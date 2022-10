Elisa Carrió habló de la interna de JxC: “Está faltando un diálogo franco entre Morales y Macri”

Carrió Se Metió En La Interna De Jxc Está Faltando Un Diálogo Franco Entre Morales Y Macri

Elisa Carrió, referente de la Coalición Cívica y socia fundadora de Cambiemos, se metió en la interna que atraviesa por estos días Juntos por el Cambio, que se profundizó con las críticas del diputado radical Facundo Manes a Mauricio Macri. “Lilita” reclamó “diálogo” y “una relación más humana” entre el ex presidente y el titular de la UCR, Gerardo Morales, las figuras que tensionan la paz en la coalición opositora.

La ex legisladora nacional lo había advertido la semana pasada cuando señaló que, de cara al futuro, JxC tiene que “ser una coalición electoral y de Gobierno”, no como entre 2015 y 2019 cuando, desde esta visión, gobernó Macri solo. Para Carrió, sin un liderazgo claro en la oposición, “necesitamos trato y respeto” entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica. Y en ese contexto, había hecho hincapié en que se debía “mejorar el trato con el radicalismo”. En aquella oportunidad, Carrió había dicho que “Macri desprecia permanentemente en lo privado y en lo público” al partido centenario.

Este martes, en medio de las diferencias que se agravaron luego de que Manes señalara que “Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional” y recordara que “hubo operadores que manejaban la Justicia”, y que “se espió a gente incluso de su gobierno”, Carrió decidió volver a intervenir en la interna de Juntos.

“Lilita” desligó a Manes e insistió con la responsabilidad de Macri en sus críticas al radicalismo: “No se puede criticar tanto algo y después entrar a un comité. Si uno critica mucho, después...”. Intentando traer paz a la coalición, - en declaraciones a Todo Noticias (TN)- la dirigente señaló que “el factor humano es muy importante”, y dijo que “está faltando un diálogo franco entre (Gerardo) Morales y Macri”. En esa línea, pidió por una “relación más humana y más unida”.

Mauricio Macri y Gerardo Morales

Los dichos de Manes generaron malestar y rechazo en el PRO y dividieron las aguas en la UCR. El Comité Nacional se desmarcó de las declaraciones del legislador nacional, con una convocatoria a evitar manifestaciones que “lesionan” a la coalición, “no importa de donde provengan”; mientras que en el radicalismo bonaerense salieron a bancar al neurólogo.

Pero antes, Morales había dicho que la acusación de Manes “fue infundada” y la definió como “un exceso”. “Facundo no habló de la gestión de Mauricio, hizo una imputación directa sobre Mauricio. No es que tenga las mayores coincidencias con Mauricio, pero me parece que eso es un exceso, se trata de una acusación infundada que no podemos dejar pasar”, manifestó el gobernador de Jujuy.

Facundo Manes, diputado de la UCR

A futuro, las diferencias en la oposición podrían profundizarse si avanza una eventual iniciativa para dar de baja las PASO. Sin embargo, para Carrió “no es un tema de la sociedad” y consideró que el problema de que no haya Primarias lo tendría el oficialismo porque “no tienen candidatos”. “Si Alberto Fernández desea suprimir las PASO, no existe más”, criticó. “Hay mucho ruido y pocas nueces”, agregó.

“Lilita” también se refirió a otro de los temas que generan tensión en JxC: Javier Milei. Para ella, el diputado libertario “es una moda”; sin embargo, aclaró que no quiere “juzgar” pero afirmó haber visto “mucha gente no preparada llegar al poder”. “Hace falta más competencia, más visión del mundo, los que quieren ser candidatos tendrían que esforzarse por estar más preparados”, continuó.

Y si bien declaró que ella es “la más preparada”, dijo que lanzar su candidatura “hoy sería un fricción” y aseguró que no está dispuesta “a poner un peso ni a disputar ninguna competencia”.

