Germán Garavano: “El gobierno de Alberto Fernández esconde a las víctimas del delito”

Entrevista a Germán Garavano

Arrancamos con Germán Garavano. Abogado y consultor en reforma judicial, entró de pinche a tribunales y ocupó todos los cargos hasta llegar a Secretario de un juzgado federal. Fue Consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y juez penal contravencional. En 2007, Mauricio Macri (por entonces Jefe de Gobierno porteño) lo eligió como procurador general de la Ciudad. En 2015 lo volvió a elegir, pero como Ministro de Justicia de la Nación. Lo propuso Ernesto Sanz, que iba a ocupar ese lugar pero tuvo que bajarse por razones personales.

- Germán Garavano: ¿Quién sos?

- Fui fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Fui consejero de la Magistratura por jueces. En otra ocasión fui elegido por los abogados y finalmente tuve el honor de ser Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina.

- ¿Hubo una mesa judicial durante el gobierno de Mauricio Macri en el que se coordinaban aprietes o intentos de influencia sobre los jueces y las juezas en la Argentina?

- No. Es un disparate. Es un disparate, es una locura. Lo que existía sí y yo lo dije múltiples veces son reuniones oficiales en Casa Rosada a la vista de los periodistas, donde lo que discutíamos eran los pliegos que nos elevaba el Consejo de la Magistratura.

- ¿Nunca estuvo en una reunión con Gustavo Arribas discutiendo cuestiones judiciales?

- No, nosotros lo que teníamos con Arribas y con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y demás, eran otras reuniones que no tenían que ver con estos pliegos ni demás, y fueron muy al final del gobierno además estas reuniones, por eso eso no fue tampoco utilizado, porque en realidad no dan los tiempos.

- ¿Y Daniel Angelici? También se dijo que participaba...

- No, tampoco participaba y también se dijo que participaba Pepín (Fabián “Pepín” Rodríguez Simón) y tampoco participaba.

- ¿Nunca estuvo en una reunión con Angelici vinculada a discusiones de causas en trámite judicial durante el gobierno de Macri?

- No, no, no.

- ¿Por qué tenía un teléfono encriptado de la AFI una persona que ni siquiera era funcionaria pública?

- Bueno, eso yo lo desconozco. Yo no asignaba esos teléfonos, pero básicamente lo que tenés es un actor político muy relevante.

- ¿Muy relevante?

- Sí, era muy relevante.

- Pero no es un funcionario, ¿no le parece sospechoso que la agencia de espías de la Argentina le de un teléfono encriptado a un señor que es un particular que no tiene funciones de gobierno?

- Yo desconozco. Para mí era un actor político y yo lo conocí como un actor político muy relevante.

- ¿Tenía razón Patricia Bullrich en que había que ampliar o relajar los límites para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad?

- Yo en esto soy muy cuidadoso a la hora del rol de los jueces y de la Justicia. Es decir, si uno no conoce… Yo fui juez, entonces tengo el problema de que si uno no conoce el expediente y no conoce los elementos, me parece que caer en soluciones genéricas o en respuestas genéricas no ayuda. De todas formas…

- Justamente esa fue la crítica: le recortaba el poder a los jueces de poder decidir en cada caso si había habido un uso excesivo de la fuerza o no. Entonces, no estaría de acuerdo con esa limitación que hizo en su momento Patricia Bullrich

- No sobre la limitación, sí sobre protocolizar cuando… Después tuvimos muchos otros casos donde policías perdieron la vida. Me parece que sí es bueno que las fuerzas de seguridad tengan un protocolo claro.

- ¿Te gustó la foto de Macri con Chocobar?

- A ver, es difícil. Fue una foto que surgió desde el Ministerio de Seguridad y, de nuevo, no me gusta personalizar. Yo creo que había un policía tratando de cumplir su deber y si en ese cumplimiento del deber se excedió o no se excedió, es tarea de la Justicia evaluar. Yo creo que hay dos tareas que son centrales en el derecho penal, el sistema de justicia penal, que tiene que ser: primero defender a las víctimas, que siempre fueron las grandes olvidadas. De nuevo parece que lo son, como que el nuevo gobierno volvió a esconder a las víctimas del delito.

- ¿El gobierno de Alberto Fernández esconde a las víctimas del delito?

- Sí, definitivamente. No recuerdo ninguna declaración, ni ninguna foto del Presidente o de alguien importante del gobierno, junto a alguna víctima de los numerosos hechos.

- ¿La foto de Alberto Fernández con Milagro Sala no es la foto de un presidente con una víctima?

- No, es con una persona condenada como Chocobar.

- Bueno, vamos al VAR. Le voy a mostrar una jugada suya del pasado en tres fotos. Le voy a pedir que la revise y me diga si cambiaría algo del rol que tuvo desde el Ministerio de Justicia, puntualmente al no acusar a los fiscales Müllen y Barbaccia que terminaron siendo condenados en el encubrimiento de la causa AMIA.

- Cambiaría el enfoque del Ministerio de Justicia respecto a la Unidad AMIA. En definitiva, lo que hubo es un problema entre distintos abogados que intervenían en ese proceso. Hubo un intento de Cimadevilla de modificar la línea que sostenían los abogados que venían actuando el último tiempo.

- ¿Le dolió lo que pasó? ¿Le dolió a nivel personal?

- La verdad que sí, porque incluso Cimadevilla se mantuvo mucho tiempo más. La denuncia la hace mucho tiempo después, con lo cual si hubiera habido un delito, lo deberían haber denunciado en el momento. Me sentí en algún punto en esas cosas de inteligencia, donde hay otros actores que uno no desconoce, jugando detrás otros partidos.

- ¿De inteligencia, en términos de...?

- De inteligencia, sí.

- ¿En términos de espionaje estás diciendo?

- Sí, sí, como siempre...

- ¿Siente que lo operaron?

- Ponele el nombre que quieras.

- Bueno, vamos a El Retweet. Le voy a mostrar dos tweets y le voy a pedir que me diga cuál compartiría. Bueno, ¿cuál de los dos retwitearía?

- En realidad, yo no retwiteo tweets así divertidos, es una pena, es un defecto, porque la cuenta fue siempre muy oficial. Pero bueno, la verdad es que me divierten los dos. Si tuviera otro perfil la cuenta, los retwitearía a los dos.

- Los dos, muy bien.

- Los retwitearía a los dos, pero no es el perfil.

- Y hablando en serio, ¿qué hay que hacer con la AFI? Han propuesto cerrarla y disolverla desde todos los sectores.

- No soy especialista en inteligencia. Yo creo que como gesto político, la disolución de la AFI sería un gesto que cerraría una época, y creo que sería interesante cerrar esa época.

- ¿Cree que la AFI actual está más desprestigiada que la SIDE?

- Y... Por los tiempos modernos que nos tocan vivir, sí.

