La respuesta de Di Tullio a D’Alessandro: “Los muertos los ponemos nosotros porque ellos son los que nos matan”

Juliana Di Tulio, senadora del Frente de Todos

Juliana Di Tullio respondió los dichos del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, quien esta mañana había dicho que el kirchnerismo busca provocar “hechos de sangre” con las protestas en la casa de Cristina Kirchner.

En rigor, su entrevistador le dijo que el funcionario porteño había asegurado que el oficialismo buscaba “un muerto”, algo que no sucedió. Sobre esa afirmación, la senadora nacional desarrolló su respuesta.

“La derecha siempre buscó los muertos del peronismo, la historia lo aclara solo” , dijo Di Tullio en diálogo con El Destape radio. Y luego agregó: “D’Alessandro sabe que los muertos los ponemos nosotros porque ellos son los que nos matan”.

Para la dirigente política utra K, las palabras del Ministro “son una provocación tremenda” y más sabiendo de la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. “Los muertos nos duelen, seguimos buscando nietos”, recordó.

“¿Da la sensación de que Cristina está buscando un muerto?, le preguntó esta mañana Feinmann a D’Alessandro en radio Mitre. Y el funcionario respondió: “No sé si la Vicepresidenta, pero que todo ese sector está generando un escenario de violencia para que pase cualquier cosa inclusive hechos de sangre, no tengo dudas”.

Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia CABA

Invitado a opinar sobre el tema, el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, se sumó al reportaje radial y aseguró que “es una irresponsabilidad absoluta el planteo de D’Alessandro”.

“Quieren ir a un escenario de violencia. Cuando a la derecha la democracia no le sirve más, monta un discurso hacia la violencia”, recordó Larroque, quien puso como ejemplo a la presidente del PRO, Patricia Bullirch.

“No olvidemos que Patricia Bullrich formó parte del gobierno De la Rúa y sabemos cómo terminó aquello. Esos consejeros que pretenden dar clases de cómo funciona la República y se custodia el orden han generado consecuencias trágicas en nuestra historia no muy lejana”, remarcó.

Para Di Tullio “fue un error político de Larreta” mandar a la Policía de la Ciudad a “vallar y sitiar a Cristina, que es la líder política más importante de la Argentina”.

“Si creen que al peronismo lo van a detener con vallas no entienden nada. No entienden la capacidad del pueblo peronista de dar pelea. Las vallas no nos detienen y cada vez que las pongan las vamos a tirar y nos bancamos la que venga, como el ardor en la garganta del gas pimienta”, desafió la senadora.

Por su parte, el humorista Daddy Brieva -que también formaba parte de la mesa organizada por el periodista Roberto Navarro- destacó la integridad de Cristina en momentos que él describió como de “guerra”.

“Cristina florece cuando hay guerra, cada día se pone más linda. Y pensar que a cualquiera de nosotros todo esto nos llevaría al cajón”, deslizó Brieva. Y continuó con su explicación al respecto: “Ella se pone más guapa y más linda cuando tiene más quilombo. Hace jueguito con las granadas y los cañonazos son música funcional para su oídos”.

Di Tullio dejó bien en claro que “esto recién empieza” y que las muestras de apoyo hacia Cristina son necesarias para que no vuelva la derecha al poder. “¿Si le hacen eso a Cristina, que es la jefa del peronismo y la líder más grande la Argentina, que le queda al pueblo?”, cuestionó la senadora. “¿Qué van a hacer con nosotros? Endeudamiento externo, salarios bajos, vender todas las empresas del Estado, desocupación y más pobreza”, explicó.

Insistió en que la derecha “pretende meter presa a la última indisciplinada” pero advirtió: “Pobrecitos, no saben a lo que se enfrentan”.

