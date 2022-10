“Vamos a discutir con el Fondo y con quien haya que discutir”, aseguró Alberto Fernández luego de anunciar medidas que aumentan el gasto público

El presidente Alberto Fernández anticipó que discutirá con el Fondo Monetario Internacional cambios en las pautas del acuerdo firmado a principios de año para garantizar el crecimiento de la economía argentina.

En ese marco, anticipó que en los próximos días lanzará un bono para sectores vulnerables que actualmente no reciben ninguna ayuda del Estado y oficializará los cambios en el Impuesto a las Ganancias que durante el fin de semana pasado fueron dados a conocer por el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Vamos a discutir con el fondo (FMI) y con todos los que haya que discutir que eso no es un gasto, es una inversion, estamo sinvirtiendo en calidad de vida”, aseguró Fernández sobre el cierre de su discurso.

Y concluyó: “Somos peronistas y no podemos olvidarlo; primero los argentinos y las argentinas, vamos a seguir creciendo por mas que los que nos propongan libertad sigan minitiendo”.

Como parte del paquete de medidas, el jefe de Estado habló también del plan para comprar electrodomésticos en 30 cuotas e hizo hincapié en la necesidad de que los argentinos puedan ver la próximo Copa del Mundo con “un buen televisor”.

Antes, Fernández, que estuvo escoltado por Axel Kicillof y Massa -entre otros-, le había dedicado gran parte de su discurso a Mauricio Macri y a los dirigentes que promueven la “libertad”. Particularmente, el mandatario hizo hincapié en las propuestas expuestas por el dirigente de Juntos por el Cambio en su nuevo libro, “Para qué”, que llegará a las librerías esta semana. De acuerdo a un adelanto publicado por Infobae la semana pasada, el ex Presidente promueve una reforma de la legislación laboral y la privatización de las empresas estatales que no son rentables.

“Me asombra que lo digan, pero más me asombra que lo escriban y lo firmen”, introdujo. Y avanzó: “Me permito en este 17 de octubre, porque es el Día que los trabajadores más recuerdan lo que el peronismo hizo, pedirles que no nos dejemos confundir”. “Venimos de mucha desazón, de mucho desencanto por el dolor de la pandemia y de la guerra, pero que no nos confundan; nunca podemos hacer una mejor sociedad restringiendo los derechos de quienes viven en esa sociedad”, suscribió.

En otro tramo de su discurso, Fernández su definió como un amante de la “libertad”, pero en un dardo que pareció dirigido a Macri y también a Javier Milei, dijo que siente que muchas veces en nombre de la libertad quieren imponer el autoritarismo del dinero y de la ignorancia.

Si bien Fernández aludió al 17 de octubre en varias oportunidades, no está previsto que esta tarde participe del acto convocado por La Cámpora y por el moyanismo a la Plaza de Mayo. El peronismo, dividido, organizó al menos cinco espacios diferentes para recordar el día que la militancia salió a las calles para pedir la liberación de su líder.