La carta de Juan Zabaleta luego de renunciar al Ministerio de Desarrollo Social: “El camino está marcado, en marcha y ordenado”

La carta de despedida del ahora ex ministro Juan Zabaleta

Pasadas las 16.30 de este lunes y ya con el nombramiento de Victoria Tolosa Paz como su reemplazante, el perfil de Twitter de Juan Zabaleta, “Juanchi”, todavía conservaba el cargo de Ministro de Desarrollo Social. En paralelo, en Facebook el funcionario saliente publicaba una carta, titulada: “Asumir los compromisos, siempre”. Lo hacía en relación a su regreso al cargo de intendente del partido bonaerense de Hurlingham, el que puso en suspenso mientras era parte del Gabinete nacional, pero que ahora lo requiere de cara a las elecciones de 2023.

“Me lo demandaba la Patria y la Patria siempre está primero. Siempre primero y siempre por encima de cualquier otra cosa. A mis vecinos y vecinas de Hurlingham les dije que me iba a gestionar, resolver y trabajar día y noche para llevarle soluciones a los argentinos que peor la estaban pasando. Se necesitó del acompañamiento del Estado en cada uno de los rincones del país y nosotros lo llevamos. También les dije que volvía, y es tiempo de cumplir”, posteó Zabaleta este lunes a las 15.22 y cuando el nombre de Tolosa Paz se ungía desde temprano como flamante ministra de Desarrollo Social.

Zabaleta había llegado a la cartera de Desarrollo Social en julio de 2021 para reemplazar al Daniel Arroyo, que se fue como candidato a diputado en las elecciones del año pasado. Entre las políticas que llevó adelante la cartera bajo su mando estuvo el Plan Nacional de Primera Infancia, la integración socio-urbana de barrios populares y el área de inclusión socio productiva, poniendo foco en la transformación de planes sociales en empleo registrado, según la agencia de noticias Télam.

Nacido el 29 de abril de 1967, Zabaleta empezó a militar desde muy joven en el Partido Justicialista. Acompañó al Frente para la Victoria desde su creación, en 2003, para luego desempeñarse en ANSES como director de Relaciones Gremiales y gerente coordinador de Gestión. A fines de 2009 asumió como subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Economía, mientras que fue electo intendente del partido bonaerense de Hurlingham en diciembre de 2015, cargo al que ahora retornará de cara a las elecciones del año próximo.

Por eso, en el texto que compartió por Facebook destacó que durante su cargo como ministro volvió “cada noche a dormir a Hurlingham” con su familia, y cada fin de semana “a caminar por los barrios entre amigos”. Y siguió: “Soy un vecino más, a veces con más responsabilidades, no sólo con mis vecinos si no con cada argentino y cada argentina que me necesite”. ⁣

⁣También subrayó que mientras fue parte del Gabinete acompañó “a quienes más lo necesitan” y orientó “las diferentes políticas públicas para pasar de un esquema de programas de asistencia social a planes de generación de empleo genuino y capacitación laboral”. Y continuó: “Y ordenamos, ordenamos mucho”.

Así, remarcó: “El camino está marcado, en marcha y ordenado. Falta todavía, pero en la emergencia fuimos haciendo las cosas que había que hacer y tomando las decisiones que había que tomar.⁣ Y así cumplí con el compromiso que asumí, también voy a cumplir con mi palabra para con mis vecinos y vecinas: volver a Hurlingham”.

Y culminó: “Volver a ser Intendente, ese lugar en el que la cercanía lo es todo. Los intendentes vivimos de resolver problemas minuto a minuto. Esa es nuestra vocación.⁣ Volver a estar en el primer mostrador de nuestra democracia, atendiendo las demandas de mi gente. Caminando el territorio, cada barrio, cada manzana, cada cuadra. Cerca de las necesidades y acercando las soluciones. ⁣Como siempre lo hice. ⁣Volver a lo que siempre fui y siempre quiero ser: un paisano de Hurlingham”. ⁣





<b>La carta completa</b>

“Mientras el mundo atravesaba la pandemia y Argentina navegaba una brutal crisis económica provocada por el anterior gobierno, asumí con compromiso a la convocatoria de Alberto y Cristina para hacerme cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. ⁣

⁣𝗠𝗲 𝗹𝗼 𝗱𝗲𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮𝗯𝗮 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝘆 𝗹𝗮 𝗣𝗮𝘁𝗿𝗶𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼. 𝗦𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗼 𝘆 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗻𝗰𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗮𝗹𝗾𝘂𝗶𝗲𝗿 𝗼𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗼𝘀𝗮. ⁣

𝗔 𝗺𝗶𝘀 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝗛𝘂𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴𝗵𝗮𝗺 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗷𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗺𝗲 𝗶𝗯𝗮 𝗮 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿, 𝗿𝗲𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝘆 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗮𝗿 𝗱í𝗮 𝘆 𝗻𝗼𝗰𝗵𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗹𝗹𝗲𝘃𝗮𝗿𝗹𝗲 𝘀𝗼𝗹𝘂𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶𝗻𝗼𝘀 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗲𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗲𝘀𝘁𝗮𝗯𝗮𝗻 𝗽𝗮𝘀𝗮𝗻𝗱𝗼. Se necesitó del acompañamiento del Estado en cada unos de los rincones del país y nosotros lo llevamos. 𝗧𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗶𝗷𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝘃𝗼𝗹𝘃í𝗮 𝘆 𝗲𝘀 𝘁𝗶𝗲𝗺𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗿. ⁣

Volví cada noche a dormir a Hurlingham con mi familia y cada fin de semana a caminar por los barrios entre amigos. Soy un vecino más, a veces con más responsabilidades, no sólo con mis vecinos si no con cada argentino y cada argentina que me necesite. ⁣

𝗖𝗿𝗲𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗳𝘂𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗵𝗲𝗿𝗿𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗯𝗮𝗷𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗱𝗮, 𝗺𝗼𝘁𝗼𝗿 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼 𝘀𝘂𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼́𝗺𝗶𝗰𝗼 𝘆 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗺𝗼𝘃𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝘀𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲. ⁣

Apoyé mi gestión en estas ideas que tengo, creo y abrazo sobre la política. Articulando con todos los sectores, acompañando y cuidando a quienes más lo necesitan y orientando las diferentes políticas públicas para pasar de un esquema de programas de asistencia social a planes de generación de empleo genuino y capacitación laboral. ⁣

Lo logramos articulando con las pymes que necesitaban mano de obra capacitada, también con quienes viven en los barrios populares y necesitaron mejorar sus casas, con los sindicatos, como capacitadores de quienes transitaban el camino al empleo genuino, con la economía popular, que necesitaba nuevas máquinas y herramientas o con las fábricas recuperadas, que renovaron maquinaria obsoleta y ampliaron su producción. ⁣

Fortalecimos las políticas de urbanización de los barrios mas necesitados, es ese el lugar en el que vive la mayoría de los argentinos que necesitan de un Estado presente.⁣

Y esto es también fortalecer la redistribución de la riqueza, la ampliación de derechos y la generación de trabajo genuino en el territorio.⁣

Articulamos con gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil entregando herramientas, materiales y maquinaria para fortalecer emprendimientos productivos a lo largo y a lo ancho de todo el país. ⁣

Promovimos e impulsamos políticas de primera infancia, construyendo y ampliando espacios para incluir y acompañar a los más chicos. Políticas de cuidado y de seguridad y soberanía alimentaria, como la prestación alimentar o el servicio alimentario escolar. ⁣

𝗬 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗺𝗼𝘀, 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗺𝘂𝗰𝗵𝗼. ⁣

Pusimos en marcha un mecanismo para que titulares de Potenciar Trabajo puedan solicitar el cambio de unidad de gestión. Y un 20% así lo hizo, más de 260.000 personas fueron protagonistas y pudieron elegir en libertad dónde trabajar. ⁣

También decidimos auditar y ordenar los planes sociales para conocer la situación socio productiva de cada uno de los beneficiarios. Y ya se está haciendo junto a las universidades nacionales en todo el país. Es un orgullo que la UBA nos acompañe en este proceso de normalización. ⁣

𝗘𝗹 𝗰𝗮𝗺𝗶𝗻𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗮́ 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼, 𝗲𝗻 𝗺𝗮𝗿𝗰𝗵𝗮 𝘆 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼. Falta todavía, pero en la emergencia fuimos haciendo las cosas que había que hacer y tomando las decisiones que había que tomar.⁣

𝗬 𝗮𝘀í 𝗰𝗼𝗺𝗼 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹í 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗼 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝘀𝘂𝗺í, 𝘁𝗮𝗺𝗯𝗶𝗲́𝗻 𝘃𝗼𝘆 𝗮 𝗰𝘂𝗺𝗽𝗹𝗶𝗿 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗶 𝗽𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻 𝗺𝗶𝘀 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗮𝘀: ⁣

𝗩𝗼𝗹𝘃𝗲𝗿 𝗮 𝗛𝘂𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴𝗵𝗮𝗺.⁣

Volver a ser Intendente, ese lugar en el que la cercanía lo es todo. Los intendentes vivimos de resolver problemas minuto a minuto. Esa es nuestra vocación.⁣

Volver a estar en el primer mostrador de nuestra democracia, atendiendo las demandas de mi gente. Caminando el territorio, cada barrio, cada manzana, cada cuadra. Cerca de las necesidades y acercando las soluciones. ⁣

Como siempre lo hice. ⁣

Volver a lo que siempre fui y siempre quiero ser: un paisano de Hurlingham. ⁣

Todo el día y todos los días, en mi lugar en el mundo”.





