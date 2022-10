Luis D’Elía anunció la muerte de Pimpi Colombo en redes y la ex funcionaria le contestó: “Me alargaste la vida”

La graciosa respuesta de "Pimpi" Colombo a D'Elía desde su cuenta social de Twitter

“Partió de la tierra sin mal “Pimpi” Colombo, compañera leal, comprometida hasta el hueso con la causa nacional. VIVIRÁS PARA SIEMPRE EN LA MEMORIA Y CORAZÓN DE NUESTRO PUEBLO”, lamentó hoy en sus redes sociales Luis D’Elía sobre la histórica dirigente del PJ porteño. Pero la sorpresa sobrevino cuando la propia referenta del sindicato de Amas de Casa le contestó a D’Elía por el mismo medio, desmintiendo la noticia.

“Luis querido estoy muy bien, militando con Guillermo Moreno para que vuelva un gobierno peronista. Me alargaste la vida”, respondió la colaboradora del ex secretario de Comercio Interior, dando cuenta del fallido comentario en las redes sociales.

Verborrágico en los medios y en las redes sociales, a Luis D’Elía le jugó una mala pasada el precipitarse en sus declaraciones, sin averiguar con los allegados del entorno de Colombo si efectivamente había sucedido el fallecimiento. Minutos después del cruce en Twitter, la propia “Pimpi” habló en una entrevista radial para confirmar que estaba viva.

“Me avisó afligido Guillermo Moreno” sobre el tuit de D’Elia, comentó la ex funcionaria en Radio 10. En ese marco, bromeó sobre el fallido del dirigente social. “No me puedo ir en estas condiciones, falta mucho todavía, tenemos que seguir luchando”, aseguró.

“Pimpi” Colombo tiene trayectoria en la función pública. Su último cargo de importancia fue como subsecretaria de Derechos al Consumidor, durante la gestión de Guillermo Moreno en la secretaría de Comercio Interior. Era el “alter ego” del icónico y controversial dirigente peronista, en la tarea de seguimiento e implementación de las políticas de mano dura en el congelamiento de precios.

En 2021 Colombo encabezó la lista de precandidatos para la Legislatura de Buenos Aires como parte del armado electoral de Moreno, junto con Juan Pablo Chiesa para la categoría de precandidato a diputado nacional. La nómina obtuvo el 0,42% de los votos y no superó el umbral exigido del 1,5% de los sufragios afirmativos que exige el sistema de Primarias Abiertas Simultánas Obligatorias (PASO) para competir en las elecciones generales de cargos electivos. Actualmente, es presidenta del partido Principios y Valores del ex secretario de Comercio Interior.

Nacida el 30 de junio de 1952 en San Miguel de Tucumán, se recibió de Licenciada en Matemáticas en la Universidad Nacional de Tucumán. Luego estudió la Maestría en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales, y también ejerció como docente en diversos establecimientos.

"Pimpi" Colombo, en su rol como funcionaria en defensa de los derechos al consumidor (Télam)

En mayo de 1983, fue una de las fundadoras del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (SACRA) y luego secretaria general de la entidad gremial, cargo en el cual continúa como parte de esa representación de este sectores de trabajadoras.

Al igual que Guillermo Moreno, “Pimpi” mantiene una postura muy crítica de la gestión de Alberto Fernández, sobre el que asegura que no tiene una impronta “peronista”.

“Este gobierno nos está llevando al desastre como como nos llevó antes (Mauricio) Macri, nuestro pueblo está sufriendo mucho”, sostuvo Colombo durante el reportaje radial. “Yo no los puedo comparar, pero lo compara nuestro pueblo. Les está haciendo daño”, resaltó, y reclamó “volver al peronismo”. “Como verán, estoy viva”, bromeó.

D’Elía no fue el único en dejarse llevar por el yerro. Otro dirigente del peronismo, Miguel Saredi, lamentó la apócrifa muerte de Colombo con un mensaje de despedida deseandolé un buen descanso.

Luego de la desmentida de “Pimpi”, tanto D’Elía como Saredi decidieron borrar sus publicaciones originales en Twitter.

El mensaje de Miguel Saredi

