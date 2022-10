Con guiño de Patricia Bullrich, la candidatura de López Murphy a jefe de Gobierno gana fuerza y agrava la interna de Juntos por el Cambio

La candidatura de López Murphy a jefe de Gobierno gana fuerza

Una encuesta cambió todo. Hace siete días, el diputado nacional Ricardo López Murphy recibió una encuesta que lo había medido como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. El resultado lo sorprendió. “18 puntos, es una locura”, exaltó un dirigente de su equipo que vio el sondeo. Dos días después, el economista aseguró que no descarta ser candidato para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en el sillón de Uspallata. La noticia desató un sismo político en la dirigencia porteña.

Quienes deambulan hace décadas en el sendero público entienden que ningún político profesional hace nada librado al azar. Todo es causalidad. Viven “para la política”, como diría Max Weber. Es decir, los días de un dirigente giran en torno a la construcción de poder. Cada palabra, mención o foto, está calculada. López Murphy, de larga trayectoria en el barro político, lo sabe muy bien y está actuando en consecuencia.

El ex ministro de Economía confesó sus intenciones a los 27 segundos de la entrevista con Luis Novaresio en LN+. Fue decidido a lanzar esa bomba política. “Siempre he sido un dirigente nacional, pero es verdad que las encuestas en la Ciudad de Buenos Aires me han sorprendido. También he sido candidato a jefe de Gobierno alguna vez. A ese tema lo tengo que mirar. No descarto ser candidato a jefe de gobierno”, fueron las palabras textuales del dirigente.

Acto de López Murphy en Tandil

Una de las encuestas en cuestión provino de una reconocida consultora porteña, que suele prestar sus servicios a dirigentes de varios espacios, centralmente del PRO, incluyendo a López Murphy. Otra fue de un sondeo ligado a politólogos que asesoran al peronismo. Ambas arrojan datos similares, que entusiasmaron al Bulldog. “Es un candidato de lujo para la Ciudad. Está instalado y come votos en la pecera de Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Javier Milei”, analizó un operador político que frecuenta el despacho 931 de Diputados, oficina del líder de Republicanos Unidos.

La noticia sacudió a JxC y, especialmente, a su espacio. Es que hasta entonces, su partido tenía como único exponente a disputar la sucesión de Rodríguez Larreta al legislador Roberto García Moritán. El economista y empresario gastronómico recorre el territorio porteño desde principios de año y teje un armado electoral que se mantiene firme. Incluso, desde su equipo preparaban un acto de lanzamiento para fin de año.

La jugada de López Murphy y el guiño de Bullrich

López Murphy es el principal referente de “Acuerdo Federal”, la coalición liberal dentro de JxC que se lanzó en mayo. La alianza está integrada por Republicanos Unidos, partido del economista, junto al Partido Demócrata Progresista -de Oscar Moscariello- y el Partido Popular -de Pedro Braillard Poccard, vicegobernador de Corrientes-.

En noviembre, esa confederación organizaba un acto para lanzar la candidatura presidencial de López Murphy. Después de la entrevista del Bulldog con Novaresio, la movida se pausó. El armado liberal de JxC apuntaba a que las candidaturas subnacionales se desprendieran de la postulación presidencial del economista. Pero si el diputado es candidato a jefe de Gobierno, ¿cómo reformular el armado? Es la pregunta que deambula ahora en Acuerdo Federal.

La eventual candidatura de López Murphy en la Ciudad tiene un guiño implícito de Patricia Bullrich. La presidenta del PRO presiona a Rodríguez Larreta porque no está de acuerdo con el acercamiento con el senador Martín Lousteau, el contendiente radical para disputar la jefatura de Gobierno. En ese contexto, la ex ministra de Seguridad compartió el lunes pasado un acto con Jorge Macri. Una señal de respaldo a su candidatura en la Ciudad. La foto molestó en Uspallata.

En el acto participaron Javier Iguacel y Cynthia Hotton

Los bullrichistas son de la idea de que el PRO “no puede perder la Ciudad con los radicales”. Sospechan que en el afán de avanzar con su plan presidencial, Larreta selló un acuerdo con el Comité porteño que legitima la postulación de Lousteau.

Ambos dirigentes intensificaron el acercamiento en las últimas semanas. El viernes, el ex embajador en Estados Unidos compartió un acto con Soledad Acuña, ministra de Educación porteña. “Es la fórmula para suceder a Horacio”, ironizó un testigo de ese evento en la Facultad de Economía de la UBA. No hay confirmaciones sobre ese binomio electoral.



No obstante, lo que sí es un hecho es que el larretismo y Lousteau impulsan fórmulas cruzadas en JxC. El acuerdo Larreta-Lousteau fastidia al sector Halcón de JxC y, por elevación, complica los planes del sector liberal que lidera López Murphy. El macrismo y el bullrichismo despotrican que Rodríguez Larreta esté dispuesto a ceder la Ciudad al radicalismo en su afán por el sillón de Rivadavia.

“Horacio va a hacer lo que sea necesario para ser presidente”, suelta dirigente radical de CABA, casi como confesión del pacto larretista con el Comité de la calle Adolfo Alsina 1786. Para el bullrichismo se trata de un acuerdo mefistofélico. “Es inconcebible”, reniegan cerca de la presidenta del PRO.

La llegada de López Murphy a JxC fue con la anuencia de la mesa política del larretismo. Sin embargo, la sintonía axiológica del economista es más cercana a la de Bullrich. Ambos dirigentes suelen mostrarse juntos. Varias señales políticas que indican que el bullrichismo ve con buenos ojos el lanzamiento de López Murphy en la Ciudad.

El acto de López Murphy con Iguacel, Hotton y el apoyo de Espert

Ayer, Republicanos Unidos hizo un acto en Tandil. Lo organizó al ala bonaerense del partido del diputado nacional. Entre los dirigentes presentes, sobresalió la presencia de Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento, y uno de los candidatos a gobernador bonaerense del armado de Patricia Bullrich. Además, en el acto hubo un video con un saludo de la ex ministra de Seguridad.

El evento fue por el Congreso de Republicanos Unidos de la provincia de Buenos Aires. Organizado por Sebastián Pascual, la movida sirvió también para formalizar el acercamiento de López Murphy con José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad, y la economista Cynthia Hotton, dirigente del espacio Valores -anexado al larretismo-. Espert no pudo asistir a Tandil, pero envió un saludo remoto. García Moritán y Yamil Santoro fueron dos ausentes de fuste.

El diputado nacional de Avanza Libertad anunció que será candidato a gobernador bonaerense y hará su lanzamiento el 4 de noviembre, en un acto en Groove, en Buenos Aires. En su despacho en Diputados, Espert tiene un planisferio bonaerense que contempla con avidez a diario. “La gente de Republicanos Unidos está apoyando mi candidatura”, sostuvo un puntero espertista ante la consulta de este medio.

El evento sirvió para formalizar el acercamiento de López Murphy con José Luis Espert, diputado nacional de Avanza Libertad

Espert se ha reunido más de una vez con López Murphy y con Moscariello en los últimos meses. La idea del acuerdo es que el líder de Avanza Libertad sea candidato a suceder a Axel Kicillof en la boleta que lleve la candidatura presidencial del Bulldog.

¿Y qué sucede si el ex ministro de Economía se postula para disputar la jefatura de Gobierno? ¿Espert presidente, López Murphy jefe de Gobierno? El diputado de Avanza Libertad está firme en su postulación por la provincia de Buenos Aires. Empero, si el otro economista baja a competir por la Ciudad, los acuerdos deberán reformularse.

Es época de encuestas y danza de candidaturas. En JxC, las discusiones internas tensionan la coalición. La idea de López Murphy candidato en CABA movió el avispero político y reformuló acuerdos.

Por estos días, se escriben muchos contratos electorales, pero casi nadie se anima a poner firma definitiva. Por lo menos, hasta después del Mundial de Qatar.

