Profesora de Ciencias Políticas, puntana y con un perfil descontracturado: quién es Ayelén Mazzina, la nueva ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad

Ayelén Mazzina era la Secretaria de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis

Fueron varios los nombres que circularon por los pasillos de la Casa Rosada este fin de semana luego de que Elizabeth Gómez Alcorta cuestionara el operativo para desalojar las tierras tomadas por mapuches en Villa Mascardi y renunciara a su cargo como titular del ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Finalmente, este lunes Presidencia anunció a su sucesora: Ayelén Mazzini Guiñazú, una profesora de Ciencias Políticas de 33 años, puntana y con un perfil descontracturado, que ocupaba el mismo cargo en la provincia de San Luis. La flamante funcionaria del Gabinete se sale del protocolo: le gustan las chicas, tiene tatuajes y usa borceguíes y jeans rotos.

“Volví a nacer cuando pude decir que me gustaban las chicas”, le decía a Infobae el 12 de septiembre pasado, ocho días antes de cumplir 33 años. Para ese entonces, Mazzina solo pensaba en el Encuentro Plurinacional 2022, con sede en San Luis y que culmina este lunes. Soñaba con que fuera “transformador”. Cuestiones del destino, su vida dio un giro de 180°: hoy fue ungida como nueva ministra Mujeres, Géneros y Diversidad de La Nación.

La flamante integrante del Gabinete viene de ocupar la Secretaria de Estado de la Mujer, Diversidad e Igualdad de San Luis, cargo equivalente al de ministra, desde el 12 de diciembre de 2019 y uno de sus logros fue sostener el proyecto pabellón violeta en la cárcel de la provincia. También fue concejala por la capital puntana. Lo hizo con su estilo: lejos de los tacos altos y la ropa formal, Mazzina cultiva un look punk-rock, usa mochilas, tiene un pearcing en la naríz y le dicen La Aye.

“Me da risa cuando en reuniones dicen ‘La Aye’ y al lado hay un ministro y a él le dicen ‘ministro’. Y ahí me doy cuenta cómo cuesta aún la cuestión de los estereotipos, edad y género”, dijo en la nota con este medio como para dar una idea de su pensamiento y lo graficó con un ejemplo: “Cuando llegué a la Secretaría, lo primero que hice fue salir a saludar a todas las empleadas y a los empleados. Una me saluda al pasar, y se vuelve. Me hace el comentario: ‘Esperaba otra cosa’. Y, sonriendo, le contesté: ‘Claro, vos esperabas el traje, tapado y los ruidos de tacos’. Nos reímos y nos abrazamos. Le dije: ‘Esta soy yo y no habrá tacos, ni tapados de señora al menos lo que dure la juventud’”.

Ayelén Mazzina votando con pullover y zapatillas en homenaje a la diversidad sexual

Un claro ejemplo de cómo piensa la nueva ministra que lleva varios tatuajes sobre su piel (un arcoíris en el pie, “Siempre es hoy” en el brazo y en los tobillos se lee “Sé tu mismx”) lo dio cuando contó que antes de ser funcionaria pensaba que gobernar e ir a bailar no eran compatibles: “Creo que tenemos que gobernar sin olvidarnos de la edad que tenemos, sin distanciarnos de la gente y sin secarnos por dentro”.

Su historia la hizo quién es. De chica no la pasó bien: “Había mate cocido por las noches, galletitas con mortadela, la infaltable sopa y el amor de mi mamá haciéndome creer que era riquísimo”. Pero rescata los valores que lo que ha heredado de su familia: “Tengo firmeza y seguridad de los valores y el amor que me brindaron mis abuelxs (Nelly y Alberto), mi madre (Betty), mi papá biológico (Gustavo) y mi papá del corazón (Mauri). Eso me dio fuerzas para salir a la vida de otra manera. Con muchos miedos porque la sociedad aún hoy es compleja”.

