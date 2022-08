Parrilli le puso un freno al operativo clamor que pide un indulto para Cristina Kirchner: “Es muy pronto”

Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

Oscar Parrilli, senador nacional por el Frente de Todos y uno de los hombres más cercanos a la Vicepresidenta, habló después del extenso descargo que ayer pronunció Cristina Kirchner como respuesta al pedido de prisión que presentó el fiscal Diego Luciani, en el marco de la causa Vialidad, y consideró que tuvo una “precisión casi quirúrgica” en sus argumentos. Asimismo, señaló que es “muy pronto” para hablar de un posible indulto presidencial para la ex mandataria, en medio del operativo clamor que impulsan distintos integrantes del kirchnerismo duro con el objetivo de que, aún si fuera condenada, pueda presentarse como candidata en las elecciones presidenciales de 2023.

“Es muy pronto para hablar de un indulto. Falta mucho tiempo. Espero que haya una acción de algunos funcionarios o magistrados que entiendan que esto no puede seguir” , sostuvo hoy a la mañana Parrilli, en diálogo con Futurock. De esta manera, marca un fuerte contrapunto con el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, quien un rato antes había opinado que “si Cristina es condenada, el Presidente debe indultarla”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner saluda a sus seguidores y militantes del kirchnerismo desde un balcón del Congreso de la Nación. (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Si lo que preveo se cumple, si la vicepresidenta es condenada, si quienes deben anular este proceso viciado desde el inicio lo confirmasen o nada hiciesen, dados los tiempos del derecho internacional, resultarían ineficaces los recursos ante los organismos internacionales, no quedaría otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones. El único recurso que queda, por duro que sea, no puede ser otro que un indulto presidencial”, afirmó el juez Zaffaroni en su columna de la radio AM 750.

En cuanto a la causa por la cual Cristina Kirchner podría ser condenada a 12 años de prisión y ser inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, Parrilli consideró que “es todo un invento”. Y en la misma línea, amplió: “En el inicio de este juicio ya estaba la decisión tomada de condenarla. No les importa lo que pasa el juicio”.

“Esta causa es un castillo de naipes tambaleante que está por caer”, afirmó el ex director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Parrilli, además, apuntó contra el fiscal Luciani, quien impulsa el pedido de condena para la ex presidenta. Lo acusó de montar “una actuación al mejor estilo Hollywood” y por estar “absolutamente coacheado”.

Por otra parte, el hombre de confianza de la Vicepresidenta se mostró pesimista en torno a que la Corte Suprema pueda cambiar la sentencia, al decir que no tiene “expectativa” debido a que “está amañada y es macrista”. “Lo único que deberían hacer es irse a la casa. Es lamentable el papel que están haciendo”, subrayó.

En este sentido, Parrilli espera que el proyecto impulsado por los gobernadores provinciales para que el máximo tribunal cuente con 25 integrantes sea sancionado en el corto plazo. Eso le dará “independencia e imparcialidad” al organismo, según el pronóstico del senador oficialista.

Tras las reiteradas vigilias de militantes en las afueras de la casa de Cristina Kirchner, en el barrio porteño de Recoleta, Parrilli valoró la recepción de numerosas manifestaciones de “acompañamiento y denuncia” contra la persecución a Cristina. “Muchos ciudadanos ven que acá hay una cosa armada dedicada no solamente a condenar a Cristina, sino también a proteger al macrismo”, apuntó.

Si bien Parrilli no quiso confirmarlo, la senadora Juliana Di Tullio adelantó este miércoles que el kirchnerismo prepara una gran movilización para apoyar a Cristina Kirchner. “Soy de las que exige movilizarse. Por eso estamos armando una gran marcha para mostrarle a la derecha que, a pesar de todo, estamos dispuestos a dar pelea“, señaló Di Tulio en declaraciones a Futurock.

“Atacar a la jefa del peronismo, lo único que hace es hacernos reaccionar porque nos atacan a nosotros. Atacan al peronismo porque necesitan disciplinarlo para que dejen trabajar a la derecha. Es en defensa propia que el pueblo sale a la calle”, añadió la legisladora por la Provincia de Buenos Aires.

Juliana Di Tullio.

Dentro de las fechas posibles para realizar esa movilización, Di Tulio dejó entrever que podría ser en las próximas semanas y descartó esperar hasta fines de diciembre, cuando se lea la sentencia.

“Estamos viendo el momento y la oportunidad. Eso lo define la conducción política. A mí me gustaría más temprano que tarde. Para mi diciembre es una movilización tardía. Octubre no. El 17 de Octubre se podría aprovechar para movilizarnos y expresarnos”, enfatizó.

Por lo pronto, para mañana el Peronismo Justicialista de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prepara un “Cabildo Abierto Peronista” para “bancar a Cristina”. Será en San José 181, sede del partido, a las 18 horas.

