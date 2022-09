Jorge Taiana: “Estamos en el proceso de selección de submarinos y aviones caza supersónicos”

“Nosotros no cerramos batallones, los abrimos, no cerramos bases en la Antártida, las abrimos, y no queremos terminar con LADE (Líneas Aéreas del Estado), multiplicamos sus destinos e incorporamos aeronaves”. La definición, enfática y contundente, fue pronunciada por Jorge Taiana, el ministro de Defensa. Lo hizo en el centro del poder militar del país. De corbata y sobre todo negro, en la fría mañana de ayer, sobre la explanada y la escalinata del Edificio Libertador, generales, brigadieres y almirantes, seguían atentos cada una de sus palabras. “Sabemos que el Atlántico Sur, con sus Islas y la Antártida son los centros de disputa más grande que va a haber en las próximas décadas”, advirtió el ex Canciller y recordó que para estar a la altura de esa circunstancia el gobierno de Alberto Fernández ya gestionó “la adquisición de material defensivo y ofensivo muy importante”, aviones caza supersónicos, tanques, misiles y submarinos.

Los anuncios y críticas a la administración de Mauricio Macri las realizó en la conmemoración del 74 aniversario de la creación del Estado Mayor Conjunto de la Fuerzas Armadas (EMCO)

A Taiana lo precedió el General de División y jefe del EMCO, Juan Martín Paleo quien, a su turno, recordando a un estratega europeo anticipó que “como parte del desarrollo de escenarios prospectivos para el año 2050 los espacios geopolíticos vacíos y sus recursos naturales serán motivo de interés por partes de los principales actores internacionales”.

Paleo, con la vista al frente y el viento que agitaba las banderas siguió el razonamiento al afirmar que: “En ese contexto , el conflicto por las Islas Malvinas debe ser visto como la primer batalla por el control de la Antártida”.

La entrega de las medallas y diplomas fue acompañada por la Marcha de Malvinas interpretada por la Banda del Grupo de Artillería I, General Iriarte, la unidad de custodia del ministro de Defensa

La mención a la guerra de Malvinas, también alumbrada por el ministro de Defensa, estuvo marcada por la condecoración de dos veteranos de guerra: el Teniente coronel médico Martín Bordieu y el Suboficial Mayor Miguel Ángel Paz. “Este hecho no debe pasar inadvertido, pues Malvinas, la gesta y sus héroes constituyen un legado trascendente que este Estado Mayor Conjunto no va a dejar de lado”, dijo.

En otro tramo del discurso, el general advirtió: “Cuestiones como el acceso a los recursos naturales, la protección de objetivos estratégicos y de las rutas marítimas pueden verse impactadas de diferentes maneras y no será necesario esperar una escalada militar para que estos desafíos se hagan evidentes”.

Las palabras de Taiana y Paleo estuvieron cargadas de definiciones políticas, de recapitulación por el trabajo que la Fuerzas Armadas realizaron durante la pandemia, a través de la Operación General Belgrano, -se condecoró al General Martín Deimundo Escobal, el Comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto-, por el futuro de las tres armas, el reequipamiento de las fuerzas, la equiparación salarial con las fuerzas de seguridad federales -algo a lo que el ministro se comprometió- y la realidad geopolítica, sobre todo con la invasión rusa a Ucrania.

El ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor Conjunto supervisan el entrenamiento del personal destinado a la campaña Antártica en Neuquén

De Perón a Onganía

El actual Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene su origen en la Ley 13.234 sancionada por el Congreso de la Nación el 9 de septiembre de 1948, durante la presidencia del general Juan Domingo Perón. Tres años antes había finalizado la Segunda Guerra Mundial.

Dentro de ese contexto post bélico y depresión económica, la flamante disposición establecía las pautas generales referidas a la Defensa Nacional, teniendo en cuenta los nuevos conceptos vigentes en el mundo a la luz de las experiencias vividas durante y después del conflicto militar global.

La ley establecía, por ejemplo, que: “La conducción de la guerra compete directamente al Presidente de la Nación (…) con el asesoramiento directo del Estado Mayor de Coordinación”. La denominación a Estado Mayor Conjunto lo adquirió en 1967, bajo el gobierno de facto del general Juan Carlos Onganía.

Estamos equipando a nuestras Fuerzas Armadas, estamos abriendo más bases en el sur del país, para defender nuestra soberanía, nuestros intereses y nuestra posibilidades de desarrollo”, aseguró el ministro Jorge Taiana frente a la plana mayor de las tres fuerzas militares

“Recuperamos la capacidad de defensa antiaérea”

“Estamos equipando a nuestras Fuerzas Armadas, estamos abriendo más bases en el sur del país, para defender nuestra soberanía, nuestros intereses y nuestra posibilidades de desarrollo”, aseguró el ministro Taiana frente a la plana mayor de las tres fuerzas militares que escuchaban en formación. “No vamos a claudicar en esa tarea, vamos a poner todo el empeño que sea necesario en fortalecernos, en cumplir nuestros planes, en cumplir los planes de equipamiento y en tener también una capacidad de enfrentar los desafíos que tenemos por delante”, prometió.

Un día antes, el jueves, Taiana supervisó, en las localidades neuquinas de Caviahue y Copahue, el riguroso entrenamiento pre antártico del personal militar que será desplegado en las bases. Las tareas se desarrollan bajo la coordinación del Comando Conjunto Antártico y son fundamentales para que puedan incorporar las herramientas necesarias y aprendan a tolerar el clima de invernada en el continente blanco.

“Sostener la presencia argentina ininterrumpida en la Antártida es una política de Estado”, destacó el funcionario y recalcó que: “La presencia en la Antártida y en el Atlántico Sur, la extensión en la plataforma continental y el reclamo del ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas son una prioridad para nuestro gobierno”.

"Las Fuerzas Armadas son fundamentales. Pero también quedó demostrado que con ellas sola no alcanza", sostiene el jefe del Estado Mayor Conjunto

Después de su discurso frente a los militares, Infobae le preguntó:

—¿Con qué equipamiento se van a dotar a las Fuerzas Armadas?

­—Tenemos mucho que reparar y modernizar. Parece mentira, pero nosotros no podíamos reunir los equipos de artillería pesada de 155 mm que hay que arrastrar de Salta, Neuquén y San Luis porque no teníamos camiones para hacerlo. Desde los vehículos que son cosas más sencillas hasta el armamento y mecanismos de defensa. La semana pasada incorporamos los misiles de corto alcance suecos. Gracias a eso recuperamos la capacidad de defensa antiaérea misilística del país que no teníamos.

—¿Qué ejemplos concretos puede brindar sobre cada fuerza?

—En el Ejército renovar el tanque TAM 2 (Tanque Argentino Mediano). El prototipo se está realizando con una empresa israelí. Estará antes de fin de año. Esa tarea se retomó ahora porque el gobierno del ingeniero Macri lo paró. A fin de año tendremos tanques muy modernos y de mucha capacidad. También necesitamos los blindados a rueda, que es un nuevo elemento y que esperamos cerrarlo antes de fin de año. En la Marina necesitamos recuperar la capacidad submarina. No se concibe un país como la Argentina, con ese mar gigantesco continental y con esa plataforma extraordinaria que no tenga capacidad submarina. Hay que recuperar también los aviones P3 Orión de largo alcance para control del espacio marítimo. En la Fuerza Aérea tenemos que recuperar los aviones caza de cuarta generación supersónicos. Estamos en el proceso de selección de estas dos últimas cosas: submarinos y aviones cazas, que son caros y que dependen del financiamiento y los costos de mantenimiento.

Para diciembre habrá un nuevo prototipo, diseñado en Israel, del Tanque Argentino Mediano 162

—¿De Malvina hacia acá, en estos 40 años, qué cambio en las Fuerzas Armadas?

—Cambió muchísimo. La última sangrienta dictadura cívico-militar, terminó con el ciclo de las Fuerzas Armadas como un actor relevante de la política argentina. Ese ciclo que comenzó en 1930 terminó con la democracia en 1983. Ese proceso cuestionó la relación de los militares con la sociedad civil. Por eso ahora tenemos leyes que separan el rol de la seguridad y la defensa. Es el resultado de nuestra propia experiencia histórica. Por otro lado, Malvinas que es una reivindicación muy fuerte y con mucho fundamento, pero que tuvo un desarrollo ligado a la política del momento que derivó en el Informe Rattenbach que señala las deficiencias militares. Allí se ven las deficiencias de planificación, de coordinación entre las distintas fuerzas, por eso uno de los grandes mensajes del Informe Rattenbach es la necesidad del fortalecimiento del conjunto del Estado Mayor Conjunto, que existía desde antes, pero que tenía un carácter más simbólico de representación institucional y no una fuerza efectiva de coordinación de algunas áreas. El tercer elemento son los cambios doctrinarios y prácticos que devienen de las trasformaciones tecnológicas y políticas en el mundo.

“Fuerzas Armadas para la defensa”

La alocución del general Paleo en la explanada del Edificio Libertador, se extendió por casi media hora. La guerra, las guerras, actuales y pasadas, y la necesidad de modernizar a las Fuerzas Armadas, después de años de desidia y desinversión, para la defensa nacional y de soberanía estuvo presente en la mayor parte de su exposición.

“La lógica de la guerra no cambia, mientras que la gramática entendida como las formas, modos de conducirla, es decir la estrategia propiamente dicha, evoluciona de acuerdo con su contexto histórico”, expuso y agregó: “Resulta interesante analizar casos exitosos de superación de inercia institucional como ocurrió en Ucrania o Azerbaiyán. En ambos casos las Fuerzas Armadas iniciaron una profunda reforma orientada a dejar la rigidez de sus estructuras y conducción por promover la coordinación e iniciativa de grupos de combate independiente adoptando el empleo de nuevas tecnologías como drones, fuerzas ligeras, fuerzas especiales y mejorando su sistema de comunicaciones”.

A punto seguido, Paleo destacó: “El control del espacio aéreo otorga una enorme ventaja al que lo posee permitiendo la libertad de maniobra de la propia fuerza y negándosela al adversario”, por esa razón, entendió “es tan importante recuperar la capacidad del Caza Multirol, pero hay que tener en cuenta que para lograr ese control aéreo es muy probable que sean necesarios poseer un número de cazas muy superior a lo que Argentina podría adquirir y sostener en forma operativa”.

General Martín Paleo: "El militar metido en política, evidentemente no le gustaba a la sociedad y tampoco era eficaz"

Se trata del mismo avión de combate supersónico que el ministro Taiana mencionó en la entrevista con este medio. El jefe del Estado Mayor Conjunto ya le había adelantado a Infobae que el ministerio de Defensa gestiona la adquisición de ese avión equipado para defensa del territorio nacional.

—General, le hago la misma pregunta que al ministro de Defensa ¿Qué cambio en las Fuerzas Armadas en los últimos 40 años?

—La conciencia de lo que es la acción militar conjunta. El empleo sinérgico de los medios. La Operación General Belgrano fue un hecho contundente. Operamos durante un año y medio en esas condiciones. Operamos debajo del nivel de una guerra como fue la pandemia del COVID-19 y demostramos que las Fuerzas Armadas son fundamentales. Sin ellas no se podría hacer. Pero también quedó demostrado que con ellas sola no alcanza. Por eso la actualidad que cobran los conceptos como de inter agencialidad. En lo Incendios de Alvear, en Santa Fe, estuvieron múltiples agencias: gobierno nacional, gobierno provincial, municipal, ministerio de Medio Ambiente, ONG, y todos trabajando en equipo.

—Como militar, ¿Cuál es la mayor crítica por las últimas cuatro décadas?

—El respeto a la Constitución. La población valora que hacemos lo que tenemos que hacer: colaborar en la pandemia, asistir en las inundaciones, coordinar las acciones para combatir lo incendios. Vivimos un aprendizaje: el militar metido en política, evidentemente no le gustaba a la sociedad y tampoco era eficaz. No conozco ningún país serio donde la Fuerzas Armadas hacen otra cosa que prepararse para la defensa. Desde las funciones que nos otorga la ley, nuestro desafío generacional es motorizar los cambios necesarios para tener unas Fuerzas Armadas preparadas para lidiar con los desafíos del siglo XXI.

