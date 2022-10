Ministros y gobernadores debatieron junto a la CEPAL cómo terminar con las desigualdades en la Argentina

Santiago Cafiero, Eduardo de Pedro y gobernadores en el encuentro con CEPAL

Tres días antes del comienzo del 39º período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en Buenos Aires, que tendrá el lunes la presencia del presidente Alberto Fernández, el Palacio San Martín -sede de la Cancillería argentina- fue el escenario en el que se desarrolló el “Día Nacional”, actividad del organismo regional orientada a los gobiernos provinciales. Allí el canciller Santiago Cafiero junto a su par de Interior Eduardo “Wado” de Pedro recibieron al Secretario Ejecutivo de la CEPAL José Manuel Salazar-Xirinachs para debatir sobre políticas públicas que permitan terminar con las desigualdades en nuestro país.

“Somos un continente que piensa, con coraje, resiliente, que no se resigna a las desigualdades y a la pobreza, y que puede y debe aportar sus propias soluciones”, expresó Cafiero antes del primer panel de la jornada que se extendió por 2 horas. En la primera fila lo escuchaban los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; las vicegobernadoras de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; de Santa Fe, Alejandra Rodenas; el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; el ministro del Interior de la Nación, Eduardo de Pedro y la diputada nacional por Río Negro, Graciela Landriscini. Faltaron otros dos mandatarios que habían sido invitados: Gerardo Morales (Jujuy) y Osvaldo Jaldo (Tucumán)

“Queremos trabajar con la CEPAL una agenda necesaria, que hoy pasa por reducir las brechas de desarrollo, identificar nuevas cadenas seguras de suministros e identificar el desarrollo regional, para que el empleo y la producción no sean una variante de ajuste ni ocasional sino algo sostenido en el tiempo”, agregó Cafiero ante un salón Libertador repleto.

Argentina asumirá la Presidencia Pro Tempore de la CEPAL y será país anfitrión luego de 59 años. Por eso Cafiero resaltó que “tenemos dos años por delante para trabajar de forma conjunta con la CEPAL y vincular todo su trabajo técnico para pensar cómo resolvemos las brechas en nuestro país; brechas de desarrollo, territoriales, de género, y las vinculadas a la accesibilidad educativa y científico tecnológica”.

Día Nacional, organizado por CEPAL

Salazar-Xirinachs, economista costarricense que preside la CEPAL desde principios de septiembre de este 2022, por su parte consideró que “la sociedad argentina -a través de su sistema político e institucional- no ha permanecido indiferente frente a la desigualdad territorial. Existe un conjunto de dispositivos que contribuye a mitigar los efectos de esa desigualdad, desde la política impositiva y el sistema de protección social, hasta la política de inversión pública en infraestructura”. Destacó también las iniciativas expresas para la protección social que consideran las brechas sociales y territoriales.

El eje central en los tres paneles del día pasó por aportar ideas sobre cómo terminar con las brechas sociales y territoriales. De Pedro sostuvo que es necesario “aportar a la planificación y al desarrollo del país a partir de diagnósticos comunes” que hagan foco “no sólo en la inequidad territorial en función de la infraestructura, sino también en todo lo que hace a la calidad de vida de una sociedad. Y remarcó: “Lo bueno es que aquí este diagnóstico es compartido con todas las fuerzas políticas”.

“Como ministro del Interior -añadió de Pedro- recibí por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández, la indicación de pensar en una Argentina federal, y a esa Argentina federal la entendemos como la oportunidad de generar trabajo en cada rincón del país. Ese empleo genuino (que dignifica, que ordena a la familia y a la sociedad) se puede generar si hay condiciones en las distintas regiones que posibiliten la llegada de inversiones y el establecimiento empresas, comercios e industrias.”

En Palacio San Martín,en el marco del 39° período de sesiónes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,participé en un panel sobre desarrollo territorial,durante la jornada CEPAL DÍA NACIONAL,org. por Cancilleria.Muchas gracias por la invitación @SantiagoCafiero pic.twitter.com/GnIMxWg9rA — Gerardo Zamora (@GZamoraSDE) October 21, 2022

Según se informó desde la Cancillería, “Argentina valora especialmente los documentos elaborados por la CEPAL en preparación del Día Nacional, ya que contribuyen al análisis y al aporte de elementos para el diseño de políticas públicas nacionales y provinciales con el objetivo de promover que los territorios históricamente postergados puedan revertir las asimetrías que dan origen a la desigualdad territorial”.

En el marco del panel “Los desafíos de la justicia territorial”, Jorge Capitanich destacó que “el gran diseño que Argentina tiene que estructurar está ligado a los tres grandes corredores estratégicos del Norte, Centro y Sur: la Hidrovía Paraná-Paraguay, la Ruta 40 y la Ruta 3″. E insistió en un reclamo que desde hace tiempo vienen realizando los mandatarios provinciales nucleados en el Norte Grande. “¿Cómo se redefine el mapa territorial? Corrigiendo asimetrías. ¿Cómo se corrigen asimetrías? Con la nueva configuración del mapa territorial con tres corredores estratégicos: el corredor bioceánico norte, el central, el patagónico, la Ruta 40, los pasos fronterizos -uniendo el océano Atlántico con el Pacífico-, el desarrollo de la hidrovía, de los puertos fluviales y marítimos, y desplegando un sistema de transporte multimodal basado en una logística integrada de alta competitividad”, especificó el gobernador de Chaco. Y concluyó: “Necesitamos políticas de carácter permanente. Vamos corrigiendo las distorsiones progresivamente, pero aún nos falta tiempo, y necesitamos más velocidad para la implementación de estas políticas públicas”.

Por su parte, el entrerriano Gustavo Bordet manifestó que nuestro país se encuentra frente a “una gran posibilidad” ya que “hay una mirada desde el Gobierno nacional que propende a integrar nuestros territorios. Se nos presenta otra gran posibilidad en el hecho de poner en marcha la hidrovía del Río Paraná y Paraguay. Por primera vez en la historia de la navegación, los gobernadores estamos teniendo una participación decisiva en la resolución de cómo llegar con nuestras exportaciones a todos los puertos del mundo.”

Eduardo de Pedro, en el Día Nacional

Su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, afirmó que “un país que no genera igualdad territorial no puede desarrollarse. Es muy difícil hablar de desarrollo si éste no es sustentable”.

“Levantar la mirada, proyectar y definir una justicia territorial es clave para el desarrollo de nuestro país, para posibilitar en toda la región un crecimiento más justo e igualitario”, definió Zamora, quien enfatizó que “no podemos ser considerados territorios inviables o simplemente de producción primaria”.

Ciencia, tecnología y género

Los otros dos paneles de este “Día Nacional” estuvieron dedicados a “Sociedad del conocimiento, territorio y desarrollo”, y “Cerrando brechas de género desde una perspectiva territorial”. El primero lo encabezó el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, y el último la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Ayelén Mazzina.

Verónica Magario, vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, resaltó en su exposición junto al resto de los mandatarios provinciales que desde hace dos meses vienen trabajando en la temática que se desarrollará el 7 y el 11 de noviembre de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en la que nuestro país será sede. También reclamó por una mayor integración regional de la provincia que comanda junto a Axel Kiciloff y sostuvo que “se necesitan políticas de Estado y no que dependan del gobierno de turno” que permitirán “repuntar y reconstruir”. Pidió por último que “es hora de que América se una, hora de que los pueblos nos integremos”.

Entre el 24 y el 26 de octubre será el Período de Sesiones de la CEPAL. Además de Alberto Fernández, estarán el canciller de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco, en su calidad de Presidencia del trigésimo octavo período de sesiones, el secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs y el secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres mediante un mensaje pregrabado.

Seguidamente, la CEPAL presentará el documento principal y se desarrollará un seminario de alto nivel, en el que participarán ministras y ministros, representantes de los países miembros, personalidades académicas y personas expertas destacadas. En uno de los paneles participará el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en la University College London, Mariana Mazzucato, el Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia, José Antonio Ocampo, y la Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan.

