Proponen que los deudores alimentarios no puedan ser candidatos a jueces

Elena viajó a Suiza para acceder al procedimiento, prohibido en Italia para las personas que no se mantienen con vida mediante tratamientos de soporte vital. Fue acompañada por Luca Cappato, un activista que protagonizó varias acciones de de desobediencia civil para el reconocimiento del derecho a una muerte digna

Polémicas en Italia por las declaraciones del presidente del Napoli sobre el fichaje de jugadores africanos

Aurelio de Laurentiis aseguró que no volverá a contratar jugadores africanos a menos que decidan no disputar la Copa africana porque en caso contrario no los puede tener disponibles. También apuntó contra los torneos europeos