Un predio para 70 mil personas, militancia “suelta” y el rol de Máximo Kirchner: los detalles del acto por CFK

El llamado del PJ bonaerense a un congreso partidario en medio del pedido de detención a Cristina Kirchner en el marco de la llamada causa Vialidad y las sucesivas manifestaciones que vienen dándose en respaldo a la figura de la Vicepresidenta pueden marcar un punto de inflexión. Al menos eso imaginan desde el Partido Justicialista en la antesala del acto que se llevará adelante el próximo sábado en Merlo. “ No sabemos cuánta gente puede llegar a venir, en el predio hay capacidad para recibir hasta 70 mil personas ”, deslizan desde el municipio que hoy gobierna Karina Menéndez, en el oeste del conurbano bonaerense.

Fueron el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el jefe de gabinete bonaerense e intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, dos de las figuras que motorizaron el acto que se llevará a cabo este sábado. La semana pasada, durante una reunión de urgencia del PJ en La Plata, Insaurralde comunicó ante el consejo partidario sobre la jornada con Cristina Kirchner como oradora. Luego, dos días después, llegaron los incidentes con la Policía de la Ciudad en el domicilio de la ex mandataria y entonces el acto en Merlo subió las acciones en el marco del estado de alerta y movilización en el que se encuentra el Partido Justicialista nacional y también los partidos a nivel provincial.

Incluso, los intendentes del peronismo de la Primera sección electoral también están en el plan organizativo al acto del sábado. El lunes último al caer la tarde mantuvieron un encuentro en Moreno del que también participó el diputado nacional Máximo Kirchner. Hubo asistencia casi perfecta a esa reunión. La reunión forma parte de una mecánica de trabajo que tienen los jefes comunales del norte y oeste del conurbano bonaerense que gobiernan bajo el sello del FdT. Cada quince días se reúnen, solo que esta vez el contexto ganó la agenda.

“Se habló mucho de lo que pasó el sábado, de la situación de Cristina y también aprovechamos para mimar un rato a Máximo después de que la policía de Larreta le pegara”, deslizó -con dejo de humorada- uno de los presentes ante la consulta de Infobae. Otro de los temas que siguen de cerca los intendentes en cuanto a la logística del acto es la cantidad de gente que puede llegar a ir a Merlo. “ Vamos a estar limitando la movilización partidaria porque también creemos que va a ir mucha gente suelta movilizada ”, explicó otro intendente que está en la organización del acto.

En la reunión de los jefes comunales hubo una presencia que no siempre se da y es de Mario Ishii, de José C. Paz. Algo reacio a este tipo de encuentros, esta vez el paceño dijo presente. “Mario no suele ir estas reuniones, pero es necesario mostrar que el peronismo está unido. El PRO se confundió, ahora nos tiene unidos y movilizados”, dicen desde José C. Paz, donde también confirmaron la presencia del intendente este sábado en Merlo y parte de su militancia.

Sucede que no solo la estructura de intendentes estará al servicio de la movilización del sábado. Desde el Movimiento Evita, Barrios de Pie, el Frente Patria Grande, de Juan Grabois, y la Corriente Clasista Combativa (CCC) confirmaron a Infobae que también aportaran militancia al acto, más allá de las diferencias políticas que se suscitaron en los últimos meses entre el cristinismo y los movimientos sociales más cercanos a la figura del presidente Alberto Fernández. “Vamos a movilizarnos en contra de la persecución de la que está siendo víctima Cristina. Porque, como Cristina ya señaló, no la persiguen a ella, sino que persiguen a las políticas que expresó. Porque, además, buscan disciplinar al conjunto de la dirigencia popular para que no avance sobre las transformaciones que hacen falta para construir una patria más justa”, remarcó en un comunicado el Subsecretario de Políticas de Integración y Formación del ministerio de Desarrollo Social de la Nación y coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.

Por su parte, hasta este miércoles en La Cámpora tampoco había un plan de movilización bien definido. Se descuenta mucha presencia de militantes de la organización que lidera Máximo Kirchner, aunque por ahora el mensajes es: “Nos vemos en Merlo”. Sucede que también se sigue de cerca la posibilidad de que haya un desborde de gente , aunque no se descarta que más sobre el cierre de la semana sí se defina una acción verticalista y organizada hacia las bases.

El cronograma para el próximo sábado es que primero se desarrolle el Congreso del PJ bonaerense y que Cristina Kirchner llegue sobre el cierre para directamente hablar ante la multitud. El convite inicia en horas de la mañana. Serán más de mil los congresales que abrirán la jornada a mano alzada, luego se elegirán las autoridades del congreso partidario y finalmente en el cierre -ya en el Parque Municipal Presidente Néstor Kirchner que unifica la Quinta La Colonial y el Paseo El Tejadito, en Merlo centro- la ex presidenta pronunciará su discurso en las postrimerías del mediodía, bajo un cielo despejado y una máxima de 19 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional.

