El hijo de argentinos que trabaja en el gobierno de Joe Biden en las políticas de transporte de EEUU

Carlos Monje vino a Buenos Aires para participar de la cumbre climática C40. (Maximiliano Luna)

Hincha de Boca Juniors e hijo de una sanjuanina y un santafesino que emigraron por motivos profesionales, Carlos Monje es subsecretario de Políticas de Transporte del gobierno de Joe Biden y estuvo en Buenos Aires para participar de la cumbre mundial de alcaldes C40, que reunió a decenas de ejecutivos locales y especialistas de todo el mundo para analizar políticas destinadas a enfrentar el cambio climático y sus efectos.

El alto funcionario recibió a Infobae y compartió los principales objetivos que trajo en representación de la administración demócrata pero también compartió su historia de vida y el camino que recorrió, desde su natal Nueva Orleans a Washington DC. “En Buenos Aires estoy en mi casa”, aseguró el subsecretario, a quien el embajador de EEUU Marc R. Stanley presentó como “el argentino Carlos Monje” en el recibimiento a la delegación enviada por la Secretaría de Transporte de su país.

Carlos Monje resaltó el nivel de las relaciones entre los gobiernos argentino y estadounidense. (Maximiliano Luna)

El subsecretario de Políticas de Transporte vino para participar del C40, una red de escala global que reúne a alcaldes, intendentes y gobernadores de ciudades que, en su conjunto contienen a 70 millones de personas. El enviado especial para el Clima de los EEUU, John Kerry, destacó en el mensaje que envió para la apertura del encuentro de Buenos Aires “el papel protagónico de las ciudades en la lucha contra el cambio climático. A nivel global, con sus compromisos para crear empleos verdes, las ciudades de C40 de todo el mundo están demostrando que la acción climática es una oportunidad económica en sí misma”.

La cumbre de Buenos Aires estuvo encabezada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y contó con la participación del titular del C40, el alcalde de Londres, Sadiq Khan; Anne Hidalgo (París), Claudia López Hernández (Bogotá), Eric Garcetti (Los Ángeles), Ricardo Nunes (San Pablo), Ada Colau (Barcelona), Iqbal Singh Chahal (Bombay), entre otros.

Los organizadores del encuentro explicaron que en la lucha contra el cambio climático los gobiernos locales tienen un rol clave, entre otros aspectos porque las ciudades consumen tres cuartas partes de la energía mundial y, en simultáneo son responsables de entre el 50 y el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Esta cumbre es muy importante por la cantidad de participantes y porque creemos que el cambio debería empezar en las ciudades. Los alcaldes y gobernantes en general tienen una visión para sus comunidades y comparten los mismos problemas, vinculados a la calidad del aire, la congestión de tránsito y otros problemas de movilidad. Ellos están encontrando diferentes soluciones y guiando a que los gobiernos nacionales los sigan”, explicó Monje, durante una entrevista con Infobae.

También resaltó que durante la C40 “más de 100 alcaldes estuvieron compartiendo ideas y tomando experiencias de otros e inspirando a aplicarlas en sus lugares, que quizás no sean los más desarrollados, pero que están tratando de resolver sus problemas”.

“Queremos tomar esas ideas que están pasando en otras ciudades y compartir experiencias. Nosotros estamos haciendo inversiones en vehículos eléctricos, que representan un cambio muy importante, en el tránsito, los buses, en los sistemas de metros (subterráneos), y tratando de dar a la gente más opciones que sólo sentarse en un coche”, explicó.

- Estuvo reunido con funcionarios argentinos, con subsecretario del área de transporte y del área de Seguridad Vial. ¿De qué hablaron y cuáles fueron los temas que trataron en ese encuentro?

Que en Argentina los problemas no son muy distintos a los nuestros, aunque tienen el “sabor” argentino. Hablamos mucho sobre el tema de la seguridad. En Estados Unidos, el número de gente que está muriendo en las calles aumentó demasiado. De 34.000 personas se pasó a 44.000, un fenómeno que se dio después del COVID y que tiene que ver en que se está manejando más rápido. Nosotros tenemos un plan de caminos seguros, que apunta a hacer más seguros los vehículos, las calles y que la gente vaya bajando la velocidad.

También cuando hay un accidente, queremos trabajar con los organismos argentinos para organizar una Red de las Américas en Seguridad Vial. Además, hablamos sobre el desarrollo de los vehículos eléctricos y que hay mucho GNC aquí y están tratando de promover más vehículos de ese tipo.

Uno de los sectores más difíciles de descarbonizar es el transporte marítimo y por eso fuimos al Puerto de Buenos Aires, para ver lo que están haciendo. Pudimos observar que están invirtiendo mucho para un cambio que permita hacer más “verdes” las operaciones portuarias. Desde Estados Unidos estamos intentando generar cordones verdes entre diferentes puertos en el mundo.

- Hablaba de los automóviles eléctricos y el tema del gas ¿cuál es el interés estratégico de Estados Unidos sobre el desarrollo de esos sectores? Pienso en el litio, en Vaca Muerta.

Sí, claro. Hay un compromiso en la ayuda técnica. Tenemos muchas empresas en Estados Unidos que pueden ayudar, que tienen expertise, y en el tema del litio hay necesidades de transportarlos desde el norte de la Argentina hacia el puerto mediante ferrocarriles.

Estados Unidos y Argentina tienen una relación sostenida por muchos años y, con esta nueva oportunidad que presenta el cambio climático, el desafío es buscar soluciones que puedan, al mismo tiempo, favorecer la creación de nuevos empleos. Podemos cambiar esta crisis por el clima en una oportunidad de desarrollar nuestras economías.

- Desde hacer unos años la cuestión del cambio climático se ha convertido en prioritaria, incluso en materia de transporte.

Sï, y el tema del clima es también un tema de igualdad, porque la gente que más sufre sus consecuencias son aquellos que no tienen dinero, que tienen condiciones menos favorecidas. Por eso tenemos que pensar en desarrollar inversiones que generen nuevos empleos.

- En materia de transporte, si tiene que definir cómo está la relación entre ambos gobiernos, el de Estados Unidos y Argentina.

Están tratando de hacer muchas cosas. El Metrobus de la 9 de Julio es una maravilla lo que hicieron ahí y lo hicieron en muy poco tiempo. Hay mucho para aprender lo que hicieron ahí.

- ¿Hay en Estados Unidos esos sistemas?

Sí, pero la verdad que en cada lugar donde lo hacen es una batalla, porque están sacando lugar para los automóviles. Hablando con muchos alcaldes aquí, muchos quieren también tener lugar para las bicicletas para las personas que quieren a caminar y lo que están haciendo aquí en la “avenida más ancha del mundo”, si lo pueden hacer ahí, es una inspiración para nosotros también.

- Quería preguntarle si están viendo o está registrando en el transporte y las políticas públicas vinculadas un impacto de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿cuáles son las políticas para enfrentar estos nuevos desafíos?

Es un fracaso lo que está haciendo Putin en Ucrania y Estados Unidos está ayudando de muchas maneras. Lo más visible es lo referido al armamento y la ayuda para el combate, pero nosotros hemos he tenido mucho contacto con nuestras contrapartes en Ucrania para la reconstrucción. Hay una colaboración en ayuda técnica del ministro de Transporte de Ucrania, que estuvo en Estados Unidos hablando con el secretario de Transporte la semana pasada. Es mucho lo que podemos hacer.

- ¿Y en materia de combustibles?

Tiene efecto en todos los proyectos, porque todo cuesta más, ya que el petróleo cuesta mucho más y, con eso, cada proyecto se encarece. Un efecto de esta guerra es la inflación, que es un fenómeno horrible en todas partes del mundo y creo que aquí también.

- Dentro de los proyectos que está haciendo el ministerio de Transporte de Estados Unidos ¿qué plan o iniciativa cree que puede aplicarse aquí en Argentina?

Hay ideas en los dos países, pero hay que invertir en tránsito y en la infraestructura para que las bicicletas puedan circular. Hay que hacer lugares seguros para que puedan transitar. Si no tienen opciones que sean seguras y baratas, las personas van a decidir salir con los coches.

También, en todo lo vinculado a la seguridad es un área donde la tecnología que estamos apoyando en Estados Unidos, en autos y motos, con frenos de emergencia, control de tracción, son importantes porque salvan vidas.

Por mucho tiempo, en Estados Unidos se aplicaron ideas sobre el tráfico y la congestión que establecían que no hay mejor cosa que ampliar las calles o autopistas, pero eso sirve por algunos años, porque después la gente se mueve más lejos y en cinco años aparece el mismo problema y se piensa, en vez de cuatro carriles, hacer 8 líneas de tráfico. Y así todo el tiempo.

Hay que cambiar esa ecuación para dar a las personas más oportunidades de dejar el coche y andar en el bus, dejar el coche y quedarse en casa, ese es un cambio de la COVID que no es malo. También usar tecnología para que las calles que tenemos pueden mover más gente.

Historia de vida

”Nací en Nueva Orleans. Hijo de Carlos Monje padre y mi madre era Elvira Dolores Primo. Ella nació en San Juan y él es de Santa Fe, donde está viviendo ahora, porque se jubiló y volvió. Tengo primos aquí en Lomas de Zamora”, explicó el subsecretario de Transporte de Estados Unidos. “Mis padres se conocieron estudiando en la Universidad de Buenos Aires. Mi madre, que ya falleció, era química, y mi padre ingeniero y arquitecto naval. Ellos fueron primero a Suiza, donde nacieron mis hermanas y en los años 70 se mudaron a Nueva Orleans, donde había una empresa naviera donde trabajó muchos años. Yo nací ahí y fui a la universidad y quería entrar a la política”, explicó el funcionario.

El subsecretario de Transporte de Estados Unidos, Carlos Monje, participó del C40. (Maximiliano Luna)

Después de un breve paso por el periodismo, “cambié al lado oscuro”, contó Monje y reveló que trabajó “en muchas campañas, en la Casa Blanca durante cinco años”. “Antes de eso, en 2008, trabajé con Barack Obama en el Senado y en la campaña, donde conocí a mi esposa, con quien ya tenemos tres hijos”, prosiguió el subsecretario de la administración Biden.

“Para mí es importante el transporte porque en Estados Unidos afecta a las personas al punto que el transporte es el segundo de los principales costos que enfrentan las familias. Además, cuando se hace una obra en la calle, esa obra está ahí por 50 años, por más de 100 años y tiene efectos en todas partes de la vida cotidiana”, continúa.

Según Carlos Monje, el transporte, es “una arma secreta para luchar contra el cambio del clima y también para la igualdad. Es lindo porque no es una área en disputa, no es un tema en el que mayormente se separen los demócratas y los republicanos, no pelean sobre eso y se puede hacer algo se puede hacer algo, se pueden generar progresos significativos”.

- Hablemos un poco de su infancia de su vida recién hablaba de la casa Argentina. ¿Qué recuerdos tiene de pequeño? ¿Es de venir seguido a la Argentina?

Sí vengo, claro, cada cinco años, y tengo a mis primos aquí. Eso se valora porque en Estados Unidos, los amigos de mis padres son las tías y los tíos. El grupo de Casa Argentina que existía cuando era chico en Nueva Orleans nos reuníamos dos veces al año, hacíamos asado de tira, comíamos choripán y mi madre cocinaba increíble, desde puré de papa, empanadas, ñoquis y bife (aunque admito que no se puede cocinar allá como lo hacen acá).

Igual, en Nueva Orleans también había una comunidad “pan latino”. En la Iglesia, que era un lugar donde nos reuníamos dominicanos, salvadoreños, pocos argentinos pero algunos y tenían esa comunidad. Ahora, cuando vengo a Argentina se da una mezcla de sentimientos. Sentir cómo hablan y se puede entender mejor por qué mi madre hacía esto o aquello. Se siente también, a la misma vez, familiar y extranjero.

Trato de hacer algunos algunos asados. Hay algunas carnicerías en Virginia que se puede encontrar asado de tira, vacío. También tomo mate: lo hacía en la oficina, pero era un poco confuso para mis colegas, que me preguntaban ¿qué estás haciendo? Este viaje fue tan lindo porque por primera vez lo hice viajando con el gobierno de Estados Unidos a mi propia casa…

- ¿Siente que Argentina es su propia casa?

Sí, claro. El olor de la ciudad, la comida. Hacíamos un chiste con mi colega, que no le gustó mucho el café, pero a mí sí, porque es lo que conozco. Es la sensación de estar en tu casa. La embajada, que son muy muy buenos anfitriones, y el embajador Stanley me presentó diciendo “Acá tenemos al argentino Carlos Monje”. Son lindos momentos de la vida.

El embajador Stanley resaltó la presencia del "argentino" Carlos Monje.

- ¿Y de la última vez que vino, qué cosas percibe que cambiaron?

Vinimos en 2017. En ese momento, me parecía que la economía y la gente estaba como un poco en baja, pero ahora creo que está en un momentum distinto, en el que se mueve quizá un poco más las cosas. Veo mucha más tecnología en la calle, el bus (Metrobus) en la 9 de Julio es increíble, impresionante y la comida también.

