Elisa Carrió: “Hay que terminar con los chismorreos políticos”

Elisa Carrió, Maricel Etchecoin y las nuevas autoridades de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires

A 24 horas de amenazar a sus socios de Juntos por el Cambio con una candidatura (nacional, bonaerense o porteña) en medio de los tironeos internos entre “halcones” o “palomas”, graficados en el enfrentamiento entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, Elisa Carrió comenzó a mover la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires.

La ex diputada participó hoy del acto de designación de Maricel Etchecoin como nueva presidenta del partido en la provincia de Buenos Aires, consideró necesario “terminar con los chismorreos políticos” y alertó: “El momento para el desastre va a ser con la distracción del Mundial”.

“El liderazgo es por posición y estrategia”, afirmó Carrió al finalizar el encuentro, de acuerdo se informó a Infobae, y resaltó que la Coalición Cívica es el “único sector fortalecido para dialogar con todos”. “La unidad de Juntos por el Cambio está garantizada, soy garante de esa unidad, pero no vamos a estar con los corruptos”, repitió, al tiempo que aseguró que “tiene que haber boleta única y PASO” en los próximos comicios.

Etchecoin, diputada provincial, anticipó que trabajará para “consolidar el partido en el territorio y vamos a trabajar de manera ampliada con los legisladores nacionales y provinciales”. La nueva mesa provincial de la CC ARI bonaerense estará conformada, además, por Carmen Gutiérrez como Protesorera; Federico Gómez como Tesorero; Meneca Djedjeian como secretaria de Formación; Horacio Vernier, Marisa Pignatelli, Martín Bernardo y Francisco Mones Ruiz como titulares.

La foto de Carrió junto a los dirigentes bonaerenses, en su casa de Exaltación de la Cruz, tiene lugar a 24 horas de la advertencia de ayer y al mismo tiempo de las nuevas declaraciones de Larreta y Bullrich.

De izquierda a derecha: María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri y Patricia Bullrich (Franco Fafasuli)

“(Juntos por el Cambio) no se va a separar, estamos trabajando juntos. Es la primera vez desde la vuelta de la democracia que con el peronismo en el Gobierno, ahora llamado kirchnerismo, la oposición se ha mantenido unida, y vamos a seguir unidos, con todas las tensiones que puede haber”, sostuvo el Jefe de Gobierno porteño en diálogo con la periodista María Laura Santillán en CNN Radio.

“Estamos en un momento en la Argentina donde mataron a una persona en la Panamericana para robarle la moto, Rosario está tomando por las mafias, la tira de asado a 1.200 mangos (sic), y mientras pasa todo eso estamos discutiendo entre políticos, ¡basta de estas cosas, falta un año para la elección, yo no me engancho, estoy harto de las peleas!”, completó.

La presidenta del PRO, en tanto, aseguró que “los debates políticos en la sociedad respecto a qué hacer en la Argentina y cómo hacer son válido en la medida en la que sean abiertos y claros. No quiero más hipocresía y que me digan una cosa públicamente y por atrás me hagan otra”.

La dirigente opositora admitió, en diálogo con radio Rivadavia, diferencias al interior de su fuerza que preside, y cargó contra Larreta al que acusó de operar en su contra. “Estamos luchando en la Argentina por un cambio profundo, y hay distintas maneras de mirar las cosas, y hay prácticas políticas que no van con mi cultura política. Creo en la transparencia y la verdad, entonces es muy importante que en un partido como el PRO, esas prácticas sean las que prevalezcan”, declaró Bullrich.

En la misma línea, reiteró sus cuestionamientos al jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, calificándolo como un funcionario de “segunda o tercera línea”: “Si debato con Horacio Rodríguez Larreta no es lógico que luego aparezcan segundas o terceras líneas como el chico este que ya no me acuerdo ni el nombre a decir cualquier cosa”, completó.

