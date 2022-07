Juan Grabois criticó a Alberto Fernández: “No queremos más fotos, queremos hechos”

Juan Grabois criticó a Alberto Fernández: “Decretar el Salario Universal, aumentar los salarios y jubilaciones paupérrimas, eso es lo que esperamos de él, no fotos y sonrisas", dijo

Juan Grabois, el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), criticó, en diálogo con Infobae, a Alberto Fernández. “Decretar el Salario Universal, aumentar los salarios y jubilaciones paupérrimas, eso es lo que esperamos de él, no fotos y sonrisas ; y si no le gustan nuestras propuestas, que traigan medidas suficientes para garantizar la dignidad de nuestra gente”, dijo. Lo hizo después que el Presidente se reuniera, en Casa Rosada, con dirigentes del movimientos sociales, que integran el Frente de Todos, que cuyos comedores y viviendas fueron allanados en el marco de una antigua causa iniciada durante el mandato de Mauricio Macro.

El cónclave comenzó alrededor de las 18 horas, casi en simultáneo a las Asambleas Barriales que Grabois, y otros líderes de la UTEP protagonizaron en unas 300 localidades de todo el país para votar un “plan de lucha” para que el Gobierno saque por decreto - o el Congreso apruebe una ley - que imponga el Salario Básico Universal (SBU). Una medida que el Ejecutivo Nacional ya hizo saber que no impulsará.

Grabois no solo fustigó al Jefe de Estado, además denunció “presiones” para que dirigentes sociales vayan a esa reunión el mismo día de las Asambleas Barriales que ya habían sido anunciada, tal como publicó este medio.

Es más, el propio Grabois encabezó la única que se realizó al medio día. Fue en la Estación Constitución. El mensaje político fue potente. El líder del MTE en persona invito a Eduardo Belliboni, el referente del Polo Obrero que hizo uso de la palabra y este jueves encabezará una marcha, con posible acampe a Plaza de Mayo en reclamo para que Fernández “universalice” programas como el Potenciar Trabajo.

Esteban Castro estuvo en una asamblea con Juan Grabois en reclamo por el Salario Básico Universal y con el presidente Alberto Fernández

De esa concurrida asamblea también participaron, entre otros, Hugo “Cachorro” Godoy, el secretario general de la CTA Autónoma; Esteban “Gringo” Castro, secretario general de UTEP; Dina Sánchez, secretaria adjunta UTEP y referente del Frente Popular Darío Santillán; Norma Morales, secretaria adjunta UTEP y coordinadora de Somos Barrios de Pie y Nacho Levy de La Poderosa.

De la reunión con Fernández participaron varios dirigentes populares que estuvieron en la Asamblea con Grabois y que además apoyan la marcha piquetera a Plaza de Mayo, Esteban Casto y Norma Morales. También estaban el diputado nacional y líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete; Alejandro Garfagnini, Norma Morales, Ángel Borello, Cristián Romo, Beatriz Fleischman, María Mireyra Esteves, Alejandro Abregú, Laura Pugliese y, Luciano Álvarez, dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa, Tupac Amaru, Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y la UTEP.

“ Me pareció lamentable la presión que se ejerció sobre algunas organizaciones para que vayan a ese encuentro el día de las Asambleas”, le dijo Grabois a este medio sobre ese cónclave y profundizó: “Ojo, tengo absoluto respeto por todos los dirigentes que fueron porque consideraron útil recibir esa solidaridad, pero también hubo una presión fuerte a nuestro sector por parte de funcionarios del gobierno ; es un muy mal camino para el Presidente si piensa que va a resolver algún problema intentando dividirnos, sin dar respuestas alguna a la demanda social y poniéndose en una extraña postura de consultor jurídico en las causas contra las organizaciones y la criminalización de la protesta sin detener a la mafia político-judicial que mantiene presas políticas y una estado de sitio permanente en Jujuy”.

Alberto Fernández recibió a una delegación de dirigentes sociales que integran en el Frente de Todos

Para el dirigente social cercano al Instituto Patria y de excelente relación con La Cámpora el camino es otro: “Primero y principal hay que resolver los problemas concretos porque las víctimas no somos los dirigentes sino el pueblo pobre que está padeciendo la crisis y la falta de definiciones. Son problemas a los que el Presidente no se refirió en esa reunión ni de los que habla (Silvina) Batakis -ministra de Economía-, entre ellos, la falta de ingresos suficientes de los sectores informalizados y de la economía popular; los salarios de miseria que recibe casi la mitad de los trabajadores registrados. Decretar el Salario Universal, aumentar los salarios y jubilaciones paupérrimas, eso es lo que esperamos de él, no fotos y sonrisas; y si no le gustan nuestras propuestas, que traigan medidas suficientes para garantizar la dignidad de nuestra gente”.

Grabois sugiere que Fernández no está “realmente está preocupado por la persecución judicial” contra las organizaciones que “fueron víctimas de allanamientos injustificados”, tal como lo denunciaron. Si fuese así, entendió ante Infobae: “Creemos que debe tomar acciones contundentes contra los jueces que abusan de su poder en vez de colocarse como un mero observador de estas injusticias y atropellos que sufrimos. Francamente, espero que el Presidente reaccione y se coloque definitivamente del lado del pueblo en la puja distributiva a un freno a los evasores, especuladores, contrabandistas y los que siguen acumulando fortunas faraónicas mientras la gente de a pie padecen, las PyMES cierran, el salario no alcanza”.

Como ya hizo en otras oportunidades, Grabois, el dirigente social de mayor peso político entre líderes de la economía popular le pidió a Alberto Fernández que “tome medidas redistributivas concretas, renegociando el pésimo acuerdo con el FMI, recuperando los puntos que Macri le regló al complejo agro-minero-exportador en concepto de derechos de exportación, trayendo nuevamente al país las divisas fugadas por las grandes corporaciones que siguen recibiendo beneficios totalmente injustificados”.