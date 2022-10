Santiago Cúneo lanzará su nuevo partido de cara al 2023: “El modelo de la República está agotado en la Argentina”

El periodista Santiago Cúneo lanzará un nuevo espacio político

En medio de un nuevo aniversario del 17 de octubre, el periodista y empresario Santiago Cúneo analizó la actualidad del peronismo, criticó al Gobierno y anunció que lanzará un nuevo espacio político con el que competirá en las elecciones del 2023 y que plantea “convocar a una reforma de la Constitución para la consagración de un orden confederal”, al considerar que “el modelo de la República está agotado en la Argentina”.

En sintonía con la presentación de su nuevo libro, Democracia Confederal, el cual tiene la participación del economista de perfil liberal Diego Giacomini, que escribió el epílogo, el también dirigente, que ya se presentó años anteriores como candidato a diputado y a gobernador bonaerense, sostuvo que hay que “cambiar este modelo que ha fracasado” en el país.

Además, Cúneo precisó que ese texto explica la forma en la que se tiene que dar “la transición entre la República y la Confederación” y opinó que el presidente Alberto Fernández “debería renunciar por dignidad”.

— ¿Cómo está viviendo el 17 de octubre?

— Este es un 17 de octubre que está ausente de las luchas de los trabajadores en las calles, a pesar de que hoy fue alentadora la reacción de la CGT, pero claramente las calles han sido abandonadas porque, como diría (Luis) Barrionuevo, el peronismo está hecho mierda. Esto es un último aviso para reconciliarse con la lucha obrera y no ser parte de un partido que se ha transformado en una agencia de empleo para que aquellos que nada tienen que ver con el espacio y que han usurpado los emblemas del movimiento para conseguir una calidad de vida que nunca hubieran alcanzado en el sector privado.

— ¿Qué piensa de que la CGT haya formado un movimiento político de cara al 2023?

— Yo creo que la CGT reacciona tarde y que muchos de los que hoy lanzaron ese espacio son cómplices de este deterioro de la sociedad y de la propia CGT. A ver, más vale tarde que nunca. Creo que es un paso necesario, pero tardío. Ahora se va a tener que redoblar el esfuerzo para alcanzar la recomposición del movimiento obrero unido que permita enfrentar las elecciones del 2023, que sin dudas serán adversas porque están lejos de los días más felices del peronismo, y en un contexto en el que el ajuste se hace de un lado y del otro. Los trabajadores no tienen que seguir haciéndose cargo del ajuste.

Creo que los buenos modales y las buenas maneras no siempre tienen que ver con el buen resultado. Veo que el pueblo obrero está siendo excesivamente paciente. Está poniendo la transpiración y el sacrificio al ser el primer eslabón de la cadena productiva, porque siempre ha puesto el lomo y el cinturón para sacar adelante al país, pero ya llega a niveles de ejercicio excesivo de la paciencia.

La portada del nuevo libro del periodista

— ¿Cómo lo ve al presidente Alberto Fernández?

— Es un ex presidente. Debería renunciar por dignidad, de la que creo que carece. Sin la intervención oportuna de Sergio Massa asumiendo en el Ministerio de Economía, la historia hubiera sido otra, hubiéramos tenido la foto de otro helicóptero saliendo de la Casa Rosada. Hay que confiar en que esta intervención perdure y que el fuego amigo de Cristina Kirchner no termine por derrumbar el único eje que le queda a esta alianza, que es es el Ministerio de Economía. Uno puede estar de acuerdo o no con Sergio Massa, pero hoy es el único anclaje que tiene Alberto Fernández.

— ¿Va a competir por un cargo en 2023?

— Nosotros estamos por lanzar el Movimiento Confederal, que lo vamos a presentar mañana en la Federación de Box (a las 16:00, en Castrobarrios al 75). Lo decidimos hacer mañana para que no se confunda con el 17 de octubre y para plantear con fuerza nuestra posición, que es que, como decía Perón, ‘no hay que cambiar collar, hay que dejar ser perro’. Nosotros creemos que está agotado el modelo de la República en la Argentina y que tenemos que ir hacia un nuevo modelo, que es el de la Confederación Argentina, la cual tiene sus raíces en el origen obrero del peronismo que estuvo siempre agrupado en la CGT. Todas las conquistas que se lograron durante el peronismo fue a través de una confederación, que es la CGT. Bueno, es tiempo de trasladarlo al gobierno nacional para tener los mismos resultados a nivel Estado. En la medida en que podamos debatirlo, seremos parte de una competencia sana dentro del peronismo y, si no es posible eso, daremos la batalla solos, una vez más. Queremos mostrar que hay una alternativa de salida rápida de esta época de dolor, que es salir de la República.

Santiago Cúneo junto a Diego Giacomini

— Acaba de sacar un nuevo libro, Democracia Confederal, ¿trata justamente de esto?

— Es un libro que tiene el epílogo de Giacomini, alguien que claramente representa a otro espacio, pero con quien compartimos la idea de que la República es un modelo terminado y que hay que convocar a una reforma de la Constitución para la consagración de un orden confederal. El libro habla sobre la metodología que se tiene que implementar durante lo que será el puente de transición entre la República y la Confederación. Para nosotros la Confederación no es el pasado, es el futuro, y les planteamos a todos, radicales, peronistas, liberales, que tenemos que ir a una etapa de reflexión para que, con sus propias identidades y pensamientos, ayudemos todos a cambiar este modelo que ha fracasado y en el que sus poderes conforman una verdadera asociación ilícita, porque el poder judicial es cómplice del político que, a su vez, maneja el legislativo, que vota todo a libro cerrado.

