Las fotos que almacenaba en su teléfono el piloto del avión iraní: armas, misiles, y referencias a la Guardia Revolucionaria

Algunas de las fotos del teléfono del piloto del avión retenido en Ezeiza

El celular del piloto iraní Gholamreza Ghasemi, uno de los cinco tripulantes indagados por el vuelo de Emtrasur a Buenos Aires, estaba repleto de imágenes y logos de la Guardia Revolucionaria iraní y de las Fuerzas Quds. Infobae tuvo acceso a un informe oficial con varias de esas imágenes.

El teléfono de Ghasemi fue secuestrado en la habitación 304 del hotel de Canning, donde se alojaron los tripulantes. En ese aparato, un Samsung SM­A5160, había varios escudos de la Guardia Revolucionaria iraní, almacenados en diferentes carpetas.

También se encontraron imágenes de soldados portando armas y uniformes con el logo de esa organización terrorista. Las fotos parecen de vieja data pero fuero vistas en los últimos meses por Ghasemi.

Los soldados vestidos con uniformes de la Guardia Revolucionaria iraní

En esa misma secuencia se destaca una foto donde aparece un hombre que sería el Ayatolla Jomeini, un líder religioso y dirigente político iraní que murió en 1989.

La imagen 11 del documento que resume el contenido del celular de Ghasemi se trata de un documento titulado “decreto de misión”. Según la traducción oficial, tiene una serie de recomendaciones: 1) NO PERMITAS QUE TU REVOLUCION SE DESIDENTIFIQUE, 2) NO OLVIDES LA MEMORIA DEL IMAM, 3) LOS REACCIONARIOS NO DEBEN LLEGAR AL PODER (REACCIONARIO=OCCIDENTALIZADO), 4) DESENMASCARAR LAS MENTIRAS Y GUERRA PSICOLOGICA DEL ENMIGO, 5) UTILIZAR EL CAPITAL DE LA FE DEL PUEBLO PARA PRODUCIR OBRAS DE JUSTICIA, 6) AGRADECIMIENTO A LOS FUNCIONARIOS DE LA REVOLUCION.

La foto donde aparece un hombre que sería el Ayatolla Jomeini

Según consta en el informe del FBI agregado al expediente a mediados de junio, Ghasemi es CEO y miembro del Consejo de Administración de Fars Air Qeshm, una aerolínea iraní sancionada por Estados Unidos. “Fars Air Qeshm opera vuelos de carga bajo cobertura civil para la Fuerza Quds y el IRGC, y los utiliza para contrabandear armas y equipos sensibles de Irán a Siria, entre otras cosas. Esta actividad es parte de los esfuerzos de Irán para establecer presencia militar en todo el mundo”, detalla ese dossier.

En su indagatoria ante el juez Villena, la semana pasada, Ghasemi negó ser accionista de esa compañía y acompañó documentación para intentar probarlo, según pudo saber Infobae. El piloto declaró por escrito, al igual que otros dos iraníes, y no contestó preguntas.

El FBI también vinculó a Ghasemi de manera directa con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC-QF) y con Hezbollah, dos organizaciones terroristas acusadas en la Argentina de volar la embajada israelí y la AMIA. “La Fuerza Quds ha tenido una larga historia apoyando la milicia de Hezbollah, paramilitares, y actividades terroristas, proveyendo liderazgo, financiamiento, armas, inteligencia, y soporte logístico. Las Fuerzas Quds operan un campo de entrenamiento para Hezbollah en el Valle de Bekaa en el Líbano y han reportado entrenamiento para más de 3.000 soldados en los cuarteles que tiene la Guardia Revolucionaria en Irán”, apuntó ese informe.

Las fotos parecen de vieja data pero fuero vistas en los últimos meses por Ghasemi

Otro imagen encontrada en el celular de Ghasemi muestra lo que sería una captura satelital del aeropuerto Internacional de Damasco, en Siria. “En la misma se encuentra tres delimitaciones en el área militar. Esta imagen figura dentro de la carpeta de TRASH de la galería de fotos de la memoria SD del celular con última fecha de modificación 11/06/2022″, destaca el informe agregado al expediente judicial.

En el teléfono del piloto además se encontraron imágenes de misiles, personas armadas, tanques de guerra, y una bandera de Israel con la frase “muerte a Israel”. Esa descripción ya había trascendido, pero hasta ahora no se habían conocidos las fotos.

En el teléfono también había imágenes de armas de guerra

En la carpeta de videos, los expertos hallaron una secuencia donde se observa al ex Comandante de las Fuerzas Quds, Qasem Soleimani, junto a otras personas. También hay videos de tanques de guerra desfilando, soldados, combates, movimientos bélicos, bombardeos, y uno especial en el que se observa a Soleimani dando un discurso.

Ghasemi está esperando que se defina su situación procesal. El juez ya lo indagó y ahora debería procesarlo, sobreseerlo o dictarle la falta de mérito. Los tiempos apremian por el plazo que impuso la Cámara Federal de La Plata. En ese fallo, el tribunal había sostenido que “todas las diligencias pendientes, la definición de la situación procesal y de las restricciones impuestas sobre las personas y las cosas deberán ser resueltas por el juez de primera instancia, en el plazo de diez días, que se computarán desde que este legajo sea devuelto a la instancia de origen”.

El avión está retenido en Ezeiza desde junio

El juez Villena llamó a indagatoria a cinco tripulantes. Los otros 14 ya salieron del país luego de quedar sobreseídos. La fiscal acaba de apelar esa decisión para que sea revisada por la Cámara Federal y advirtió que es improbable que vuelvan al país porque Irán y Venezuela no admiten la extradición de sus ciudadanos.

Infobae reveló ayer que en el celular de piloto apareció un mensaje aterrador: “Si molestan avisá y los matamos a todos (…) hacemos un genocidio”. El autor de la amenaza no fue Ghasemi sino otro piloto iraní que participó del viaje a Paraguay, en mayo de este año. La conversación ocurrió el domingo 12 de junio, unas horas antes del allanamiento en el hotel de Canning donde se secuestraron todos los teléfonos.

La investigación judicial por el avión iraní-venezolano acumula más de 5000 hojas con los mensajes rescatados de los celulares, tablets y otros aparatos que pertenecían a los 19 tripulantes. Por la complejidad y el volumen de la información, las pericias todavía no terminaron.





