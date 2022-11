Los líderes del PRO acordaron un mecanismo para evitar “tensiones innecesarias”

Mauricio Macri, al finalizar el desayuno del PRO; detrás, Federico Pinedo (Foto Maximiliano Luna)

El desayuno de los líderes del PRO no fue áspero, contrariamente a lo que pensaba: reunidos en un hotel cercano a la Plaza de Mayo, compartieron un encuentro calificado de “productivo” y acordaron un mecanismo para “evitar tensiones innecesarias” entre los presidenciables del espacio y expresaron su preocupación por “la bomba económica” que dejará el Gobierno en 2023.

En una definición conocida, pero que resulta sugestiva en medio de la interna feroz de sus dirigentes, se ratificó que los presidenciables del PRO son Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal. Mauricio Macri nunca confirmó si quiere postularse, aunque hoy tampoco se descartó esa posibilidad. En el encuentro del hotel NH Buenos Aires City se coincidió en dejar para marzo o abril la definición de las candidaturas.

Tras la reunión, que cambió de escenario porque iba a realizarse en Olivos, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, los jefes de los bloques legislativos, leyeron un comunicado en el que se expresó “la honda preocupación por la situación económica” y que “Sergio Massa no se está haciendo cargo de los cambios necesarios que ya habíamos advertido y reiteramos que se está construyendo una bomba económica hacia el futuro”.

Horacio Rodríguez Larreta fue el primero en abandonar la reunión del PRO (Foto Maximiliano Luna)

“Ratificamos nuestro compromiso por la unidad del PRO y de Juntos por el Cambio para garantizar la transformación que el país necesita”, agrega el comunicado de apenas tres párrafos y que lleva como título “Honda preocupación por la situación económica”.

Rodríguez Larreta abandonó la reunión cerca de las 10 porque, según dijo, tenía que asistir a un acto en el colegio de su hija. Se quedaron Macri, Bullrich, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Humberto Schiavoni y Federico Pinedo. Unos 15 minutos después terminó el desayuno.

El encuentro cara a cara entre los líderes del PRO no fue lo que se preveía: Macri piloteó la charla, puso el acento en el tema económico, propuso repasar el escenario electoral en cada provincia y no cargó las tintas en las peleas entre Larreta y Bullrich. En un clima distendido, fue el jefe de Gobierno quien planteó que no es cierto que piense “entregar la Ciudad a la UCR” para las elecciones de 2023, mientras la presidenta del PRO aclaró que no ella no había dicho eso.

"La reunión fue muy productiva", dijo Cristian Ritondo tras el desayuno del PRO (Foto Maximiliano Luna)

Enseguida, Rodríguez Larreta consideró que fueron “un papelón” los cruces de dirigentes que se produjeron la semana pasada y resaltó que “no hay que personalizar la política”. Y advirtió: “El Gobierno es un desastre y estamos dando una imagen espantosa a la sociedad”.

Allí se acordó entre todos un mecanismo para evitar enfrentamientos: los tres presidenciables designarán un representante para coordinar las distintas posiciones y limar asperezas antes de que trasciendan. Hablaron también de crear una mesa nacional para analizar temas electorales.

Uno de los participantes del desayuno se sinceró ante Infobae: “Fue la mejor reunión que tuvimos hasta ahora en el PRO. O la única buena, en realidad”.

Diego Santilli, al finalizar el desayuno del PRO (Foto Maximiliano Luna)

Macri convocó al desayuno de los referentes del partido en un intento de frenar la escalada de tensión generada en el PRO luego de que se difundió un video en el que Bullrich amenaza con “romperle la cara” al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, cuando se cruzaron apenas terminó la presentación del libro del ex presidente en la Rural, por críticas que le había hecho hace dos meses.

Para hoy, a las 18, está previsto un Zoom de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, también dominada por los enfrentamientos entre Macri y el presidente de la UCR, Gerardo Morales. La conducción nacional de la coalición opositora no se reúne desde el 24 de agosto pasado, cuando deliberó en la sede del Sindicato de Gastronómicos de Capital. Ese día, la dirigencia de JxC evitó debatir sobre las fuertes acusaciones efectuadas por Elisa Carrió contra otros referentes del espacio como Cristian Ritondo, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó.

La gran duda es si Macri reaparecerá en el encuentro virtual: no participa de las reuniones de la Mesa Nacional desde el 27 de marzo, cuando la coalición le cerró las puertas al libertario Javier Milei para su incorporación a un frente electoral. Ese encuentro terminó con un comunicado de prensa que criticó al diputado de La Libertad Avanza por ser “funcional” al kirchnerismo y con fuertes cuestionamientos a esa decisión por parte de Bullrich, pese a que había sido una de quienes redactaron la declaración.

