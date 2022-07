Pese a la negativa del Gobierno, Juan Grabois y otros dirigentes reclamarán por el Salario Básico Universal

Juan Grabois

Juan Grabois, uno de los más activos dirigentes sociales que abrevan en el Frente de Todos -a través del MTE y del Frente Patria Grande- es el primero en decidir salir a la calle para exigirle al gobierno de Alberto Fernández y al Congreso que, “por decreto, o por ley”, se apruebe el Salario Básico Universal (SBU) y una batería de reclamos, como por ejemplo: aumento general de salario para empleados públicos y privados; aumento para jubilados de la mínima; aguinaldo para cooperativistas de obras públicas y potenciar trabajo . Será mañana a partir de las 18 a través de asambleas barriales en todo el país.

La medida de estas organizaciones que integran el Frente de Todos se tomó después de la negativa del jefe de Estado de no impulsar el SBU. La decisión fue consensuada con la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, y con el aval de Cristina Kirchner. El 20 de junio, en el congreso de la CTA, la Vicepresidenta sugirió que Fernández podría sacar por decreto el SBU. En privado, el mandatario le recordó que la implementación de ese programa aumentará el gasto social y eso entrara en colisión con lo acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “ Sin importar si Alberto y Cristina acordaron no avanzar con el Salario Universal, nosotros acordamos sí avanzar ”, sostiene el influyente dirigente social.

Además del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Grabois, se suman otras organizaciones a las marchas y asambleas de mañana como el Frente Popular Darío Santillán -su referente es Dina Sánchez, también integrante de la mesa directiva de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP)-; La Poderosa, la CTA Autónoma, algunos gremios y la Corriente Clasista y Combativa, también integrante de la UTEP.

Algunas de las medidas que tomará el MTE y otros espacios sociales ligados al Frente de Todos coincidirán con marchas de la Unidad Piquetera, liderada por Eduardo Belliboni, el referente del Polo Obrero

Habrá reuniones en 117 distritos entre ellos: CABA (Constitución a las 12 horas), La Matanza, Hurlingham, Merlo, Marcos Paz, Morón, San Martín, Tres De Febrero, San Fernando, Malvinas Argentinas, Pilar, San Isidro, Tigre, Escobar, San Miguel, Junín, Olavarría, Santa Teresita, Mar Del Plata, Lincoln, Chivilcoy, Bahía Blanca, La Plata, Moreno, General Rodriguez, Luján, José C Paz, Quilmes, Avellaneda, Berazategui, Florencio Varela, Lomas De Zamora, Lanús, Ezeiza, Esteban Echeverria, Presidente Perón, Cañuelas, Gastre, Comodoro Rivadavia, Tandil, Bahía Blanca, Avellaneda , Almirante Brown, San Vicente, Trelew, San Martín de los Andes, Piedra del Aguila, La Rioja, San Rafael, Guaymallén, Chimbas, Concordia, Concepción del Uruguay.

La consiga de la convocatoria es elocuente y marca “la falta de voluntad de las tres patas que conforman el frente gobernante para aprobar el SBU”, según sostienen los dirigentes sociales. Apuntan contra Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa. “ Las puertas que cierran los de arriba, las abrirá la lucha del pueblo ”, es el lema. La decisión de realizar las asambleas que derivarán “en medidas de fuerza y acciones directas” surgió después de la reunión que el miércoles 6 de julio, en la Quinta de Olivos, mantuvieron los tres socios del Frente de Todos para encontrar coincidencias que permitan evitar constantes pujas internas en el Gobierno.

Al otro día, en una conferencia de prensa desarrollada en Casa Rosada, la portavoz, Gabriela Cerruti fue tajante al responder una pregunta sobre el Salario Básico Universal: “No está la posibilidad en este momento, por las cuentas de la Argentina, de avanzar con un proyecto, y eso fue lo que dijo la ministra (Silvina Batakis)”.

"Estoy mucho más cerca de Cristina que de cualquier otra referencia porque es la máxima estadista viva de la Argentina”, expresó Juan Grabois (NA)

“Las afirmaciones de la portavoz presidencial en las que pretendió clausurar la negociación el Salario Básico Universal, sumado a la falta de medidas contundentes para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras informales y cooperativistas, del sector público y privado y de los jubilados, nos empujan a una consulta masiva con nuestras bases sobre la necesidad de un amplio plan de lucha para recuperar al menos un poco de lo que nos robaron en estos últimos siete años en los que el pueblo trabajador no paró de perder y perder poder adquisitivo”, dijo Dina Sánchez, también convocante a las concentraciones barriales.

La medida es respaldada los diputados nacionales del Frente Patria Grande, Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli y Juan Carlos Alderete.

"El SBU alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado”, le dijo el diputado Itai Hagman a Infobae

Los alcances del SBU

Según le explicó a Infobae Hagman, que también es economista, el universo de personas que deberían recibir el Salario Básico Universal “es de siete millones y medio de personas”, un número “muy parecido al refuerzo de ingresos que se otorgó hace un mes con criterios muy parecidos como el no tener un empleo formal, o tenerlo en las categorías menores de monotributo; o tener una situación de vulnerabilidad”.

Hagman aclaró que sería “incompatible cobrar el Salario Básico Universal y el Potenciar Trabajo, o Beca Progresar o Tarjeta Alimentar”, por eso entiende que “habría algunos programas que se podrían subsumir en el SBU. Por ejemplo, se podría cobrar una parte del Potenciar Trabajo y otra parte del Salario Universal. Para el integrante del bloque del Frente Patria Grande “esto no sería un nuevo gasto social, como creen algunos, sino un reordenamiento del gasto social existente y por supuesto ampliación de otra parte”.

Para Grabois y Hagman, el SBU sería garantizar “un piso de ingreso o una red para que nadie caiga por debajo de la línea de indigencia en la Argentina”. “En el texto de la norma aseguramos que el SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo fue de 14.400 pesos, y alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado”, aseguró Hagman.

La Corriente Clasista Combativa (CCC) y otras organizaciones sociales vinculadas al Gobierno se suman a la calle para protestar por reivindicaciones sociales (Télam)

El costo fiscal bruto anual que demandaría el proyecto, según Hagman, podría ascender al 1,8 por ciento del PIB, pero destaca que “al restarle el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se generaría por el consumo -y entonces los impuestos- que generaría el uso del dinero, el costo se reduciría más de la mitad, a 0,7 por ciento del PIB, o 304.877 millones de pesos”.

Mañana en las asambleas populares se explicará también los alcances del Salario Básico Universal en un contexto de debate fuerte acerca del modelo económico dentro de la coalición gobernante y la llegada de Silvina Batakis en reemplazo de Martín Guzmán, el ahora ex ministro de economía criticado y apuntado por Grabois, pero también por Cristina Kirchner.

“Querida Batakis, te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Caza la birome y no te demores por favor!”, escribió en sus redes sociales Grabois horas después de su designación.

Silvina Batakis junto a Alberto Fernández

Las asambleas barriales de mañana, que decidirán las medidas de protesta, varias de las cuales es posible que coincidan con los de la Unidad Piquetera, estarán cargadas de críticas al gobierno de Fernández. La novedad es que se realizarán con fuerza desde los movimientos sociales que forman parte de la coalición gobernante.

El fin de semana, también desde sus redes sociales, Grabois se volvió a referir a Guzmán, a la nueva ministra y a las políticas sociales del Gobierno, en términos de fuerte reproche: “Tras su irresponsable e intempestiva decisión de renunciar, traicionando la confianza que equivocadamente depositó el Presidente en él en vez de escuchar un poco a quien lo llevó de la mano hasta el Sillón de Rivadavia, el Frente de Todos entró en una nueva crisis de la que salió con nueva ministra y un esquema político debilitado . Con todo, algunos creímos que el cambio de funcionarios podía traer cambio de políticas. La esperanza duró poco. Hasta ahora, todo indica que no es así. Incluso hay señales en sentido contrario”, expresó el dirigente social.

El sábado, Emilio Pésico junto a Juan Grabois y Juan Carlos Alderete en el congreso del Movimiento Evita

En otro de los párrafos, Grabois recordó y destacó la figura de la Vicepresidenta: “En sus últimos tres discursos, CFK trató el tema de las políticas sociales. Tengo coincidencias, diferencias y matices con sus posiciones que obviamente están teñidas por una rivalidad política con el Movimiento Evita en la que hay responsabilidades compartidas. Todos saben que en cuanto a visión estratégica y perspectiva política estoy mucho más cerca de Cristina que de cualquier otra referencia porque es la máxima estadista viva de la Argentina”.

Toda una definición que hace prever que a las calles ya no solo saldrán a manifestarse los piqueteros, sino también los movimientos sociales alineados con el Frente de Todos. Un dato para nada menor.