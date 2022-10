Javier Milei brindó un efusivo discurso junto a Vox en España: “Esto no es para tibios, somos superiores moralmente”

Javier Milei en el encuentro de Vox en Madrid. Crédito: Captura de pantalla YouTube

En el paso internacional más importante de su carrera hacia 2023, el líder de Libertad Avanza y aspirante a la presidencia, Javier Milei, brindó esta tarde un efusivo discurso ante miles de seguidores de la ultraderecha de España, organizado por el referente del partido local Vox, Santiago Abascal, y del cual participó la futura primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que acaba de ganar las elecciones en ese país con un discurso plenamente conservador.

Vestido por completo de negro y con la campera de cuero que acostumbra usar para sus actos públicos, Milei adoptó el tono combativo habitual, esta vez frente a militantes conservadores españoles, en el marco de Viva22, el acto que organizó Vox en Madrid y que se prolongará durante el fin de semana.

En el Espacio Mad Cool de la capital de España, donde además de discursos políticos hubo shows musicales con letras dedicadas a ideas conservadoras, Milei les habló a los militantes con ímpetu, e introdujo algunas palabras del lunfardo argentino. En el cierre prácticamente gritó: “No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío. No tengan miedo, vamos a ganar. Somos superiores productivamente. Somos superiores moralmente. Vayan, y den la pelea. Esto no es para tibios, es para tomarlo de cara a los socialistas y ganarles la batalla. Viva la libertad carajo, viva España, viva Vox, viva Santiago Abascar. Viva la libertad, carajo”, fue el cierre del cargado mensaje del diputado nacional.

No es la primera vez que Milei participa en un evento de Vox, pero hasta la fecha lo había hecho por videollamada. Ahora, mientras prepara su carrera presidencial de cara a los comicios de 2023, viajó a Madrid para fortalecer su alianza internacional con el partido español. El vínculo se desarrolla prácticamente a diario por la vía de las redes sociales, donde los militantes locales y los españoles interactúan para darse ánimo mutuamente. Como publicó Infobae, según Milei, fue el propio Abascal quien lo contactó para invitarlo al masivo evento, al que asistió con su hermana y asesora, Karina Milei, muy cuestionada por quienes fueron sus aliados, principalmente Carlos Maslatón.

“No pensé que del otro lado del Atlántico me conocían tanto”, empezó Milei, mientras aún era de día en el estadio, visiblemente satisfecho con la convocatoria. Agradeció la “calurosa bienvenida” y al “queridísimo Santiago Abascal”. Luego se dedicó a hablar de la “batalla cultural enfocada en la economía”. En formato de charla-discurso, sostuvo: “Vamos a tratar de entender cómo el zurderío nos contamina la vida, convirtiéndonos en esclavos. Lo primero que tenemos que tener claro es que allá en 1989 se cayó el muro de la vergüenza y aplastó a los zurdos. Y sin embargo siguen contaminando a nuestra sociedad”.

Milei junto a Abascal (Prensa Javier Milei)

“Los países más libres crecen el doble que los países reprimidos, tienen un PBI per cápita ocho veces más grande. Ellos que tanto hablan de la desigualdad”, reclamó. Y brindó una detallada serie de números y porcentajes, para luego referirse, en particular, al “progreso” en Alemania, a la experiencia del imperio austro-húgaro, de Corea del Sur en contraste con Corea del Norte, y de Hong Kong en comparación con China.

Al promediar su mensaje, habló en particular del país. “Cuando Argentina abrazó las ideas de la libertad, en 1885, llegó a ser el país más rico del mundo. Hoy, tras más de cien años de abrazar tanto socialismo, está 70 en el ranking mundial en el cambio oficial y 140 al paralelo. El socialismo es la máquina de empobrecer, un fenómeno miserable, del odio y de la violencia”, dijo.

Con reiterativas menciones a “los zurdos mentirosos”, se defendió de las “acusaciones sobre los discursos del odio” que, dijo, reciben los liberales. “Estimados muchachos, dos más dos es cuatro”, desafió.

“Hoy el socialismo trata de trasladar la lucha de clase a otro tipo de cuestiones sociales, para ir inoculando el socialismo. Ahí están la ideología de género, los conflictos étnicos, los pueblos originarios, la agenda ecologista, el lenguaje inclusivo. Cosas para ir destruyendo los valores de la sociedad. Y esto no es ajeno a la agenda económica”, agregó.

“Tratan de poner por un lado el supuesto altruismo socialista versus el individualismo liberal. Ellos, de donde vengo, niegan la superioridad cuantitativa. Dicen que el sistema es injusto e inmoral. Reconocen que el sistema capitalista es más productivo, pero dicen que no se puede soportar la desigualdad y lo estructuran bajo el lema de que donde nace una necesidad nace un derecho. Pero el problema es que las necesidades son infinitas y los derechos, alguien los tiene que pagar. Y como los recursos son finitos, hay un problema de inconsistencia. Ese problema fue resuelto por la ciencia económica del capitalismo vía el sistema de precios. Sin embargo, a los socialistas no les gusta. Entonces, lo quieren recomponer, y quieren reconstruirlo vía la acción violenta del Estado, con la idea de la justicia social, que implica quitarle a uno y darle al otro”, expresó

Y siguió: “Como hay desequilibrio fiscal, recurren al endeudamiento, que es una política absolutamente inmoral, porque implica que la fiesta de hoy se la vamos a pasar a nuestros hijos y nietos”, agregó.

Y sumó, repitiendo la frase varias veces: “Los políticos no son Dios”. “Esto no es para tibios, no valen las soluciones intermedias, porque son funcionales al socialismo”, dijo.

“El socialismo se arroga una supuesta superioridad moral. Eso es falso, porque los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual ante la ley, y el asesinato. Porque ese sistema desigual asesinó a 150 millones de seres humanos”, dijo sobre el final de su discurso, en el que reivindicó al pensador liberal Alberto Benegas Lynch hijo. Luego, el presidente de Vox, Abascal, agradeció su presencia, y destacó su labor en la “batalla cultural”.

