Desplegaron una bandera en apoyo a Cristina Kirchner junto a la figura de Evita en el Ministerio de Salud (Fotos: Franco Fafasuli)

Pocos días después de lo que fue la jornada de tensión e incidentes en Recoleta registrada el último sábado, hubo una nueva manifestación de respaldo hacia la figura de la Vicepresidenta de la Nación tras lo que fue el pedido de 12 años de prisión realizado por parte de los fiscales que intervienen en la causa conocida como Vialidad realizada la semana pasada en el marco de lo que desde el oficialismo denuncian como una “persecución” a Cristina Kirchner.

En esta ocasión, una bandera de importantes dimensiones con la figura de la ex mandataria fue desplegada este martes en el emblemático edificio en el que se encuentran los ministerios de Salud y también Desarrollo Social de la Nación, ubicado sobre Avenida 9 de Julio en la Ciudad de Buenos Aires. A cuadras de distancia, entonces, en la zona del centro porteño se puede visualizar la cara de CFK justo debajo de la icónica figura de Evita, en la fachada de la construcción.

Además del rostro de la Vicepresidenta, también se puede leer un mensaje en la parte superior de la bandera: “Todos con Cristina”. En la base, en tanto, se aprecia una suerte de firma: “Trabajadores de Salud”.

La respuesta de los seguidores a la acción en el Ministerio de Salud

En la tarde de hoy, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, realizó justamente un tuit a través del cual mostró su postura de respaldo a Cristina Kirchner al compartir la foto del telón. “Salud con CFK”, escribió en su posteo.

Según pudo averiguar Infobae, la bandera fue realizada por los propios trabajadores de la cartera. Uno de ellos trazó la figura de la líder del Frente de Todos y en conjunto mandaron a pintar con colores la obra. El trabajo se realizó en una dependencia del ministerio, señalaron desde la cartera. Pasadas las 13 de este martes, los propios trabajadores, desplegaron el telón.

Postales en las afueras del edificio ubicado sobre la Avenida 9 de Julio

El lunes de la semana pasada, la Fiscalía pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos en el marco de la investigación de la causa conocida como Vialidad. Tras esta solicitud, el oficialismo en bloque impulsó un respaldo generalizado a lo que denunció como una “persecución” hacia la figura de CFK, quien a su vez respondió al pedido de condena en su contra con fuertes acusaciones a los fiscales y a la oposición al día siguiente.

Toma aerea del telón en respaldo a Cristina Kirchner

La ex jefa de Estado, entonces, acusó a los representantes del Ministerio Publico —Diego Luciani y Sergio Mola— de seguir “un guión”, “una ficción”, creada por la oposición y por medios de comunicación. “Nada de lo que dijeron fue probado. No solamente no fue probado, sino que además se comprobó que era exactamente al revés de lo que decían. Y lo pudimos ver con los testimonios de los propios testigos citados por el fiscal”, introdujo Cristina Kirchner en un discurso transmitido en vivo desde su despacho del Congreso sobre el cierre de los alegatos en el juicio oral.

A CFK la acusa de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública al finalizar sus alegatos en el juicio oral por las obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez.

Tras esa semana, la historia tomó un nuevo giro el último sábado cuando la agrupación kirchnerista La Cámpora decidió suspender el acto que tenía previsto para las 15 en Parque Lezama, en el barrio de San Telmo, y se movilizó, junto a otras organizaciones, hacia las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner, en Recoleta. El cambio de planes se resolvió después de que el Gobierno de la Ciudad decidiera instalar un fuerte vallado en los alrededores del departamento de la Vicepresidenta, ubicado en la esquina de las calles Juncal y Uruguay. La movilización terminó con las vallas tiradas y enfrentamientos entre militantes y la policía.

Luego de aquella jornada de tensión, una nueva semana comenzó ayer con nuevos cruces entre funcionarios oficialistas y opositores por el rol de las fuerzas de seguridad en el escenario.

Fotos: Franco Fafasuli

SEGUIR LEYENDO