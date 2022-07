Patricia Bullrich pidió fórmulas mixtas y un gobierno compartido por todo Juntos por el Cambio en 2023

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el diputado Rogelio Frigerio en Entre Ríos

“Tenemos que sacar lo mejor de cada uno”, afirmó la titular del PRO en Entre Ríos, donde llegó para apoyar a Rogelio Frigerio. Dijo que el Gobierno es un “agujero” y trató de “cínico” a Aníbal Fernández por decir que el Presidente hizo “cosas mágicas”.

Durante la rueda de prensa realizada esta mañana, Bullrich estuvo acompañada de Frigerio. Varios dirigentes de la UCR y del PRO, entre ellos el ex jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y el ex viceministro de Agroindustria, Guillermo “Willy” Bernaudo, también se acercaron al café céntrico paranaense que monopoliza las conferencias de Juntos por el Cambio.

Allí, la presidenta del PRO definió: “Creo que hay que compartir el Gobierno. Como nos pasó en el 2021, en esta elección (por la del año próximo) las fórmulas necesariamente tendrán que ser compartidas porque hay afinidades y esa es la forma de construir”.

“Somos una coalición. En nuestra primera experiencia gobernó el PRO acompañado parlamentariamente por el radicalismo y con algunos ministros radicales. Una coalición tiene que ser más que eso: tiene que ser un gobierno compartido”, detalló.

Por eso, un eventual segundo gobierno de Juntos deberá ser “más profundo que cruzar fórmulas”, para lo cual se necesitará “integrar un Gobierno con las mejores tradiciones de cada uno” de los espacios que conforman la alianza, precisó.

Patricia Bullrich es la tercera dirigente nacional de fuste que llega a Entre Ríos en los últimos 20 días buscando la foto con Frigerio, el candidato mejor perfilado para alcanzar la gobernación en 2023, según los números que maneja tanto el equipo de Juntos como el peronismo provincial. La semana pasada estuvo Horacio Rodríguez Larreta. Y a comienzos de mes, Martín Lousteau.

Candidatura y propuestas

Cuando se le consultó puntualmente si su postulación a la Presidencia está confirmada, Bullrich esquivó la respuesta. “Con un pueblo llorando lo que tenemos que hacer es estar con la gente, decirle que estamos preparados para el 2023, pero también para cubrir en este momento el lugar de cercanía. No voy a hablar de candidaturas. No hay 2023 si hoy hablamos de nuestras cosas y no de las de la sociedad”, expresó.

Larreta junto a Frigerio algunos días atrás

Pese a esto, más adelante confirmó que tiene un equipo económico trabajando en el armado de una batería de medidas para tomar desde el minuto cero en caso de acceder al Gobierno.

“Este equipo está trabajando en tres temas fundamentales: la estabilización, la recuperación de la moneda y un mundo productivo que supere en generación de empleo al sector público. No podemos tener la mitad del país sosteniendo a la otra mitad”, comentó.

En orden al último punto, volvió a remarcar la necesidad de transformar la actual legislación laboral y la política social de planes creando un seguro de desempleo “porque lo primero tiene que ser la cultura del trabajo”.

Bullrich razonó que su negativa a hablar de candidaturas y la conformación de un equipo de gobierno no son contradictorias debido a que JxC “es una coalición” y se tiene que “preparar, contar con candidatos y gente dispuesta”. “Si llegamos sin estar listos para gobernar, pasa el primero y el segundo año y no hicimos nada. No queremos que eso nos vuelva a pasar. Debemos prepararnos y después veremos”, reconoció.

Al respecto, Frigerio acotó: “No es contradictorio. Es lo que tenemos que hacer en un año no electoral. Lo raro sería que no nos estemos preparando para gobernar. La gente nos quiere ver trabajando para ver cómo salimos adelante”.

Angustia y soledad

Bullrich llegó a Entre Ríos luego de un paso por la vecina Santa Fe, donde se reunió con referentes de JxC como Federico Angelini y Miguel Weiss. Al relatar qué está viendo en su recorrida por la Argentina, la ex ministra aseguró: “Notamos una angustia muy profunda del pueblo, que siente que se está desangrando. Nosotros tenemos una responsabilidad frente a una sociedad que se siente sola y abandonada por un Gobierno que tiene una ausencia profunda”. Luego comparó a la administración nacional con “un agujero”.

“Hablar de 2023 es hablar de un tiempo que parece eterno. De alguna manera creo y siento que me tengo que hacer cargo de la sociedad, de la gente. El Gobierno está en su mundo. Ayer la ministra de Economía (Silvina Batakis) tuvo cinco gobernadores. Es una muestra de más debilitamiento. Juntos por el Cambio tiene que demostrar que tiene en el Congreso la posibilidad de pensar herramientas en tres aspectos fundamentales: trabajo, educación y en dejar de gastar”, sostuvo. En la legislatura nacional “hay que hacerle un torniquete al Gobierno”, postuló.

Bullrich con Federico Angelini en Rosario, Santa Fe

La presidenta del PRO dijo que Juntos debe lograr “que la gente sienta que estamos acá, estamos presentes” sin ponerse “en el lugar del Gobierno, que no sabe dónde está”. “De no ser así, vamos a estar esperando esta decadencia, a esta Argentina que se nos va de las manos. Que el Gobierno siga diciendo cosas que son increíbles, como un ministro (Aníbal Fernández) que dijo que Alberto Fernández ha hecho cosas mágicas. No sé si es cinismo o si es lo que creen, pero 47 millones de argentinos piensan otra cosa”, aseveró.

Por su parte, Frigerio precisó que a esa angustia que describió Bullrich “hay que enfrentarla con esperanza, que la tiene que dar la oposición”. “Se debe fundar en una propuesta superadora de lo que ha vivido la Argentina y Entre Ríos durante tantos años. Tenemos que decirle a la sociedad que aprendimos de nuestro paso por el Gobierno y de nuestros errores”, agregó.

Una de esas falencias, consignó, fue el “ritmo de implementación de un plan de transformación”. “Hay que encararlo desde el primer día. Y para eso tenemos que estar muy afilados con un plan preparado para empezar a funcionar desde el 10 de diciembre de 2023. En eso estamos trabajando”, explicó.

