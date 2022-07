Los desafíos de Batakis en la provincia de Buenos Aires: traspaso de fondos a Kicillof y contención a intendentes

El gobernador bonaerense junto a Juan Manzur y Wado de Pedro en la jura de Batakis (Nicolás Stulberg)

Luego de que sea oficial la designación de Silvina Batakis al frente del ministerio de Economía de la Nación, el gobernador bonaerense Axel Kicillof la saludó por Twitter, aunque horas después tuvieron una comunicación telefónica. El mandatario provincial la conoce desde hace mucho a la flamante integrante del gabinete nacional. Las gestiones que ambos llevaron adelante años atrás tuvo sus momentos de tensión cuando Kicillof ocupaba el lugar al que recientemente llegó Batakis, en el gobierno de Cristina Kirchner, y la ahora ministra oficiaba de titular de la cartera económica bonaerense bajo la gestión de Daniel Scioli. La transferencia de fondos nacionales a la provincia para el pago de salarios a empleados estatales fueron el meollo de la cuestión. Acaso por ello, este lunes cuando Kicillof la saludó en redes sociales, le escribió: “Sabemos de tu compromiso y de tu visión federal, desde la Provincia trabajaremos para que conjuntamente sigamos construyendo una Argentina más justa e igualitaria para todos y todas”. En aquel momento, Buenos Aires tuvo que pagar el aguinaldo desdoblado . Como Kicillof en 2012, ahora es Batakis quien tiene el control de la botonera. Pero la relación cambió, pues Batakis llegó con el ok de CFK que implicó -además- el deshielo con Alberto Fernández. Incluso, en su primera declaración pública le agradeció a la Vicepresidenta.

Diez años pasaron de aquel conflicto Nación-Provincia. Si había algo que desde la gestión de Kicillof le reclamaban implícitamente a Martín Guzmán era la falta de medidas coordinadas para, básicamente, contener la suba inflacionaria y que el impacto del crecimiento en la producción no se traduzca en mayor concentración de riquezas evidenciada con la salida de la pandemia. Ahora esperan acciones concretas. Tras la jura, Batakis dijo que cree en el equilibrio fiscal y que irá “tras la consolidación del plan económico del Presidente”. El sábado durante su discurso en Ensenada, la ex presidenta sostuvo que, para ella, el principal problema que atravesaba la economía del país era el bimonetarismo, no así el déficit fiscal.

La dependencia que tiene la provincia de Buenos Aires de los fondos nacionales es clave para el sostenimiento de las políticas y planes que Kicillof tiene en ejecución. El plan MESA o el Plan Integral de Seguridad de Seguridad son solo algunos de los programas que tienen participación de recursos nacionales, además claro, de la obra pública con impacto en territorio bonaerense. Sin embargo, hay un reclamo que todavía sostienen y que también sostenía Batakis cuando era ministra de Economía bonaerense y tiene que ver con la quita de puntos coparticipables que arrastra el gobierno de PBA. Como una nueva ley de coparticipación hoy es casi imposible de conseguir, la gestión de Kicillof obtuvo con ciertas políticas nacionales mayor transferencia de recursos. El pedido de más fondos continuará.

Por su rol como secretaria de provincias del ministerio del Interior, Batakis tenía diálogo frecuente con el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López. El funcionario de Kicillof también celebró la llegada de Batakis al área económica nacional. La definió como una “compañera con gran experiencia de gestión y militante con un permanente compromiso por una Argentina más equitativa y solidaria”. Con la designación de Batakis, Kicillof pudo nuevamente retener a su ministro de Producción, Augusto Costa, un funcionario que siempre aparece en la danza de candidatos cuando hay una renuncia en el área económica productiva del gabinete nacional. Ex secretario de Comercio durante la presidencia de Cristina Kirchner sigue siendo una de la preferencias de la titular del Senado.

Por su parte, los intendentes del peronismo bonaerense por ahora se entusiasman con la llegada de Batakis, a quien en su mayoría la conocen de su paso por el ministerio de economía provincial. Algunos de ellos estuvieron presentes en la jura de la ministra en Casa Rosada, como Andrés Watson (Florencio Varela), Mayra Mendoza (Quilmes), Fernando Espinoza (La Matanza) o Mariano Cascallares (diputado bonaerense e intendente en uso de licencia de Almirante Brown). El jueves de la semana pasada Batakis compartió una actividad con un puñado de jefes comunales en la Federación Argentina de Municipios (FAM) que preside el matancero Espinoza. Tras su designación, los saludos del oficialismo fueron a coro. “En sus decisiones va estar presente la implicancia social” , le dijo a Infobae un intendente del Gran Buenos con diálogo directo con la ahora ministra, que es algo que los intendentes reclaman: la economía doméstica.

Aunque no todo fue albricias. Con su llegada, el intedentismo opositor también pide ser parte de la discusión de las medidas económicas de impacto en el día a día. El jefe comunal de Lanús, Néstor Grindetti ya le pidió una reunión. “Le pido a la nueva ministra, que fue ministra de economía provincial y conoce bien la realidad de los distritos bonaerenses, que entre sus primeras acciones nos convoque a los intendentes tanto del oficialismo como de la oposición, para atender la microeconomía. El conurbano no estalla porque somos los intendentes los que paramos la olla ”, expresó en su redes.

Quienes fueron funcionarios durante la gestión de María Eugenia Vidal fueron más vehemnetes. “¿Silvina Batakis?¿La que nos entregó la Provincia sin fondos para pagar los sueldos y aguinaldos con María Eugenia Vidal en el 2015?¿En serio? Sin palabras”, se quejó el ex subsecretario de Asuntos Municipales y actual legisaldor bonaerense de Juntos, Alex Campbell.

En reserva, en el oficialismo acompañan el pedido de Grindetti. Otro jefe comunal del oficialismo le dijo a Infobae: “Conociéndola, no creo que tenga problema. Seguramente más adelante -la reunión- se dará”.

La presión de los intendentes se hizo notar con fuerza sobre Guzmán y Fernández cuando el 22 de marzo pasado se reunieron casi en secreto en el Club Huracán de San Justo. Fue un momento político donde el quiebre entre el presidente y la vice ya empezaba a manifestarse con fuerza y la inflación respondía con datos desfavorables. En aquel momento, los intendentes habían confeccionado un documento donde le pedían al presidente “garantizar la mesa de los argentinos”.

“Le pedimos al presidente Alberto Fernández los máximos esfuerzos para, luego de la pandemia, y siendo conscientes de las dificultades que atraviesa el mundo por la guerra, garantizar la mesa de las familias argentinas. Estamos a disposición para, desde nuestro rol, ayudar en lo que sea necesario”.

Entre los agradecimientos que hoy hizo Batakis, estuvieron los intendentes.

