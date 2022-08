Submarinos, aviones y una base militar en el sur: el plan del Gobierno para reequipar a las Fuerzas Armadas

El Ministerio de Defensa, a cargo de Jorge Taiana, comenzó un largo proceso para equipar a la Fuerzas Armadas con material militar moderno con la vista puesta en la soberanía nacional. Cuatro submarinos, entre 12 y 24 aviones caza supersónicos, una brigada de 190 blindados, misiles y drones con municiones tipo “merodeadores”, la instalación de una guarnición en Tierra del Fuego con proyección en la Antártida e Islas Malvinas, un puerto operativo para el rompehielos Almirante Irizar, la recuperación de la Base Naval Antártica Petrel, forman parte de “la directiva de planeamiento de la Defensa Nacional”, que se solventará con los casi 500 millones de dólares anuales previstos en la ley de creación del FONDEF (Fondo Nacional de Defensa). Así se lo confirmó a Infobae el Teniente General Martín Paleo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto, en una entrevista exclusiva que brindó en su amplio despacho del piso 12 del Edificio Libertador. “Los militares pasamos de ser factores de inestabilidad política a garantes de la Constitución” , dijo.

Reconocimiento social y salarios

-¿Por qué las Fuerzas Armadas fueron castigadas durante tantos años en relación a su presupuesto y sus salarios?

—Es un tema muy complejo y tiene derivaciones de lo que fue la salida del gobierno militar del poder donde las Fuerzas Armadas pasaban de tener peso político, a una necesidad de quitarle ese peso como actores políticos. Creo que la clase política misma fue viendo, con el correr del tiempo, que los militares, cada vez más, se dedicaban a lo suyo y estaban alejados de la política y pasando de ser un factor de inestabilidad política a garantes de la Constitución.

—¿A qué se refiere?

—Lo damos a través de la defensa incondicional de la Constitución, no de un gobierno determinado. Nosotros como militares juramos dos veces en la carrera: la primera vez juramos la bandera y la segunda la Constitución Nacional. Yo creo que la sociedad percibe que los militares están fuera de la pelea política y hay algo que fue muy importante, el tema de la pandemia. La pandemia del Coronavirus permitió visibilizar las capacidades de la Fuerzas Armadas, la forma de trabajar que tenemos, no solo ante la sociedad que lo vio, sino ante la propia conducción política. Se tomo conciencia que somos una herramienta importante.

—¿Cómo en la organización para el combate de los incendios en el Delta del Paraná?

-Exacto. La semana pasada, el día viernes, a las cinco de la tarde el ministro de Defensa me ordenó desplegar los medios de las Fuerzas en apoyo a los incendios en la zona del Delta y en menos de cuatro o cinco horas ya teníamos gente llegando a la zona de General Alvear (Santa Fe) y empezando a instalar el puesto comando y a realizar todas las coordinaciones y al día siguiente se estaba operando. Desde ese Comando de Operaciones Especiales (COE) están operando, de manera coordinada, todas las agencias del Estado. Es decir, el COE no lo manejamos nosotros, lo maneja una autoridad civil, pero toda la infraestructura, el expertirse, el know how propio de lo que es una operación inter agencial lo están proporcionando los militares. Y esto fue un gran aprendizaje que tuvimos durante la pandemia y una gran toma de conciencia por parte del propio Estado Nacional a través de sus autoridades.

El instructor de comandos no habla con vos de mando. A diferencia de otros generales que pasaron por el despacho donde destaca un cuadro al óleo del general José de San Martín y un el dibujo de un Mirage realizando una operación de combate durante la Guerra de Malvinas en 1982, emplea gestos y palabras más de diplomático que de Paracaidista Militar entrenado en los Estados Unidos .

El Estado Mayor Conjunto de las Fuerza Armadas instaló un comando de operaciones en General Alvear para combatir el fuego en el Delta del Paraná

El General Paleo habla y responde a todas las preguntas, aunque le resulten incómodas. No dejará respuestas incompletas o ambiguas.

—¿Desde lo personal usted ve que la sociedad ha cambiado o está cambiando la visión que tenía sobre las Fuerzas Armadas?

— Yo creo que hace tiempo que la sociedad empezó a cambiar. Cambió, mejor dicho, esa visión. Me atrevo a decir que donde veo cambios se está producido en sectores de la conducción política o partidaria de distintos ámbitos o de determinadas élites intelectuales que quizás sí tenían una visión un poco más radical en la línea de lo que me plantea y que creo que están empezando a cambiar. Con la población en general nosotros hace tiempo interactuamos. Sobre todo, en el interior del país. Las unidades militares en el interior tienen una interacción permanente y de hace mucho tiempo. Nuestros hijos van a los mismos colegios donde se sabe quién es el hijo de este, del otro. En determinados ámbitos, en determinadas élites políticas o intelectuales existía o a lo mejor puede ser que exista todavía, una visión un poco más refractaria, pero creo que la realidad muestra otra evidencia.

—¿Y cuál o cuáles serían esas evidencias?

—Que las Fuerzas Armadas ya no son un peligro para el sistema institucional, sino que, al contrario, son garantes de lo que es estabilidad . Creo que tenemos una relación cada vez más madura con la política y de hecho logros como el Fondo Nacional de Defensa, o el blanqueo salarial a los militares no fueron vetados por nadie. Me parece que ya estamos en una senda virtuosa.

General Martín Paleo: "La política nos fija garantizar la soberanía en los espacios territoriales, proteger los objetivos de valor estratégico, los recursos naturales y todo lo que significa lo que es la misión de las Fuerzas Armadas"

—Mencionó el tema salarial. Los integrantes de las Fuerzas Armadas cobran casi un 60% menos que las fuerzas de seguridad.

—Respecto de la situación salarial percibo, soy moderadamente optimista en que se va a alcanzar una solución al tema respecto de la equiparación con las fuerzas de seguridad lógicamente dentro de las posibilidades. Pero digo modernamente optimista porque me consta que existe conciencia del problema que existe por parte de la conducción política. Tanto de parte del Presidente como del ministro de Defensa.

El jueves, Jorge Taiana, participó de la presentación del ciclo de planeamiento de la Defensa Nacional en el que el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas expuso los principales lineamientos para el empleo, diseño y evolución del instrumento militar en el corto, mediano y largo plazo. Durante la larga conversación con este medio, Paleo, quien tiene tres hijos y enviudó hace cinco años, brindo detalles de la inversión que el gobierno de Alberto Fernández, y los sucesivos, realizarán a través del FONDEF y que involucra unos dos mil millones de dólares a lo largo de varios años.

"Desde el comienzo de la gestión se empezó a trabajar en la directiva del Planeamiento de la Defensa Nacional que es un documento de carácter político a través del cual el Gobierno emite y nos da sus objetivos", dice Martín Paleo

Submarinos y aviones supersónicos

—En concreto, ¿con qué material militar se van a equipar a las tres Fuerzas Armadas?

— Desde el comienzo de la gestión se empezó a trabajar en la directiva del Planeamiento de la Defensa Nacional que es un documento de carácter político a través del cual el Gobierno emite y nos da sus objetivos. Un documento que define desde el punto de vista político la concepción de la Defensa. Desde el año 2010 que las Fuerzas Armadas no habían desarrollado planes operativos porque justamente no se había hecho todo el ciclo, no se había completado. Pero eso cambio el año pasado y elaboramos la directiva para la Elaboración del Planeamiento Estratégico Militar que tiene aprobación ministerial y a partir de ahí se derivan una serie de documentos relacionados y una resolución estratégica militar del jefe del Estado Mayor Conjunto.

— Y en concreto para que un civil lo entienda, cuáles son algunos de los…

— Bien sencillo. La política nos fija garantizar la soberanía en los espacios territoriales, proteger los objetivos de valor estratégico, los recursos naturales y todo lo que significa lo que es la misión de las Fuerzas Armadas.

­—¿Y eso sería…?

—Tener en el centro de gravedad una mirada muy especial hacia el Atlántico Sur por proyección, porque somos un país que tiene proyección oceánico y contacto bioceánico a través del Sur, porque tenemos una proyección determinada por la política hacia la Antártida. Si se observa el nuevo mapa oficial de la Argentina, la Argentina continental tal como la conocemos es casi la mitad nada más porque entre los espacios marítimos y lo que es el territorio antártico que reclamamos, sobre el cual tenemos aspiraciones, o sea propio, eso implica un esfuerzo desde el punto de vista de la defensa muy importante, qué, además, pequeño detalle, tenemos en esa zona parte de nuestro territorio soberano ocupado por una potencia militar extranjera ¿no?

— Las Malvinas.

— Exactamente. Entonces todo eso es lo que nos fija la política y que desde el punto de vista militar a través de estos documentos que nombré buscamos cómo vamos a cumplir con esa misión en el corto, en el mediano y el largo plazo. En el corto plazo con lo que tenemos. En el mediano plazo disponiendo de algunas herramientas interesantes como puede ser el tema del FONDEF, que nos permite imaginar disponer de recursos, saber que vamos a disponer de recursos en forma plurianual, eso ha sido un salto cualitativo importantísimo. Eso nunca se tuvo. Entonces un poco estaba atado a la coyuntura de lo que tuvieras de presupuesto año tras año. Y en el ámbito de la defensa muchos proyectos o muchos sistemas de armas llegar a adquirir determinadas capacidades son procesos largos, que llevan años. Si vos no tenés continuidad presupuestaria es muy difícil. Son procesos extremadamente largos.

El nuevo mapa de la República Argentina presentado por Cancillería y sobre el cual se proyectan las tareas específicas de defensa nacional

— En ese largo plazo, que ya arrancó, ¿qué está evaluando el Estado Mayor Conjunto?

— Nosotros tenemos una serie de proyectos que llamamos estratégicos o proyectos estrella para cada fuerza. Algo icónico para cada una de ellas.

—¿Se las puede adelantar a Infobae?

—En términos de la Fuerza Aérea claramente es el Caza Multirol. El Caza Multirol significa volver a recuperar la capacidad supersónica que perdimos desde que se desprogramó el Mirage después de la Guerra de Malvinas. Se analizaron alrededor de cinco o seis opciones diferentes que desde el punto de vista de la capacidad militar son aptos. Entonces nosotros decidimos que necesitamos un caza supersónico. Eso surge de los planes que desarrollamos para poder defender nuestro extenso territorio. Los recursos los fija la política y nosotros los medios que necesitamos para cumplir la misión. Entonces yo digo necesito un Caza Multirol que tenga capacidad de reabastecimiento en vuelo.

— ¿Por qué?

—Porque necesito empezar a desgastar a esa amenaza estatal militar externa que teóricamente puede llegar a ser quien intente atacarnos. En ese caso, la defensa de nuestro territorio necesito hacerlo desde las más largas distancias, por eso necesito un avión rápido y que tenga capacidad de reabastecimiento en vuelo ¿se entiende?

El jueves, el ministro Jorge Taiana participó de la presentación del ciclo de planeamiento de la Defensa Nacional presentado por el Teniente General Martín Paleo

— ¿De cuántos aviones supersónicos estamos hablando?

— Entre doce y veinticuatro aviones. En función del tipo de avión que sea.

— ¿Qué hipótesis de conflicto evalúan?

— Nosotros no tenemos un enemigo con nombre y apellido. En el caso de Gran Bretaña hay una ocupación concreta del territorio propio pero que la política definió claramente que ese problema se va a encarar desde el punto de vista diplomático.

— ¿Pero…?

— No obstante, ahí (Malvinas) hay una guarnición militar que tiene capacidades. Yo no tengo directiva del poder político de atacar eso, pero representa per se una amenaza a nuestro propio territorio y a todo nuestro litoral. De hecho, están en una zona estratégica metida dentro de un territorio propio. Pero no es el caso del Caza Multirol. El Caza Multirol nosotros decimos que necesitamos ese ingenio porque en el caso de que se proyecte una fuerza militar sobre nuestro propio territorio, de donde provenga, de donde provenga, seguramente vamos a necesitar empezar a desgastar esa amenaza estatal militar externa desde las más largas distancias. ¿Por qué? Porque nuestro territorio es muy extenso. ¿Por qué? Porque tenemos muy pocos efectivos. Nuestras Fuerzas Armadas son muy reducidas, 84.000 hombres. Prácticamente menos que la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

— Menos, sí.

— Pero para cubrir todo el territorio. Donde tenemos áreas de nuestro país como la Patagonia donde tenés sectores donde la densidad poblacional es de menos de un habitante por kilómetro cuadrado.

El control del mar es una de las tareas específicas que coordina el Estado Mayor Conjunto

— Aviones Caza Supersónicos para la Fuerza Aérea ¿y para la Armada?

— En el caso de la Armada claramente recuperar la capacidad submarina que la perdimos.

— ¿Vamos a comprar submarinos?

— Sí. El ministro de Defensa estuvo en Europa hace un mes, en Alemania y en Francia, y de la misma forma se analizaron cuatro modelos o cuatro opciones diferentes de submarinos y se trabaja sobre esas opciones. El submarino es un arma de ataque. Si yo tengo que enfrentar una amenaza estatal militar externa necesito los medios para empezar a golpear desde lo más lejos posible. En términos marítimos el arma de ataque para empezar a desgastar una amenaza estatal militar externa es el submarino. Hoy no lo tenemos.

El ARA San Juan era el último submarino operativo de la Fuerza Armada. El ministerero de Defensa proyecta adquirir cuatro modernos para equipar de capacidad ofensiva a las Fuerzas Armadas /Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

— ¿Van a ser un submarinos nuevos o usados?

— La idea es que sean submarinos nuevos. Puede llegar a haber una opción de que primero se reciba alguno que no sea nuevo, fabricado de cero, pero más que nada para recuperar la capacidad de entrenamiento de la tripulación. A lo mejor no es necesario que sea uno nuevo primero el que se reciba. Es más importante empezar otra vez a… Si bien mandamos nuestras tripulaciones al exterior, a Perú, y hacen inmersión con la Armada peruana, pero bueno, obviamente siempre es conveniente disponer de uno. Se está evaluando. Todo esto está muy relacionado obviamente a los presupuestos disponibles ¿no?

Teniente General Martín Paleo: "Nosotros no tenemos un enemigo con nombre y apellido. En el caso de Gran Bretaña hay una ocupación concreta del territorio propio pero que la política definió claramente que ese problema se va a encarar desde el punto de vista diplomático"

— ¿Cuántos submarinos se evalúa comprar?

— Estimamos como deseable cuatro.

— Que no ingresarían todos juntos.

— No, obviamente no.

— ¿En cuánto, diez años?

— Esas son las cosas que se están negociando con las distintas fábricas, decir bueno, cuándo me lo entregas, cuánto es el plazo de espera. Pero un submarino, no hay submarinos, a no ser un submarino usado que te venga alguien. Si hay que hacerlo de nuevo mínimo son procesos de dos años de construcción.

— ¿Y Ejército?

— Y el caso del Ejército la Brigada Blindada rueda hoy no disponemos de ese tipo de vehículos. Los blindados que tenemos son blindados oruga, en la línea de tanques, que, si ves los conflictos que se están desarrollando en el mundo, el blindaje también tiene que estar acompañado de velocidad porque el desarrollo de las armas anti tanque ha sido fenomenal. Y la velocidad en el caso de los blindados es importantísima como medio de protección. Aparte de la capacidad que da de proyectarse a mayores velocidades porque van sobre carreteras y no sobre campo traviesa.

El ministro Jorge Taiana y el Jefe del Estado Mayor Conjunto en maniobras militares.

— Como lo que vemos en Ucrania.

— Exactamente. Varios conflictos en el mundo están dando vueltas o han estado dando vueltas y vos ves que ya es algo que está impuesto. Son tres proyectos estrella, pero la realidad obviamente es que hay muchos más. Ahora estamos recibiendo como ser los misiles RBS-70, suecos, que son de defensa aérea y esos misiles en este momento estamos embarcando el material en Suecia, en un Hércules de la Fuerza Aérea nuestra, y están viniendo esos misiles acá. No teníamos misiles, es un misil para defensa a baja altura. Bueno, no teníamos.

— Eso es defensa aérea.

— Defensa aérea. Esa es una capacidad que recuperamos gracias al FONDEF.

— ¿Cuántos misiles están llegando desde Suecia?

— Es reservada la información.

— Y los blindados que me estaba contando, qué se está pensando. Así como se piensa en un submarino y en un avión los blindados en cuántos se está pensando.

— Una brigada entera.

— Y son cuántos.

— Ciento Noventa.

— Y de qué dinero se habla para adquirir una brigada de blindados, aviones Caza y submarinos.

— Mucho.

— Datos.

— Y, un blindado de estos puede estar ente los 2 millones y medio y 3 millones de dólares, según el equipamiento.

— ¿Son casi dos mil millones de dólares en equipamiento militar moderno?

— Y, aproximadamente… el FONDEF lo que nos permite es esto, pagamos, hacemos… A través de operaciones de crédito nos permite ir pagando poco, pero muchas cosas a la vez. Aproximadamente el FONDEF representa cerca de 500 millones de dólares por año. Entre 400 y 500 más o menos. Los 190 vehículos blindados es un FONDEF entero digamos. Pero no es la idea ir comprando de a una las cosas porque si no sería eterno. Un submarino de los que estamos analizando está aproximadamente entre 500 y 700 millones de dólares. Es decir, cada uno es un FONDEF.

La base antártica Petrel, se quemó hace cincuenta años cuando era una base exclusivamente de la Armada. Así es el proyecto de restauración. Desde el año pasado volvió a ser utilizada en la campaña antártica

— Usted habla de políticas de Estado ¿no? Es decir, lo que nos revela se puede llevar adelante si el próximo gobierno, y el siguiente, mantienen estas mismas directivas, estos mismos objetivos para las Fuerzas Armadas. ¿Qué garantía hay de que se mantenga esta política de Estado?

— La principal garantía que tenemos es que en principio la Ley FONDEF es una ley de la Nación. Que cuando fue votada inclusive no fue votada en contra por nadie. La eventual oposición actual en el caso de que pasara a ser gobierno, votaron todos a favor. Entonces yo soy optimista . Y por las conversaciones que tenemos con la gente de la Comisión de Defensa, tanto en Senadores como en Diputados, obviamente del oficialismo y también algunos de la oposición, están todos de acuerdo. Me parece que hay un consenso político de que la defensa debe ser una política de Estado y hemos tenido acompañamiento. La verdad, soy optimista.

Base Petrel, mapuches y Ucrania

El general Paleo tiene una visión estratégica político-militar amplia ganada por los años que sirvió en el exterior y los estudios que curso. Por ejemplo, fue Agregado de Defensa Militar, Naval y Aeronáutico en la República Popular de China, con extensión en la República de Corea del Sur y Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido.

La entrevista se prolongó por más de una hora. En ese lapso, por ejemplo, repasó la importancia de la creación del “Comando Conjunto de Ciberdefensa que realiza un barrido de todo lo que es nuestro ciberespacio”.

El Teniente General destacó, que los especialistas militares detecta alrededor de unas 900 detecciones de intrusiones que se producen por semana “o de ataques que son de diferente magnitud y que nos permiten proteger nuestras estructuras militares y aspiramos a ir expandiendo sobre nuestros objetivos vitales también ese círculo”.

"La guerra en Ucrania es un conflicto en desarrollo. En términos militares hablamos de los dominios. Hay dominios físicos y no físicos. Los físicos son los tradicionales, la tierra, el aire y el mar. Hoy se pelea en el campo de la información", opina Martín Paleo

Martín Paleo también resaltó la importancia de abrir nuevas guarniciones militares en la Patagonia “con proyección a la Antártida y las Islas Malvinas”.

Lo explicó así: “Estamos trabajando en el planeamiento de nuevas bases en el Sur de nuestra país. Algunos aspectos de los planes obviamente son reservados. Pero lo que está claro es que, como dije al principio, hay una orientación expresa de la directiva de la política de defensa nacional que marcó claramente algunos aspectos referidos hacia lo que es la importancia del Atlántico Sur y la proyección antártica”.

Sobre el tema, que es de máxima importancia para el Ministerio de Defensa y para Cancillería, “hay medidas que irán tomando estado público donde, por ejemplo, se firmó la Resolución para la creación de la gobernación militar conjunta en la Isla Grande de Tierra del Fuego”.

—¿A qué se refiere?

—El Ejército hasta ahora no tenía presencia en Tierra del Fuego. Uno de los aspectos de mayor debilidad estratégica que puede tener un país es la discontinuidad territorial. Nosotros tenemos esa problemática, porque la Isla Grande de Tierra del Fuego es eso, una isla. Es decir, para un instrumento militar pequeño como el nuestro encima tener discontinuado su territorio significa…

— ¿Qué significa discontinuado?

— ¿Discontinuo? Que tenés el estrecho de Magallanes en el medio. Que tenés que pasar abastecimientos… Tuvimos problemas sin ir más lejos con la pandemia. Cuando se cerró el paso a Tierra del Fuego a través de Primera Angostura del lado chileno la verdad que fue una situación compleja. Por fortuna duró unos pocos días. Pero inmediatamente tuvimos que empezar a imaginar cómo íbamos a hacer para abastecer a Tierra del Fuego. Imagínate si encima lo tenés que hacer bajo fuego enemigo en una situación de guerra. Entonces qué se dijo, y en base a esta orientación dijimos bueno, la Isla Grande de Tierra del Fuego tiene que tener una capacidad per se de ser auto sostenible en términos militares durante un tiempo determinado para lo cual obviamente es necesaria la presencia de las tres fuerzas, no de una . Porque necesita un componente que defienda desde el punto de vista marítimo, otro del aire, las tres dimensiones, y otro desde la tierra.

—¿Y ya se tomaron medidas?

— Sí. Ya se dispuso , por ejemplo, la instalación del radar móvil producido por el INVAP. Ya fue instalado en Río Grande para cubrir todo lo que es el sector Sur para, como nos pidió el Ministerio de Defensa, prestarle atención especial al Atlántico Sur y la proyección sobre la Antártida. Pusimos el radar ahí. Y bueno, resultó ser una buena medida.

El nuevo radar móvil fabricado por el INVAP instalado en Tierra del Fuego. Ya detectó vuelos irregulares. También se proyecta una Base Naval Integrada y la presencia permanente del Ejército Argentino en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (Fernando Calzada)

— ¿Y qué detectaron con el radar?

— En principio detectamos que había una serie de vuelos que se realizaban en ese sector que como no había radar no se daban explicaciones a nadie. Es decir, vivíamos en la ignorancia. ¿Ahora qué logramos? Que gracias a la instalación de ese radar sabemos quiénes vuelan autorizados y quiénes no. Y ya no se producen los vuelos irregulares, sin autorización.

— ¿Y esos vuelos irregulares que actividad realizaban?

— Estimamos que eran vuelos logísticos de empresas petroleras que no pedían autorización. Ahora que tenemos radarización eso no ocurre, piden permiso. Es decir, tenemos una mayor capacidad de vigilancia y control de nuestro espacio.

La base naval integrada de Tierra del Fuego tiene por objetivo, según explicó el Teniente General Paleo “un desarrollo importante con el polo logístico antártico que ese ya es un proyecto a nivel país, que excede a las Fuerzas Armadas”

La base naval, que ya está proyectada, “va a tener una serie de facilidades y de capacidades mayores a las que tiene hoy la base naval”.

—¿Cuál es el objetivo principal de esa Base Naval Combinada?

— Que el día de mañana el rompehielos Almirante Irizar, con los buques de la campaña antártica operen directamente desde ahí . Se van obviamente a generar capacidades logísticas de almacenamiento que hoy no se disponen.

— ¿Y el puerto?

— El puerto se correría. Es decir, la base naval se correría. Iría al istmo, a la isla. Eso sería desde el punto de vista naval. Obviamente va a tener un muelle militar de mayores capacidades. Y después vamos a desplegar una base de despliegue adelantado de la Fuerza Aérea. Y en el caso del Ejército estamos evaluando un par de opciones, pero la más cercana o la que vemos más factible es poner una unidad militar en Tolhuin, ahí al Este del lago Fagnano, que hoy no tiene presencia del Ejército.

Antártida: Argentina trabaja para reconstruir una base histórica y convertirla en una de las más modernas del mundo. (Gentileza Comando Antártico)

— ¿Y esto también tiene que ver con la soberanía de nuestro país?

— Con la defensa, la ocupación, la vigilancia, el control y la defensa de nuestro territorio. De nuestro territorio y nuestra proyección. Porque esto es Tierra del Fuego, pero Tierra del Fuego no podés verlo sin mirar la proyección. Es, digamos, la plataforma de lanzamiento hacia la Antártida. Entonces la base naval integrada y el polo logístico antártico tenés que verlo también con lo que tenemos previsto para la Antártida que ya está en desarrollo. Ejemplo, la base Petrel, la base antártica Petrel, se quemó hace cincuenta años cuando era una base exclusivamente de la Armada, ahora las bases en la Antártida son todas conjuntas, no hay bases de cada Fuerza. Petrel se había dejado de usar como base permanente y solamente se usaba como base estival, es decir para el verano.

— ¿Y ahora?

— Ahora ya este año, ya el año pasado se hicieron los trabajos y este año volvió a ser base permanente, porque ya tenemos gente hibernando este año. Ya están trabajando sobre mejorar todavía más la infraestructura y estamos trabajando sobre la pista de aterrizaje. Cuando tengamos la pista de aterrizaje, que esperamos que va a ser de fines de este año y el año que viene, vamos a tener la capacidad de entrar a la Antártida desde Petrel, que es mucho mejor que Marambio. Porque Marambio está en una meseta que tiene una meteorología muy particular. Y aparte Marambio es una base cara porque toda la logística justamente hay que subirla. Petrel está al nivel del mar y está en la península, en la parte Norte. Es decir, es ideal para interconectar entre Ushuaia, Petrel y el resto de las bases antárticas Petrel va a tener un rol fundamental.

— ¿Por qué uno en los mapas lee Antártida Argentina, pero en realidad no es?

— Es sector pretendido. Nadie tiene un sector propio, eso desde ya. De hecho, en la base nuestra, en el sector antártico nuestro que es la península obviamente, la península es súper estratégica porque es una punta que está lo más conectada al resto del mundo. Cerca nuestro tenemos bases americanas, de Gran Bretaña, de Chile, de Brasil. Hay un montón. Uruguay mismo. Están todas en el sector de la península. Por eso la importancia me parece de todo el esfuerzo que se hace está radicado básicamente en eso, en generar antecedentes de peso para tener autoridad suficiente como para reclamar el día de mañana

— ¿Cómo analiza el conflicto mapuche tanto en Chile, en la zona de la Araucanía, como en la Patagonia?

— Para mí es de carácter policial. De seguridad. Para mí no tiene entidad para el empleo del instrumento militar. No veo una amenaza estatal militar externa . En el caso nuestro no constituye una amenaza estatal militar ni externa. O sea que para nosotros no es un problema eso. Podrá serlo desde el punto de vista seguridad, pero no es una amenaza estatal militar externa . No hay otra nación ahí. Y no hay un aparato militar.

Marín Paleo: "Para mí el conflicto mapuche en el Sur es de carácter policial. De seguridad. Para mí no tiene entidad para el empleo del instrumento militar. No veo una amenaza estatal militar externa. En el caso nuestro no constituye una amenaza estatal militar ni externa"

— Y tampoco podrían intervenir ustedes como lo hacen en Chile.

— No son una amenaza estatal militar externa. Claramente no es un tema de competencia de las Fuerzas Armadas.

— ¿Le preocupa el avance de por ejemplo de los ejércitos de intereses chinos y rusos en la región?

— No, me parece que nosotros tenemos que tener una relación de equilibrio con todos. Sabemos claramente que hay una disputa a nivel estratégico entre Estados Unidos y China. Digo de equilibrio porque yo no puedo caer en la posición naif de decir yo no dependo de nadie en nada. Todos dependemos, más nosotros en términos de defensa tenemos sistemas de armas, tenemos sistemas de armas americanos, tenemos sistemas de armas rusos, los helicópteros, tenemos material chino. Es más, no es inteligente jugarse en términos de una sola línea. Nos pasó en Malvinas. La masa del material de la Armada tiene componentes británicos. Después de Malvinas y por el bloqueo y hasta el día de hoy tuvimos graves problemas todos los sistemas de armas nuestros como el caso de los aviones con asientos eyectores, turbinas de los buques, que ni siquiera eran británicos capaz, pero eran consorcios europeos que tenían partes británicas. Entonces todos esos consorcios donde todos los integrantes del consorcio tienen derecho de veto nos dejaron afuera. Entonces a veces cuando dicen por qué están averiguando China ¿Dónde vamos a buscar cazas supersónicos? Con los europeos no podemos porque tienen sistemas que tienen componentes británicos . Ya nos pasó. Y en realidad inicialmente la idea era el F-50 coreano, de Corea del Sur. Avanzamos en la negociación hasta que en un momento cuando estaba bastante avanzado nos dijeron no podemos seguir porque Gran Bretaña lo vetó. Entonces claramente mi problema es que yo tengo que asegurar como conductor estratégico militar disponer de la capacidad supersónica porque imagino el empleo del instrumento militar como digo lo más rápido, lo más lejos posible del propio territorio. Entonces salgo a buscar en el mercado quién me lo puede garantizar.

— Entiendo.

— O sea no es un problema ideológico.

El Jefe del Estado Mayor Conjunto en su despacho del piso 12 del Edificio Libertador

— ¿Su opinión personal sobre la invasión rusa a Ucrania?

— Es un conflicto en desarrollo. En términos militares hablamos de los dominios. Hay dominios físicos y no físicos. Los físicos son los tradicionales, la tierra, el aire y el mar. Y tenés no físicos, el campo electromagnético, el espacial, la ciberdefensa, el ámbito cibernético, y tenés el de la información. Hoy se pelea en el campo de la información. Se pelean las guerras a través del campo de la información. Entonces es un conflicto que está en desarrollo y uno de los ámbitos donde se está combatiendo es en el de la información.

— ¿Y ahí qué observa usted?

— Que ambos dan la información como parte de los intereses en apoyo a sus operaciones. Por lo tanto, yo soy extremadamente cauto al momento de opinar porque mucha de esa información puede ser intencionada.

— Desinformación.

— Desinformación como parte de guerra. La información hoy es un arma más. Y en un conflicto como este donde la opinión pública internacional tiene un peso muy importante, cada vez mayor, yo creo que hay que ser cauto. Va a haber tiempo. Obviamente hay cuestiones tácticas, procedimentales, de las que sacamos mucha experiencia. Nosotros seguimos el conflicto con atención por ser profesionales del tema y necesidad de estar actualizados en términos de lo que es el estado del arte. Pero emitir un juicio de valor en esta situación yo preferiría ser cauto y lo vamos a ver con el tiempo.

Se apaga el grabador. Marín Paleo, la máxima autoridad militar del país pide agua. Posa para las últimas fotos y mientras observa a través de una ventana, a pedido del reportero gráfico Adrián Escandar, suena su celular. Atiende. Escucha. Corta la comunicación y dice: “Si terminamos, me llama el ministro”. Saluda con un fuerte apretón de manos. El despacho de Jorge Taina, ex canciller, está ubicado en el mismo histórico Edificio Libertador. Recibió el nombre en 1950, año del centenario del fallecimiento del general José de San Martín.