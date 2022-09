María Eugenia Vidal viajó a Córdoba para apoyar a los candidatos de Juntos por el Cambio en Marcos Juárez

La ex mandataria provincial, junto a los candidatos de Juntos por el Cambio en Marcos Suárez

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal viajó este jueves a la ciudad cordobesa de Marcos Juárez para apoyar a los candidatos de su espacio que competirán, en tan solo 10 días, en las elecciones municipales, y consideró que estos comicios “pueden ser una señal a los argentinos de que el cambio es mayoría”.

De cara al proceso electoral que se llevará adelante el próximo 11 de septiembre, la ex gobernadora bonaerense se mostró junto a los dirigentes durante una visita a una fábrica de llantas para uso agrícola, una reunión con mujeres de la zona y una caminata por un centro comercial.

”Me gustaría que esta elección sea una ratificación del buen trabajo, del trabajo honesto, comprometido, de los resultados, de los hechos de 8 años de gestión, que no van a demostrar que pueden hacer una transformación, sino que ya la hicieron y que la quieren seguir profundizando”, sostuvo Vidal, destacando el trabajo del intendente local, Pedro Dellarossa, referente del PRO en esta provincia.

En este sentido, la diputada también destacó la importancia que pueden tener estos comicios a nivel nacional, ya que consideró que “pueden ser una señal a los argentinos de que el cambio es mayoría”.

“Los vecinos de Marcos Juárez van a tener la oportunidad de que todos los argentinos los escuchemos, escuchemos su voz, que nos digan claramente si eligen kirchnerismo o la única alternativa que le puede ganar al kirchnerimso, que le puede ganar en argentina, que es Juntos por el Cambio”, agregó.

En esta línea, la ex mandataria provincial señaló que, “frente a tanto ruido y violencia, tanta descalificación, tanta violación de la ley, tenemos oportunidad de dar señal democrática y pacifica, de decir, en paz, estamos acá, que hay una Argentina que quiere cambiar”.

La diputada visitó una fábrica de llantas para uso agrícola

“No tenemos que perder de vista que los problemas que angustian a los argentinos y que no los dejan dormir, no están en Juncal y Uruguay, están en la inflación, que es la más alta de los últimos 20 años; están en la pobreza, que afecta al 40% de argentinos; están en los trabajadores, que se encuentran en riesgo de suspensión, como vimos recién en una empresa por falta de insumos importados; están en nuestros hijos, que cada vez aprenden menos en el sistema educativo; están en la ausencia de trabajo, que hace 12 años que Argentina no crea empleo privado formal de calidad, que es el que queremos para nuestros hijos y por eso se van”, remarcó durante una conferencia de prensa que brindó luego de la recorrida.

En esta misma línea, apuntó, aunque sin nombrarla directamente, contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, al destacar que “los problemas de los argentinos no están en el problema judicial de ningún dirigente, que como cualquier ciudadano tiene que someterse a la justicia y cubrir con todas las instancias judiciales que tenga para defenderse”.

Asimismo, cuestionó una eventual suspensión de las PASO en Córdoba, como ya ocurrió en otras provincias, y opinó que “las reglas electorales no pueden cambiarse a un año del cierre de listas” y que este tipo de modificaciones “solo las hace alguien que no quiere una votación honesta”.

“En lugar de votar boleta única en el Senado, que le da más transparencia y que reduce los gastos en una elección, quieren quitarles a los partidos políticos la posibilidad de competir abiertamente y que todos los ciudadanos pueden votar. Sin dudas, me parece un camino equivocado y Juntos por el Cambio va a expresar su rechazo a cualquier propuesta en el Congreso”, advirtió.

De esta manera, Vidal sumó su apoyo a los candidatos locales, de la misma manera que días antes lo hizo el ex presidente Mauricio Macri y otros dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio.

