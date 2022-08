Tras las críticas de Elisa Carrió, la Coalición Cívica pidió mantener la unidad de Juntos por el Cambio

El comunicado estuvo firmado por el presidente del partido Maximiliano Ferraro, los diputados nacionales Juan Manuel López; Mariana Zuvic; Rubén Manzi y Marcela Campagnoli, entre otros

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica llamó este viernes a mantener la unidad de Juntos por el Cambio, luego de las críticas y denuncias que lanzó Elisa Carrió , líder del espacio, contra sus aliados opositores. Sus dichos habían generado el repudio de Patricia Bullrich, Facundo Manes y Gerardo Morales, entre otros.

Durante la reunión, que se realizó esta mañana en la sede del Instituto Hannah Arendt, los referentes de la Coalición Cívica coincidieron en que son la “herramienta de Cambio, no del mantenimiento del status quo”. Y sentenciaron: “Desde la Coalición Cívica ARI, socios fundadores de la alianza Juntos por el Cambio, reafirmamos nuestro compromiso para mantener a este espacio unido”.

“Esta misión no es incompatible con la consolidación de un Juntos por el Cambio que abrace los más altos valores de la sociedad argentina, que son la República, la verdad, la transparencia, la austeridad y la lucha contra la corrupción y la impunidad”, afirmaron desde la Mesa Nacional del partido.

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica se reunió en la sede del Instituto Hannah Arendt

El comunicado firmado por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, los diputados nacionales Juan Manuel López; Mariana Zuvic; Rubén Manzi y Marcela Campagnoli, entre otros, resaltaron la necesidad de no cesar en “el intento de convertirnos en la herramienta que lleve a la práctica estos valores y que los haga realidad, para no volvernos una maquinaria electoral al servicio del mantenimiento del status quo”.

“En consecuencia, es imprescindible construir una legitimidad propia para evitar toda tentación de alquilarle la gobernabilidad al PJ, una gobernabilidad cada vez más ineficaz y asentada sobre estructuras de poder anquilosadas y sostenidas por la corrupción, la mentira, el corporativismo y el uso de los pobres. Queremos debatir de igual a igual y siempre de cara a la sociedad, origen y destinataria del poder público en una República democrática como la que soñamos ser”, añadieron.

Finalmente, reafirmaron su “compromiso de terminar con la impunidad de la corrupción en la Argentina, único camino posible para avanzar hacia la sociedad libre, justa y próspera que deseamos ser”.

Elisa Carrió, sin pelos en la lengua: provocó un tembladeral en Juntos por el Cambio

Las últimas intervenciones públicas de Carrió generaron un enorme revuelo en la oposición. Tanto que obligaron a los principales dirigentes de la alianza a responder en público y cuestionar sus palabras, lo que derivó en el recalentamiento de la interna.

La líder opositora aseguró que después de sus declaraciones tiene “una tranquilidad de conciencia absoluta” y reconoció: “El peso de mi conciencia me iba a matar. No podía dormir”. “Ahora había que decir la verdad”, sentenció.

“Yo estoy diciendo verdades antes de tiempo para que haya un gobierno decente de Juntos por el Cambio que gane el año que viene. Si no, no cuenten conmigo. Yo no miento más, no escondo más la verdad, prefiero morirme”, dijo Carrió a Infobae durante la semana.

Uno de los que cuestionó a Carrió fue el diputado nacional Facundo Manes, que lamentó la discusión con la referente de la Coalición Cívica. “Me hace ver políticos peleándose entre ellos, totalmente disociados de la realidad argentina”, dijo al pronunciarse sobre la tensión política en la coalición.

“Estamos dando un espectáculo lamentable. Volvamos al foco, a qué camino alternativo les proponemos a los argentinos”, reclamó el ex ministro de Educación Esteban Bullrich a través de sus redes sociales.

La mayor parte de Juntos por el Cambio criticó a Carrió por generar una explosión en la vida interna de la oposición y correr el foco principal, que es armar un programa político y económico para volver al gobierno en el 2023.

