Intelectuales y artistas K hicieron un acto en defensa de “la soberanía popular jaqueada por pandemias y saqueos neoliberales”

Encuentro de la Cultura en Defensa de la Soberanía Popular

El encuentro de personalidades del arte y de la cultura simpatizantes del oficialismo tuvo lugar en el patio del Cabildo. La intención, según informó la agencia Télam, era llevar adelante una “reflexión colectiva para unir fuerzas en la reconstrucción de la soberanía popular jaqueada por pandemias y saqueos neoliberales”.

Entre los presentes, había músicos, actores, científicos, periodistas e intelectuales; varios de ellos unían a la actividad cultural o artística la condición de funcionarios de la actual administración.

La finalidad del encuentro, que empezó a las 15:30 en el patio del Cabildo, en coincidencia con la convocatoria al banderazo de sectores opositores en el Obelisco y en Plaza de Mayo, tenía por objeto celebrar un nuevo aniversario del Día de la Independencia, y alertar sobre las amenazas a las conquistas de la soberanía, asimiladas en este caso a la actual gestión.

El poeta Juano Villafañe, director artístico en el Centro Cultural de la Cooperación, e impulsor de la actividad, dijo a Télam que “fue un acto muy festivo en el que colmamos el patio del Cabildo”. “Fue una experiencia extraordinaria del sector cultural con representación de las nuevas generaciones y una enorme participación de los jóvenes”, agregó.

Luisa Kuliok, Pompeyo Audivert, Alejandra Darín, Maggi Persincola, Juan Manuel Correa y la investigadora Natalia Stoppani leyeron el documento que enumera las principales reivindicaciones del sector y que lleva la firma de 600 representantes de la vida cultural. El himno nacional fue entonado por la cantante Lidia Borda, acompañada por Facundo Ramírez en el piano.

Luisa Kuliok, una de las actrices que dio lectura al documento. A su lado, Pompeyo Audivert; detrás, Alejandra Darín

El antropólogo Alejandro Grimson, asesor del Presidente de la Nación, explicó que ésta fue una iniciativa de sectores culturales en su mayoría cercanos al Frente de Todos. También vinculó el sentido de la fecha patria con la coyuntura actual: “La soberanía no es solamente un acto que se resolvió en 1816; es un proceso constante. La autonomía del país es siempre una tensión y una puja, en este momento, por ejemplo, entre los poderes globales y los distintos poderes fácticos, y también es una puja cultural”. Para Grimson, no se trata sólo “de una época de dominación política con el Virreinato sino también una colonización cultural que continúa y que se manifiesta no sólo en la cultura sino también en la conciencia”.

“Por eso -continuó- tener más conciencia de nuestra soberanía, de nuestro derecho a construir nuestro propio destino con más igualdad, con más democracia, es parte fundamental de poder tener un rol activo, protagónico, múltiple y colectivo en la unidad para poder pensar la Argentina del futuro”.

A continuación, apuntó a la oposición, que en su opinión está anclada en el pasado: “La derecha y la ultra derecha lo que han mostrado en estos últimos tiempos es que no han tenido ninguna innovación en el último medio siglo reivindicando las ideas de individualismo, de salvación personal, de darwinismo social, del sálvese quien puede, del poder del más fuerte, de exclusión por la selección natural y la supuesta meritocracia de los que no trabajan”. “Alguien que no trabaja, que nació en cuna de oro, reivindica la meritocracia -ironizó-. Estamos en anclajes muy antiguos y al mismo tiempo muy persistentes”.

Alejandro Grimson, asesor presidencial, explicó el sentido del encuentro en el Cabildo

La también asesora presidencial Dora Barrancos, socióloga y feminista, describió así al grupo presente en el acto: “Somos parte de un enorme conjunto polimórfico, de mucha poliglosia. Con esto quiero decir que somos todas personas que estamos de un modo u otro vinculados a la cultura, al mundo del arte, a la ciencia, a la academia y a la vida común, pero que todos, todas, todes (sic), tenemos la aspiración de la unidad inquebrantable del Frente de Todos. Esto es lo que nos ha reunido y estoy segura de que es lo que aspira la mayor parte del pueblo argentino, es decir, a que no haya discontinuidad, más allá de todas las circunstancias adversas que estamos atravesando”.

El documento leído en el encuentro tiene un tono de alarma ya que empieza diciendo: “Nos reúne un sentimiento colectivo: hacer oír nuestra voz y demandar con toda convicción la concreción efectiva de los sueños que más de dos siglos de lucha del pueblo argentino convirtieron en realidades, y hoy se encuentran amenazadas”. El texto también evoca la necesidad de la “soberanía popular para que la deuda del FMI se pague con el dinero fugado” y también “para que haya una justicia democrática que termine con la guerra jurídica contra los militantes populares y la impunidad de los poderosos”.

“Soberanía popular para tener un Estado que garantice la creación de empleo registrado y dignamente remunerado, merecido descanso y retiro en condiciones dignas”, señalan los intelectuales y artistas que también defienden la “soberanía popular para una salud, educación, protección ambiental, y comunicación pública y gratuita como bienes esenciales”.

La socióloga feminista Dora Barrancos, asesora de Alberto Fernández: "Somos un grupo polimórfico, de mucha poliglosia"

La soberanía popular hoy en riesgo es necesaria además “para profundizar y defender los derechos de las mujeres, los niños y los jóvenes, de la cultura de los pueblos originarios y de las minorías e identidades múltiples y diversas que se despliegan en nuestra Patria”.

“Defendemos la soberanía popular para un proyecto cultural nacional, que reconozca, proteja y difunda la obra de nuestros artistas, actores, cineastas, músicos y creadores y difusores de nuestro patrimonio cultural”, agregan y reclaman “soberanía popular para promover la independencia científica y tecnológica, descolonizando y democratizando el conocimiento para hacer posible la construcción de un modelo de desarrollo y producción independiente, sostenible e inclusivo”.

En la convocatoria estuvieron los integrantes de Radar Intersindical de Cultura, Noe Jitrik, Alberto Kornblihtt, Graciela Morgade, Rita Cortese, María Seoane, Rubén Borre, Juano Villafañe, Mirta Busnelli, Cecilia Roth, Marina Olmi, Alejandro Vannelli, Susana Torres Molina, Cecilia Rossetto, Jean Pierre Noher, Jorge Garacotche, Juan Carlos Junio y Telma Luzzani.

También participaron Cristina Banegas, Pacho O’Donnell, Patricio Contreras, Mario Goloboff, Eduardo Sigal, Nilda Garre, Virginia Innocenti, Juan José Salinas, Enrique Masllorens, Manuel Callau, Luisa Valenzuela, Juan Falú y Nora Lafon, entre muchos otros.

Alejandra Darín, durante la lectura de la declaración de intelectuales y artistas K

