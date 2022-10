Tolosa Paz: “Hay que tener una política de contención que no compita con el empleo formal”

La ex diputada basó su trabajo en tres pilares fundamentales

En su primer día como Ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz confirmó la continuidad de al menos tres medidas que se originaron en la gestión de su antecesor Juan Zabaleta. La ex diputada nacional del Frente de Todo aseguró que no habrá más altas en los planes sociales, confirmó que continuará con el trabajo de auditorías sobre los beneficiarios que los cobran y, además, ratificó que el gobierno piensa en un bono de fin de año para los sectores de menos ingresos de la población.

En ese sentido, la funcionaria aseguró: “Hay que tener una política de trabajo para que el país crezca, pero al mismo tiempo tenés que tener una política social de contención pero que no compitan, en montos de transferencia, el empleo formal con la asistencia social”.

La ministra destacó que “por primera vez hay una conciencia muy fuerte de que los problemas de desarrollo social se soluciona si la economía empieza a marchar, si hay decisión política y se trabaja con un gabinete que busca cuidar este enorme presupuesto”.

Más allá de las medidas en carpeta, Tolosa Paz hizo referencia a uno de los problemas que se le atribuyen al actual gobierno, el control del gasto público: “No alcanza con aumentar el gasto si no somos capaces de empezar a mirar cómo controlamos el gasto con un estado eficiente, que no desincentiva al trabajo”. Para ello, se ocupó de resaltar que hay un trabajo conjunto con las áreas de Economía y Trabajo.

Así fue la asunción de Victoria Tolosa Paz, Kelly Olmos, Ayelen Mazzina junto a Alberto Fernández

Además, la funcionaria aseguró que su trabajo hará hincapié en tres pilares tales como: alimentación, potenciar trabajo y políticas de cuidado infantil. Sin embargo, destacó que este deben ir de la mano con la creación de empleo. “El bono tiene que ser en el marco de una política integral y, de acá a fin de año, ser la garantía de que esas personas tengan empleo. Va a haber un Estado, que con distintos mecanismos, va a seguir sosteniendo el plato de comida, que en definitiva es el primer escalón de dignidad que cualquier ministro debe garantizarle a su población vulnerable”, subrayó la ex legisladora.

En ese punto, la flamante funcionaria lanzó una advertencia a las organizaciones piqueteras por sus habituales métodos de protesta: “No es con reclamos, piquetes, acampes, no. Es pidiéndole a esta ministra con una nota, un memo o por redes. Abordar los problemas que normalmente tienen los sectores que movilizan la 9 de julio”.

Tolosa Paz juró como nueva ministra de Desarrollo

En esa misma línea, días antes de asumir, la funcionaria se había reunido con Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita y secretario de Economía Social, una de las áreas más importantes de la cartera de la cual dependen los dos programas principales del ministerio: el alimentario y el potenciar trabajo.

“Coincidimos con Emilio Pérsico, Secretario de la Economía Social, en la necesidad de seguir fortaleciendo los programas y las políticas públicas que impulsen y potencien la producción y el trabajo, abonando a la organización y el desarrollo de la Economía Popular”, había escrito en sus redes sociales Tolosa Paz sobre el encuentro con el líder de la organización social más importante del país.

La ex diputada volvió a resaltar ese aspecto como uno de los más relevantes para asegurar el bienestar de la población y, por lo tanto, uno de los ejes centrales de su trabajo. “El ministerio tiene dos estructuras muy fuertes, garantizar el alimento en cada casa del país, donde no hay ingresos, y la política alimentaria es central en el ministerio. Muchos dicen qué es la política alimentaria del ministerio, claramente la tarjeta alimentar, con una cobertura para niños de 0 a 14 años, una política que desarrolló el gobierno de Alberto Fernández y nos permite en los hogares que no hay trabajo, garantizar que la población infantil tenga el derecho a la alimentación, hoy llega a 4.500.000 de niños tienen el refuerzo de los ingresos, los recibe la madre. Es el complemento ideal para la asignación universal por hijo”, sostuvo la figura del Frente de Todos.

