsable penalmente de administración fraudulenta?

- Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que a mí me parece que puede ser el resultado de este juicio conforme se ha desarrollado. Y el tema de la administración fraudulenta (en caso de existir, porque ha habido también confrontaciones muy fuertes entre el fiscal y la defensa), me parece que es muy difícil llegar a una autoría intelectual o a un grado de participación penal. Aunque no alcance penalmente, son conductas reprochables desde la ética.

- ¿Qué es lo que estaría mal desde el punto de vista ético? Si ella no tiene ninguna relación con el hecho de que el Ministerio de Planificación haya contratado de manera dirigida a una persona con quien ella tenía negocios, ¿qué es lo reprochable?

- Desde el punto de vista ético es muy reprochable que vos tengas una relación comercial intensa con el principal contratista de obra pública de la provincia que a vos te alojó.

- Pero es raro, porque si ella tiene una responsabilidad ética, para que pueda tener esa responsabilidad tendría que tener algún dominio de que el tipo se convierta en el principal responsable. Y si tiene dominio en relación al hecho que el tipo se convierta en el principal ganador de la obra pública, pues entonces tiene dominio y puede tener responsabilidad penal.

- No, porque para mí no se vincula con que tenga dominio o no tenga dominio. Supongamos que Lázaro Báez es absuelto de culpa y cargo por las imputaciones, o que nunca Lázaro Báez hubiese estado en juicio. Bueno, desde el punto de vista ético, que vos tengas una relación tan íntima antes, durante y después de tu mandato con el principal contratista de la provincia que es una provincia elegida como de hospedaje es, desde el punto de vista ético, reprochable.

- ¿Cuántos miembros tiene que tener la Corte Suprema?

- El número tiene que andar entre nueve y 13, quizás 15. Quizás 15.

- ¿No es un montón 15 para una Corte Suprema que no es un Tribunal Constitucional?

- No, no es un montón porque para mí hay ciertas variables que son muy importantes (como, por ejemplo, la pluralidad ideológica, la paridad de géneros y el federalismo) que tienen una mayor representación, por una cuestión aritmética, en un número mayor de cinco.

- Ahora, ¿no va a aumentar en todo caso los problemas de demoras que tiene la Corte para resolver casos? Más miembros, más demora porque los casos tienen que girar por más despachos.

- Lo que pasa es que solamente cambiando la integración de la Corte y no reformulando todo su funcionamiento integral, no sirve para nada. No tiene agenda cronológica, no tiene agenda pública, rechaza la gran mayoría de los casos con una plancha que es el 280 sin ningún tipo de fundamento, tenés que pagar $300.000 para que la Corte Suprema de Justicia siquiera reciba el expediente. Las arbitrariedades que se producen en ciertos niveles quedan sin ningún tipo de revisión.

- Esas arbitrariedades tienen algún condimento me imagino, político. Hay una decisión ahí ¿de qué tipo? Porque eso continuaría existiendo aunque aumentes la integración y aunque tengas inteligencia artificial.

- Sí, lo que pasa es que por eso necesitás una reforma integral.

- ¿Te gustaría ser juez de la Corte?

- En este momento de mi vida me generaría muchas dudas. Yo estoy muy feliz como estoy en este momento de mi vida.

- ¿Le preguntaste al Presidente por qué no mandan un pliego? ¿Por qué no hay una propuesta para reemplazar a Highton? ¿Qué explicación tiene en un gobierno que se dice “deconstruido y feminista” y que vino a tirar al patriarcado?

- Yo lo único que alcancé a decirle al Presidente en algún momento es que en la medida en que él no plantee una candidata, el problema lo tiene él y en deuda está él. Mientras que él no postula, el que está en deuda es él. Ahora, si él postula y después el Senado no aprueba, es un problema del Senado. Ahora es un problema de él, que a su vez está violando una norma de autolimitación del Poder Ejecutivo en término de tener ciertos plazos…

- El plazo se venció en diciembre de 2021.

- … para postular a una candidata.

- O sea, hoy Alberto Fernández está en deuda en relación con la nominación.

- Está en deuda normativamente y está en deuda, me parece, políticamente. Y esto contradice lo que uno puede decir fue uno de los aciertos de este gobierno, que fue tener una política muy clara, muy precisa, que se cristalizó en la ley de interrupción voluntaria del embarazo y una política de igualdad de géneros muy presente.

