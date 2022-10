Gerardo Morales intenta contener a la UCR y delinea su campaña presidencial para inicios del 2023

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y presidente de la UCR

Hasta el próximo mes de diciembre Gerardo Morales va a “trabajar como presidente de la UCR”, describen a Infobae desde el entorno del gobernador de Jujuy. Después, planea lanzar oficialmente su candidatura presidencial con tres puntos centrales: transmitir valores republicanos, buscar el diálogo para lograr consensos y promover su gestión provincial como plataforma para las elecciones del 2023. Mientras tanto, busca acercar posiciones con Facundo Manes para cerrar la interna radical que se desató la semana pasada por las críticas a Mauricio Macri.

Por las denuncias de Manes sobre el “populismo institucional” y el espionaje ilegal, el Comité Nacional de la UCR y el bonaerense se vieron envueltos en un cruce de comunicados con reproches y exigencias. Con las aguas más calmas, Morales y Maximiliano Abad mantuvieron una conversación telefónica en busca de bajar la tensión en la interna y “ordenar”.

Según pudo reconstruir este medio, además de zanjar diferencias, llegaron a acuerdos sobre el armado y la estrategia que debe tener el partido centenario para las próximas elecciones. Entre esos puntos, el jujeño planteó la necesidad de mantener la unidad, sin gestos ni declaraciones que debiliten al espacio, y lograr -dentro de Juntos por el Cambio- una coalición que no solamente se enfrente al kirchnerismo, sino también que pueda gobernar.

Los dirigentes de la UCR Ernesto Sanz, Maximiliano Abad, María Luisa Storani, Gerardo Morales y Miguel Bazze

“No se habló de candidaturas”, aclaran cerca de Morales. El jujeño y Manes son los candidatos más instalados dentro de la UCR para competir en la carreta presidencial. En el entorno del gobernador creen que hay tiempo para definiciones y, mientras tanto, apuestan a que el partido llegue bien posicionado en los meses de abril y mayo cuando empiece a intensificarse la campaña electoral.

De todos modos, después de desafiar a Macri para una posible PASO y apuntar contra el presidente Alberto Fernández por el conflicto mapuche, Morales trabaja en los proyectos que definirán su campaña, que se iniciará después de Mundial. En materia económica, además plantear una reforma laboral y estabilizar la economía, el equipo del jujeño busca diferenciarse de las medidas que implementó y que busca imponer el líder del PRO.

“Queremos cambios que perduren, no como pasó con Macri que le pedía un ‘esfuerzo’ a los argentinos para nada porque la gente nunca vio resultados”, analizan. El consenso político es una de las claves que Morales cree necesarias para encarar una nueva etapa en el país como también lograr una alianza con el PRO que efectivamente funcione como coalición de gobierno. En eso coincide con Horacio Rodríguez Larreta: establecer fórmulas cruzadas.

“Creo que ese tiene que ser el esquema, porque si no, no hay coalición, el modelo fórmula del PRO, o de la UCR sola, con una concepción como la que había planteado Mauricio después de la Convención de Gualeguaychú, donde dijo que no iba a ser un gobierno de coalición, son de las cosas que tenemos que aprender Lo que tiene que hacer Juntos por el Cambio es garantizar que realmente sea un gobierno de coalición y para eso las fórmulas cruzadas pueden ser una garantía”, reconoció Morales en una entrevista radial.

El futuro de Jujuy

Gerardo Morales brindó una conferencia de prensa junto a su vice Carlos Haquim para anunciar el desdoblamiento de las elecciones provinciales de las nacionales

El pasado miércoles el gobernador anunció el desdoblamiento de las elecciones en Jujuy y, según estiman en su entorno, se realizarán entre el mes de marzo y mayo. Debido a que Morales descartó la búsqueda de un tercer mandato, instancia que la nueva Constitución que impulsa se lo prohíbe, crece la expectativa por quién será el candidato bendecido para sucederlo.

En ese sentido, apuestan a que el partido radical pueda definir quién es la persona más competitiva para presentarse, dentro de la danza de nombres que suenan. Sin querer dar señales de los posibles postulantes, en Jujuy se muestran confiados en que “la gente va a ratificar el proyecto”. Para eso, según las encuestas que manejan, cuentan con un 70% positivo de la valoración del gobierno de Morales.

“Va a ser bueno que llegue un nuevo gobierno con su propia impronta pero respetando las bases que construimos desde nuestra llegada en 2015″, resaltan. Lo que sí tienen claro es que Jujuy será la carta de presentación que Morales usará para su candidatura presidencial que lo ayude a imponerse dentro de la interna de Juntos por el Cambio.

