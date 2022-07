Martín Lousteau alineó a Evolución detrás de la candidatura de Rogelio Frigerio para la gobernación de Entre Ríos

El senador Martín Lousteau, el intendente de La Paz, Bruno Sarubi; y el diputado Rogelio Frigerio en Entre Ríos

Martín Lousteau estuvo este sábado en La Paz, una localidad ubicada 160 kilómetros al Norte de Paraná, gobernada desde 2016 por el radical Bruno Sarubi, una de las jóvenes promesas de Evolución Radical en Entre Ríos. Allí dejó en dos oportunidades una definición fuerte hacia el interior de la interna radical: el candidato en 2023 debe ser Rogelio Frigerio. Lo hizo en la rueda de prensa y ante un millar de boinas blancas llegados desde distintos puntos de la provincia, que compartieron un locro criollo en el Club Independiente.

“Nadie ordena nada, nadie baja a una realidad local y decide con el dedo. Ese no es nuestro estilo”, dijo Lousteau a la prensa local sobre cómo se manejan en Evolución. Estaba flanqueado por Frigerio y Sarubi.

El senador precisó: “Nuestro estilo es potenciar a aquellos candidatos que ya tienen tracción y potencial propios. El trabajo más importante que tenemos es ver cómo gobernamos a partir de 2023 municipios, gobernaciones y la Nación. Y nosotros, desde Evolución, queremos que Rogelio Frigerio sea el próximo gobernador de la provincia ”.

― ¿Lo ve a Lousteau como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2023? –preguntó Infobae a Frigerio.

― Eso lo decidirán los porteños en su momento –respondió el ex ministro del Interior-. Pero tampoco es ahora el tiempo de plantearlo. Es poner el carro delante del caballo. A la gente no le quita el sueño qué lugar ocuparemos Martín o yo. No es eso lo que me preguntan. La gente lo quiere es saber es “qué van a hacer a ustedes para que llegue a fin de mes ”. Por supuesto que somos conscientes de que vamos a tener una propuesta con personas que la representen, las mejores para ganarle al adversario. Pero eso lo decidirá la gente en las PASO.

El encuentro de Evolución Radical fue en el Club Independiente

La realidad política del distrito capitalino y el entrerriano no es equiparable. Mientras la lista de candidatos a suceder a Horacio Rodríguez Larreta es larga, Frigerio quedó con el camino allanado hacia el sillón de Urquiza tras las elección legislativa de 2019. Su tarea desde entonces es contener a todos sus socios y ampliar la base de Juntos, que en Entre Ríos sumó hasta al Socialismo. La perinola del ex ministro cae siempre en “Toma Todo”.

El único nubarrón que se le asoma es un sector de intendentes radicales que apareció en las legislativas con una buena performance, y que tiene intenciones de competir con Frigerio en la interna. Ese espacio ya definió que Pedro Galimberti, el ex intendente de la ciudad de Chajarí electo el año pasado como diputado nacional, será quien dispute por la candidatura a la gobernación.

Sarubi, por su parte, ratificó el alineamiento de Evolución Radical Entre Ríos detrás de las aspiraciones del actual diputado nacional. “El que mejor puede representar los intereses de todos los entrerrianos es Rogelio Frigerio. Pero necesitamos hacerlo junto a un proyecto de país, porque la Argentina tiene problemas estructurales”, aseveró.

"A la gente no le quita el sueño qué lugar ocuparemos Martín o yo. La gente lo quiere es saber es 'qué van a hacer a ustedes para que llegue a fin de mes'”, dijo Frigerio

Cuando en 2023 cumpla su segundo mandato, y ya sin posibilidades de ser reelecto, su destino estará en la Legislatura provincial o, eventualmente, en un lugar del gabinete provincial si es que Juntos desplaza después de 20 años al peronismo.

Lousteau fue el encargado de dar el último discurso frente la multitud, que disfrutaba del locro acompañado de una gaseosa nacional y agua mineral. Una de sus definiciones más fuertes fue cuando graficó: “ Para modificar la Argentina nuestro apellido paterno es Juntos por el Cambio. El materno podrá ser UCR, PRO o Coalición Cívica. Y nos llevaremos mejor con unos primos que con otros, pero nosotros tenemos que mejorar Juntos por el Cambio ”.

La visita del senador por la Capital cerró con la apertura de un monumento al ex presidente Raúl Alfonsín colocado sobre la costanera de La Paz.





